Liba seděl třikrát týdně Berbrovi na klíně. Proti němu jsem Mirek Dušín, říká Prokeš

Na Strahov přišel s vizí reformy výchovy mládeže, po čtyřech letech, poté, co padl tehdejší šéf Miroslav Pelta, odcházel z Fotbalové asociace ČR ve zlém. Důvodem byly spory s bývalým místopředsedou Romanem Berbrem. Nyní se Michal Prokeš stará o talenty egyptského klubu Al Ahlí a tvrdí: "Pokud v českém fotbale zůstanou ti samí lidé, bude s ním amen."

S jakými pocity jste opouštěl český fotbal?

S tím, že si prostředí a jeho potenciál ničíme sami. Pácháme hromadnou fotbalovou sebevraždu a po nás potopa. Nechci nikoho napadat, jen poukazuju, že se chováme sebedestruktivně. Osm let jsem vedl Duklu a nechal jsem tam všechny své peníze. Skončili jsme v minusu, ale všechny prostředky byly použity jen na provoz klubu, na zaplacení zaměstnanců a hráčů. Nikdy jsme nedali ani korunu rozhodčím, nikdy jsme nedali ani korunu k ovlivnění výsledku jakoukoliv cestou. A zcela otevřeně říkám, že mi stačí tak tři prsty, abych spočítal další kluby, které se chovaly a chovají stejně.

Můžete být více adresný?

Kluby jsou alfou a omegou systému. Mně nejde o to je pošpinit či soudit. Peníze na činnost fotbalového klubu jsem na rozdíl od Romana Berbra sháněl, hodně jsem jich ve fotbale nechal a nic si neodnesl. Takže vím, jak těžké to oddíly mají. Chtěl jsem akcentovat, že peníze se shání špatně proto, že si samy kluby devastují obchodní prostředí, což přináší odliv byznysového potenciálu. A vše probíhá pouze teď - co bude zítra, to nikdo neřeší. Tento zápas, tento titul, tato záchrana. Kluby by měly být největším motorem změn ve fotbale. Je tam místo pro všechny a spolupráce a čisté prostředí by vynesly větší zisky všem.

Není to v českém prostředí utopie?

Ale ano, už to slyším: Co ten do toho kecá, vždyť ví prd. Ale to není můj výmysl, stačí se podívat na fungující fotbalové země. To zas není tak těžké.

Před dvěma lety jste odešel z pozice šéfa sportovně-technického úseku FAČR, důvodem byly spory s prvním místopředsedou Romanem Berbrem. Jak vnímáte dění na Strahově nyní, po jeho zatčení?

Tady v Egyptě si zapnu počítač a dočtu se třeba to, že Miroslav Liba - ten Liba, co třikrát týdně seděl v kanceláři Berbrovi na klíně, ten Liba, kterého si pamatujeme, jak pískal, ten Liba, bez jehož souhlasu nepostoupíte ve Středočeském kraji ani do druhé třídy základní školy - tvrdí, že Berbra nezná a že ho možná viděl tak dvakrát v životě. Vždyť ten systém budoval s ním!

Narážíte na rozhovor pro Deník, v němž se jako člen výkonného výboru zříká veškeré odpovědnosti?

Víte, co tím článkem opravdu říká? "Kašlu na vás všechny, stejně jenom budete remcat u piva a nic neuděláte. Volám všechny své věrné, jsem tu a říše nepadla. Stůjme při sobě a držme odkaz našeho náčelníka!" Jestli si tohle nechá národ líbit, je s fotbalem amen. Já bych si nedovolil kandidovat, ani se vrátit na FAČR, a to jsem proti Libovi Mirek Dušín. Všichni víme, že co se kdy šeptalo a povídalo, že je pravda. Je třeba to ještě dokazovat, nebo ten bordel už jednou provždy vymeteme?

Co v praxi znamená, že "Liba seděl Bebrovi na klíně"?

Od Liby je přece hloupost a drzost veřejně prohlásit, že Berbra nezná. Levá ruka zapírá tu pravou. Vždyť Liba byl od samotného Berbra několikrát označen za jeho potencionálního nástupce. Na výkonném výboru vynášel na stůl témata, která chtěl místopředseda probrat, nebo když chtěl Berbr vyvolat konflikt. Stále se podílel na "vzdělávání" rozhodčích, a to na pokyny Romana Berbra. Kdo ostatně zvolil Miroslava Libu do výkonného výboru za jeho věrné služby?

Je neuvěřitelné, jak rychle hodili Berbra všichni přes palubu, přitom co by asi tak pan Liba bez něj dělal? Doufám, že si Roman brzy přečte, jak se jeho věrní za něj "postavili" a začne mluvit o tom, jak to chodilo a chodí. Mně je to v podstatě jedno, spíš nechápu, jak Liba může takový rozhovor vůbec poskytnout. Přijde mi, že má lidi za úplné blbce.

Kolik takových lidí ve fotbalové federaci zůstává?

