Lipsku hrozí pohroma. Blízko Lize mistrů je také Salcburk, oba najednou ji ale podle UEFA hrát nesmí

Jak známo, tak Red Bull vlastní v Evropě dva fotbalové kluby. Německé Lipsko a rakouský Salcburk. Jenže v takovém případě vlastnictví může evropské poháry hrát jen jeden z týmů pod hlavičkou rakouského nápojového gigantu. Vymyslí v Lipsku před následující sezonou, jak obejít pravidla UEFA?

Praha - Nenáviděný klub Rasennballsport Lipsko se během své osmileté historie dokázal vyškrábat z německého dna až do Bundesligy. V letošní sezoně dokonce z průběžného druhého místa míří za přímým postupem do Ligy mistrů.

Do konce tamní nejvyšší soutěže zbývají čtyři kola a Lipsko má už teď minimálně předkolo jisté, aby svěřenci Ralpha Hasenhüttla udrželi přímý postup musejí pro jistotu ze čtyř závěrečných zápasů uhrát šest bodů. Jenže město vzdálené dvě hodiny jízdy autem z Chomutova může v milionářské soutěži chybět i v případě, že by se sportovní cestou mezi evropskou smetánku dostalo. Proč?

Jak známo rakouský nápojový gigant Red Bull vlastní po celém světě už čtyři fotbalové kluby. Vedle Lipska také rakouský Salcburk, americký New York a Red Bull Brasil sídlící v brazilském Sao Paulu.

Sesterský klub ze Salcburku vede tabulku rakouské ligy šest kol před koncem o patnáct bodů. Fotbalový mistr od našich jižních sousedů je nasazen do 3. předkola Ligy mistrů a tady dochází k porušení stanov UEFA.

Skončí Lipsko bez evropských pohárů?

Ligu mistrů nesmí hrát ve stejný čas dva kluby vlastněné jedním většinovým majitelem. Stejně tak nebude nikdy hrát B-tým Barcelony nejvyšší španělskou soutěž společně s A-týmem. V českém fotbalovém prostředí mohl teoreticky podobný problém nastat během loňského jara v případě pražských "S". (Více ZDE.)

Takové pravidla existují, aby se zabránilo situacím, kdy se dva kluby domluví na výsledku. Píše se mimo jiné v pátém článků regulí Ligy mistrů, které budou platit až do roku 2018 a zrovna v tomto bodě se neočekávají v budoucnu velké změny.

Pokud se tedy do milionářské soutěže probojuje Salcburk i Lipsko bude rozhodovat uhraný evropský koeficient obou klubů z minulých let. A vzhledem k tomu, že Lipsko letos poprvé hraje nejvyšší německou soutěž, přihrává toto pravidlo teoretickou místenku do Ligy mistrů rakouskému týmu.

Lipsko se snaží odvrátit sportovní katastrofu

A vzhledem k tomu, že si každoročně na jaře zahraje osm klubů Evropskou ligu původem z Ligy mistrů, museli zástupci obou klubů pod hlavičkou Red Bullu vymyslet způsob, jak vyhovět pravidlům. Existuje možnost, aby se do Evropy podívaly oba evropské týmy s nápojovým gigantem za zády?

Německý deník Bild přišel se zprávou, že naděje Lipska na pohárovou Evropu pravděpodobně zachrání finanční hospodaření Salcburku, který není momentálně zcela závislý na penězích svého hlavního investora, což podle zmíněných regulí hraje velkou roli. Podle Bildu se tak mohou teoreticky oba kluby zapojit do stejné mezinárodní soutěže.

Rakušané totiž od léta prodali fotbalisty za 53,8 milionu eur (1,453 miliardy korun), přičemž na nákupy vynaložili 10,45 milionu eur (282,15 milionu korun). A celkový rozdíl hravě pokryje náklady na provoz desetinásobného rakouského mistra. Musíme však dodat, že Lipsko koupilo v létě ze Salcburku hned čtveřici fotbalistů (Naby Keita, Dayot Upamecano, Bernardo a Benno Schmitz) za 31,8 milionu eur (858,6 milionů korun).

Lipsko si musí dát pozor na finanční fair-play

Navíc vedoucí muži Lipska pustili během sezony manažerská křesla v Salcburku a třeba generální ředitel Rasenballsportu Oliver Mintzlaff už není pro jistotu ani globálním vedoucím fotbalového oddělení Red Bullu. Protože ve zmíněném článku regulí Ligy mistrů stojí, že nikdo nesmí být současně zapojen, ať už přímo či nepřímo v řízení klubů.

"Udělali jsme domácí úkoly a jsme nastavení podle pravidel UEFA. Navíc jak Salcburk tak Lipsko jsou v jakémkoli rozhodování svobodné a nezávislé kluby," řekl Mintzlaff německému deníku Kicker. Na druhou stranu takový Ralf Rangnick byl ještě v roce 2016 zároveň sportovním ředitelem Salcburku i Lipska.

Uvidíme, jak se k situaci postaví vedení UEFA. Lipsko si navíc musí dávat pozor také na finanční fair-play, neboť už dva roky za sebou saský klub finančně nevyhověl, jak známo UEFA razí heslo třikrát a dost. A před případnou premiérou v Lize mistrů by mladý tým posílit potřeboval, takže se dá očekávat znovu ztrátové hospodaření.

