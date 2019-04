Jako tým jsme se rozsypali, přiznal Štětina. A za góly v derby se omlouval

před 45 minutami

Lukáš Štetina nastoupil ke středečnímu derby se Slavií se speciálním úkolem. Osobně měl bránit slávistického záložníka Tomáše Součka, obávaného zakončovatele standardních situací. To se mu ovšem vůbec nepodařilo.

Souček dělal Letenským problémy v každém vzájemném zápase, trefil se i v ligovém duelu před deseti dny. V semifinále to ale byla opět hlavička Součka po přímém kopu, která poslala slávisty do vedení a stejný hráč těsně před koncem prvního poločasu poslal domácí do vedení 2:0.

Neplatila na něj ani osobní obrana urostlého slovenského beka Štetiny. "Kluci se standardkám hodně věnují. Na Součka jsme nasadili už čtyři hráče a vždycky nám dal gól. Skvěle to kopou a nedokázali jsme se vyrovnat s jejich agresivitou při standardkách," hodnotil klíčové okamžiky trenér Zdeněk Ščasný.

"Jsem za to zodpovědný," vzal na sebe vinu slovenský stoper Lukáš Štetina. "Neumím si to vysvětlit, měl jsem ho při standardkách na starosti. Při prvním gólu jsme to bránili zónově, i když jsme to měli bránit osobně. Já jsem ho bránil, mé postavení mělo být lepší," sypal si popel na hlavu.

Primární snahou sparťanů bylo, aby se domácí ke standardním situacím dostávali co nejméně. Jenže nakonec šla Slavia do vedení po dvou standardkách, kopala jedenáct rohů a měla čtrnáct přímých kopů. "Věděli jsme, že je mají silné, mají hodně silných hráčů. Nechtěli jsme, aby měli standardky. Ale nebyli jsme na míči a z toho to vyplynulo," komentoval brankář Sparty Milan Heča.

Jako tým jsme se rozsypali

Štetina se ke své smůle nachomýtl i ke třetí brance Slavie hned na začátku druhého poločasu. Při snaze odkopnout míč trefil sám sebe a ještě tím přihrál do běhu slávistovi Van Burenovi, který připravil Masopustovi míč před prázdnou bránu a o osudu utkání bylo rozhodnuto.

"Chtěli jsme ve druhé půli dát co nejrychleji gól, ale nevytvořili jsme si ani šanci," krčil rameny Heča.

"Jde na moje triko, to by se stávat nemělo. Chtěl bych se omluvit," hlesl zklamaný Štetina. "Ztráceli jsme hodně míč. Od začátku se to na nás valilo. Ztratili jsme půdu pod nohama," řekl ke hře Slavie.

Sparta nevyhrála potřetí v řadě, podruhé v řadě prohrála. "Přestalo se nám dařit a jako tým jsme se rozsypali. Musíme se z toho posbírat," ví stoper Sparty. "Musíme to nějak strávit. Musíme jít dál, dát hlavy nahoru. Není to jednoduché. Víme, že jsme hráli špatně a měli jsme k tomu přistoupit jinak. Zápas měl vypadat celý jinak," dodal Štetina. "Byl to zápas, který byl hrozně důležitý. Bohužel dnes jsme byli všude pozdě," doplnil kolegu Heča.

Spartu v posledním ligovém kole čeká venkovní zápas v Opavě. V nadstavbové části se utká pravděpodobně se Slavií, Plzní, Baníkem, Jabloncem a Libercem.