Mezi profesionály odehrál jen 17 minut, přesto za něj Real dal 1,2 miliardy.

před 39 minutami

Seznamte se s teprve šestnáctiletým Brazilcem Viníciusem Júniorem, kterého vykoupil Real Madrid za neuvěřitelných 45 milionů eur (1,2 miliardy korun). Odchovanec Flamenga vyrůstal v prostých poměrech. Svým brzkým přestupem svou rodinu ale zabezpečil.

Praha - Teprve před dvanácti dny si připsal premiérový start v profesionálním fotbale. Za Flamengo Vinícius Júnior odehrál dosud ve dvou zápasech pouhých sedmnáct minut.

O týden později už ale za šestnáctiletého Brazilce zaplatil Real Madrid astronomických 45 milionů eur (1,2 miliardy korun).

Navíc španělský velkoklub ještě vyplatí po osmi milionech eur (211 milionů korun) fotbalistově rodině a také agentuře, která přestup zprostředkovala. Real tedy za hráče celkově zaplatí 61 milionů eur (1,6 miliardy korun).

Nový Neymar, jak se fotbalistovi narozenému v roce 2000 přezdívá, se ale do Španělska přesune nejdříve v roce 2018, kdy bude plnoletý. Současná smlouva ale počítá s tím, že Vinícius Júnior zůstane v mateřském klubu až do léta roku 2019.

Z rodiny udělal milionáře

Jenže, kde se druhý nejdražší hráč, který přestoupil z Brazílie do Evropy, vzal? Ano, více peněz stál pouze Neymar. Současná největší brazilská hvězda ale přestupovala do Barcelony v jednadvaceti letech.

Vinícius Júnior se narodil v Sao Goncalu. Na předměstí Rio de Janeira vyrůstal v prostých poměrech s rodiči a dvěma bratry v domě své babičky. Za Flamengo začal hrát v deseti letech a vždy nastupoval proti o dva nebo tři roky starším protihráčům. Podle brazilského deníku Globoesporte patřil Vinícius vždy k nejlepším hráčům na hřišti.

Do podvědomí širší fotbalové veřejnosti se dostal v roce 2015, kdy sedmi góly vystřílel brazilské reprezentaci do sedmnácti let jihoamerický titul. V téže roce vyhrál i mistrovství subkontinentu s národním týmem do patnácti let.

Júniorovým idolem je Neymar

Vinícius Júnior podepsal svou první profesionální smlouvu už minulý rok. Flamengo si tehdy svůj poklad pojistilo 30 milionovou výkupní klauzulí. Mluvíme samozřejmě milionech v eurech. Okamžitě po mladíkově premiéře v seniorském týmu Flamenga podepsal Júnior novou smlouvu s výkupní klauzulí, kterou, jak známo, zaplatil Real Madrid.

Španělský deník Marca zdůraznil, že ještě nikdy v historii nezaplatil žádný klub za neprověřeného fotbalistu tolik peněz. Jenže Real byl pod tlakem. Jak známo, tak konkurenční Barcelona vyhrála boj o Neymara a minulé léto zase Manchester City dotáhl přestup Gabriela Jesuse.

Další brazilskou hvězdu už si v Madridu nechtěli nechat ujít a raději okamžitě zaplatili astronomickou částku. Kolem Viníciuse totiž kroužily oba manchesterské velkokluby, Juventus, Paříž, Liverpool, Chelsea nebo Barcelona.

Ostatně Neymar posílal šestnáctiletému mladíkovi několik zpráv, aby si vybral Barcelonu. Navíc sám Vinícius dříve řekl, že je Neymar jeho idolem a také, že Lionel Messi je lepší než Cristiano Ronaldo.

Premiéra proti Robinhovi

Premiéru v dospělém fotbale si hráč dnes už patřící Real Madrid odbyl v šestnácti letech odehrál posledních osm minut proti Atléticu Mineiro. "Byl nervozní, ale to je u takto mladých hráčů normální," komentoval debut Viníciuse Júniora trenér Flamenga Ze Ricardo. "Ještě nám toho hodně ukáže. Mám radost z toho, že poprvé nastoupil pod mým vedením. Myslím, že může velmi snadno růst, když se rychle adaptuje, tak nám ukáže svůj obrovský potenciál," dodal kouč.

Přesto Viníciuse brazilský deník Globoesporte pouze nechválí. "Talent, neuctivost a dnes už multimilionář. Klenot Flamenga rychle stoupá mezi profesionály. Měl by ale zapracovat na pohybu bez míče a také by nemusel provokovat soupeře."

Sám fotbalista zveřejnil po své premiéře za Flamengo fotku s Robinhem z Atlética Mineiro. A k ní napsal. "Rodino, přátelé. Můj sen se mi povedl. Od deseti let je Flamengo klubem mého srdce, v šestnácti jsem poprvé nastoupil."

Meu sonho, dos familiares e amigos EU CONSEGUI REALIZAR!! Desde de 10 anos no meu clube de coração, hoje fiz a minha estreia, com 16 anos. pic.twitter.com/47hENiOrKs — Vinicius Junior (@vini11Oficial) May 13, 2017

Koho vlastně Real koupil?

Brazilská média popisují Viníciuse jako rychlého, chytrého, technicky výborně nadaného fotbalistu s perfektním čichem na góly. Klenot Flamenga se navíc snaží parádičkami napodobovat Neymara.

"Vinícius má všechny předpoklady, aby jednou táhnul brazilský národní tým a hrál za největší světové kluby. Pokud zůstane soustředěný na fotbal půjde nadále hodně nahoru. Nesmí se ale nechat strhnout pozlátkem fotbalové hvězdy," varuje kouč brazilské reprezentace do sedmnácti let Carlos Amadeu.

Jednapadesátiletý kouč zároveň prosí nejen fotbalovou veřejnost o trpělivost. "Lidé okolo něj by ho neměli tak opěvovat. Vinícius je hodný chlapec s dobrou hlavou, ale je mladý a může se stát, že bude mít výkyvy."

Deník Marca zase citoval mládežnické trenéry Realu Madrid, kteří popisují svou novou akvizici jako hráče, který se narodí jednou za deset nebo dvacet let.