Nelze házet všechny lidi do stejného pytle. Na Strahově jsou lidé schopní a pracovití, co celou dobu makají na fotbale, ale jsou tam i ti všehoschopní. Rudovi Řepkovi je podsouváno, že pracoval ve vedení za Berbra. Já pamatuju tolik situací, především po zatčení Mirka Pelty, kdy Ruda zvažoval konec v pozici generálního sekretáře, ale vždy vyhrála myšlenka, že přeci nemůže nechat fotbal jen těmto lidem. Ruda je poctivý, vždy říkal názor podle svého přesvědčení, což nebylo pohodlné pro způsob vládnutí Malíka a Berbra. Postupně mě i Řepku zcela vynechávali ze všech porad, nebo na ně byl Ruda sice pozván, ale formálně, na úvod, po třiceti minutách byl poslán pryč a dál už si to kluci ve složení Berbr, Malík (předseda FAČR), Pauly (generální sekretář), Platil (předseda představenstva marketingové agentury STES) a Kabelka (finanční ředitel) pekli sami.

Vyjmenoval jste nejbližší okruh důvěrníků Romana Berbra?

Ti všichni moc dobře vědí, co je Roman Berbr zač a v podstatě s ním vědomě spolupracovali. Dnes dělají, že ho neznají, a hrajou překvapené, co to ten Roman vyváděl. Když jsme pořádali po našem konci na FAČR semináře pro trenéry na okresech, místním předsedům či organizátorům nevyhrožoval Berbr, ale Malík a Pauly. Přesně tak, jak to popisuje předseda Živanic pan Špaček. Vsadím se, že s ním Berbr nemluvil, ale Malík či Honza Pauly ano. Tak jednal Berbr vždy: přes prostředníky, nikdy ne přímo.

Vy sám jste ale byl součástí systému, který popisujete. Je sebereflexe důvodem, proč se odmítáte vrátit do českého fotbalu?

Především o mě nikdo v českém fotbalu nestojí, ale i kdyby ano, tak já na rovinu říkám: na FAČR jsem šel za Miroslavem Peltou (bývalý šéf asociace), protože mi slíbil, že fotbal začneme reformovat. Byl tvůrčí, to, co slíbil, vždy dodržel. Měl i plán, jak postupně vytlačit Romana Berbra z vedení, sám hodlal v dalším období ustoupit do pozadí a moc si přál, aby se předsedou federace stal Pavel Nedvěd. Během čtyř let jsme reformovali systém ve vztahu k programu Grassroots, vytvořili jsme akademie, několikanásobně navýšili peníze na mládež pro kluby a regiony, snažili jsme se sjednotit systém, postupy a metodiku v celé České republice směrem k mládeži, rozšířili jsme úsek vzdělávaní o dvě stě procent. K mládeži jsme přivedli jména jako Poborský, Suchopárek, Kozel, Bejbl, Svědík, Kotal, Kotůlek, Horňák, Rada, Kinský, Koller, Barák, Holeňák, Krejčí, Kubík a další.

Na druhé straně existuje spousta indicií a především odposlechů, které potvrzují Peltovo nezákonné jednání. Ostatně o něm v současné době rozhoduje trestní senát…

Mirka Peltu mám rád a byl to předseda, který sjednocoval, spojoval a hledal budoucnost pro fotbal. Dal by do fotbalu poslední korunu, kterou měl, a kdo ho zná, tak ví, že to tak je. Před jeho kanceláří stávaly fronty a čekaly na audienci. Lidi se tam snažili dostat horem, dolem, "zezadu" , a týden po jeho zatčení už ho soudili a dělali, že neví, kdo Mirek Pelta je. Za pár týdnů ti samí už zase stáli frontu, tentokrát na Berbra. A nyní? Situace se zase opakuje. V rámci sebereflexe a chyb, které jsem udělal a vzhledem k mému postoji vůči Mirkovi Peltovi, bych si prostě ani nedovolil pomyslet na další práci pro FAČR, ač jsem ji miloval a byla to překrásná práce. Co je víc než pracovat pro reprezentaci…

S vaším jménem je spojená kauza s údajným zneužitím platební karty. Co k ní můžete říct?

Platební kartu jsem dostal od finančního ředitele Kabelky. Účelem byla úhrada plateb v rámci budování vztahů s dalšími federacemi, úhrada plateb ve vztahu k reprezentačním akcím a realizačnímu týmu a část sloužila i k osobní reprezentaci. Dohoda byla pouze ústní a rámcová. Já udělal obrovskou chybu! Poté, co skončil Mirek Pelta, jsem měl jednoznačně trvat na písemné dohodě definující, jak a kdy kartu používat. Podstata však spočívá v tom, že jedna věc je, co se píše, druhá, co se šeptá, a třetí je pak realita. A ta zní: FAČR a Michal Prokeš se dohodli bez nátlaku na ukončení smlouvy k tomu a tomu datu. Strany vůči sobě nemají žádné závazky ani pohledávky vyjma doplatku smlouvy na dobu určitou ze strany FAČR vůči Michalu Prokešovi, což asociace provedla zcela dle dohody. Jednalo se tuším o 600 tisíc. Existuje někdo, kdo si myslí, že pokud by Berbr mohl, že by mi to nedal "sežrat"?

