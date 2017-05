Únos trenéra, znásilnění legendy, tanec a alkohol. Oslavy Chelsea řídil zlý muž Costa

před 38 minutami

Chelsea se po loňském propadáku znovu vrátila na vrchol. A prvotní oslavy ve West Bromwichi tomu odpovídaly.

Praha/West Bromwich - Loni skončili na potupném desátém místě, letos slaví dvě kola před koncem šestý mistrovský titul v historii.

Fotbalisté londýnské Chelsea vyhráli v pátek večer brankou střídajícího Belgičana Michyho Batshuayie na hřišti West Bromwiche a bezprostředně po závěrečném hvizdu rozjeli nespoutané oslavy velkého úspěchu.

Chelsea players soak their manager Antonio Conte 😂 pic.twitter.com/fe5o0og2Nq — Transfer Related (@TransferRelated) May 13, 2017

"Můj tým odvedl skvělou práci a já mu za to chci poděkovat. Prožíváme úžasnou sezonu. Oslavy? Musíme si hlavně odpočinout, protože chceme vyhrát ještě FA Cup," hlásal sedmačtyřicetiletý italský kouč Antonio Conte.

Hráče ovšem podobné zodpovědné myšlenky rozhodně nesvazovaly.

V hlavní roli bujarého veselí se představil letos zatím dvacetigólový kanonýr Diego Costa. Kontroverzní španělský útočník zaujal už na hřišti, kde divoce plácal po zadní části těla marně se bránící legendu Blues Johna Terryho, který po sezoně v klubu končí.

I guess Diego Costa found out about his wife and John Terry pic.twitter.com/CNNTz8VRdy — ㅤ (@FergieFanboy) May 13, 2017

Nedlouho poté řádil brazilský rodák i v šatnách, kde oslavy pokračovaly. Svlékl se jen do trenek, neúnavně tančil do rytmu vítězných chórů a řídil zábavu. Byl to právě on, kdo kouče Conteho po jeho příchodu do šatny zlil od hlavy až k patě šampaňským.

Italský lodivod Chelsea ovšem za chvíli musel zase pryč a sice na povinnou tiskovou konferenci. Na té se ale před novináři dlouho neohřál.

Právě Costa si vzal s sebou na tajnou misi stopera Davida Luize a společně překvapeného trenéra z tiskovky doslova odvlekli.

Costa, Luiz & Terry burst into Antonio Conte's press conference and dragged him out! What a night 🏆 Chelsea 💙 #CFC pic.twitter.com/lDcNrbBORH — PL CHAMPI6NS🏆 16/17 (@aamirrkhann10) May 13, 2017