Uvědomujete si další chyby?

Máslo na hlavě máme všichni a já zmíněnou chybu udělal, ale kdo mě zná, ví, že peníze mě neřídí a nemotivují. Nemám žádný majetek, nic jsem nevzal. Jsem administrativně nepořádný a raději než s papíry pracuju s lidmi. Auto, telefon, počítač, kartu na benzín a kartu platební jsem v rámci práce pro FAČR používal dle pravidel společnosti. Pokud současné vedení s tím, co tvrdím, nesouhlasí, tak dobrá, můžeme se do toho ponořit hlouběji. A nejen do karty

Vrcholné představitele FAČR znáte velmi dobře. Dokážete odhadnout, co se nyní na Strahově děje? Proč Malík a spol. po zatčení Romana Berbra nerezignovali?

Nevím a spekulovat nebudu. Já osobně jsem za Martinem Malíkem byl v roce 2017 po jeho zvolení a říkal jsem mu: "Martine, jsi předseda, máš moc věci změnit. My všichni ze sportovního úseku, který je plný osobností, za tebou stojíme." Martin si vybral. Co bude současné vedení dělat, či nebude, nehodlám komentovat, protože nemám informace.

Ale už se nějaké objevují. Třeba o tom, že se "berbrovci" kolem Miroslava Liby začínají aktivovat, Karlovarským krajem dokonce koluje zpráva, že region navštívil předseda Martin Malík s úmyslem vyjednat si podporu pro červnovou volební valnou hromadu. Hrozí podle vás nebezpečí, že vše zůstane při starém?

Nevím, kdo a co objíždí, a je mi to upřímně jedno. Jsem rád, že mi tito lidé ze života zmizeli a tuším, že já jim taky nechybím. Ale je tu velké nebezpečí: naše čekání na spasitele a všeřešitele bez hříchu a chyb, který vyvede český fotbal z temnoty. Nikdo takový neexistuje, toho, který se narodil před 2020 lety, jsme přibili na kříž… Proto apeluju na všechny hráče, trenéry, funkcionáře, fanoušky: Zapomeňme na letité křivdy, na to, kdo byl vpravo, kdo vlevo a kdo proti. Všichni, kteří máte rádi fotbal, sedněte si ke stolu a vytvořte nové výkonné výbory na okresech a krajích, kde se nebude hlasovat podle něčích not, ale podle argumentace a logiky, kde vám bude dobře, budete rádi chodit na fotbálek s pivem a klobásou. Udělejte tlustou čáru za tím, co na okresech a krajích bylo, a pojďte zlepšit prostředí pro nás, pro naše děti. Nenechte se opít bláboly, stejně si to budete muset nakonec udělat všechno sami. A vyžeňte z fotbalu všechny vrcholné představitele, kteří se na současném stavu podíleli. Jména všichni znáte.

Probudit fotbalový národ si dává mimo jiné za cíl skupina fotbalových či uměleckých osobností pod hlavičkou Fotbalové evoluce. Ostatně vy k ní máte blízko, její jádro tvoří vaši bývalí kolegové z akademií FAČR. Za jakých podmínek má opozice naději na to, aby český fotbal pročistila?

Já mám blízko k těm lidem, nikoliv k Evoluci. Jsem v Káhiře, tady je to celé evoluce a krásná. (smích) Opozice má šanci na úspěch, když nebude opozicí. Všichni, co mají rozum, se musí spojit proti těm, kteří tvrdí, že Berbra téměř neznají. Zní to skoro jako vtip: Víte, jak poznáte ultraberbrovce? Za poslední měsíc veřejně prohlásil, že ho nezná nebo že neví, co dělal, a chystá opatření, aby se to už nikdy neopakovalo.

To jsou ultraberbrovci. A co berbrovci?

Já osobně znám lidi, kteří Berbra volili a přitom jsou to slušní lidé. Ještě z dob komunismu jsou zvyklí, že někdo je pán a tak to prostě je. Zvedli pro něj ruku, ale dál dělali poctivou práci a vyhnuli se všem těm jízdenkám a podobně. Zajímavé je, že nekřičí na všechny strany "Berbra neznám", ale tiše se stydí a chtějí pracovat, aby se to nikdy víc nestalo. Také oni se musí spojit, ne v opozici, ale v koalici pro fotbal.

Vrátím se k projektu Fotbalové evoluce. Nemyslíte, že od ní spousta lidí čekala větší tah na branku? Minimálně to, že by představila svého lídra, který by "mohl vést kandidátku" při volební valné hromadě FAČR?

Na to se musíte zeptat Rudy Řepky. Ale jak ho znám, jeho poloha nikdy nebyla útok, ale obrana a ochrana branky.