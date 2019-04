Slavia smetla Spartu v emotivním derby třemi góly a prosvištěla do finále poháru

Aktualizováno před 26 minutami

Fotbalisté Slavie zvítězili v semifinále domácího poháru MOL Cupu v pražském derby nad Spartou 3:0 a přiblížili se k obhajobě trofeje. Lídr ligové tabulky celý zápas naprosto dominoval, dva góly dal v první půli Tomáš Souček a po pauze se trefil ještě Lukáš Masopust. Červenobílí si ve finále 22. května zahrají s Ostravou.

Utkání jsme sledovali prostřednictvím online přenosu.

Slavia připravila Spartě nejvyšší porážku od roku 2008, kdy na Letné zvítězila 4:1. Před deseti dny v ligovém derby se oba týmy rozešly smírně 1:1, třetí jarní souboj v Edenu je čeká na závěr nadstavbové části. Slávisté ukončili sérii bez vítězství, která trvala čtyři soutěžní zápasy.

"Byla to absolutní dominance v zápase. Kluci podali skvělý výkon od první do poslední minuty. Double je obrovské lákadlo. Chceme to a uděláme pro to vše," řekl na tiskové konferenci asistent trenéra Slavie Jaroslav Köstl.

Oba týmy udělaly hned šest změn v základní sestavě oproti nedělním ligovým porážkám. Slavia prohrála ve Zlíně 0:1 a Sparta podlehla doma Karviné 1:3. Letenští nasadili do branky druhého gólmana Heču, který chytal i předchozí duely domácího poháru.

"Určitě jsme vycházeli z minulého derby, to sklouzlo do války, kterou jsme my nechtěli. Troufám si tvrdit, že jediné, čím mohla Sparta otočit kolem dějin, bylo, že to strhne do nějaké války. Bylo vidět, že fotbalově máme navrch," uvedl Köstl.

Červenobílí byli od úvodu aktivnější. V osmé minutě Masopustovu střílenou přihrávku odvrátil Heča, poté pálil Olayinka jen do gólmana hostů a v 17. minutě Souček hlavičkoval těsně vedle.

V 25. minutě už slávisté vedli. Na Hušbauerův centr z přímého kopu si naskočil Souček a oba dva si zopakovali gólovou spolupráci z minulého derby. Domácí záložník se prosadil ze vzduchu ve třetím derby po sobě. Poté Olayinka zahrál ve vápně rukou, ale protože si ji nastřelil sám, penalta se nekopala.

Ve třetí minutě nastavení první půle Souček přidal druhou branku a opět to bylo po standardní situaci. Na rohový kop si naskočil Van Buren, Hašek odvrátil jeho hlavičku jen břevna, od nějž se míč odrazil do Součka a pak za čáru. Slávistický záložník měl v tu chvíli na kontě poslední čtyři góly červenobílých v zápasech se Spartou.

"Víme, že Sparta ze standardek dostává góly, dostává je i od jiných týmů. Koukali jsme na videa a dívali se, co tam dělají špatně. Připravovali jsme se na to víc než na jiné týmy. Zatím to vychází, tak doufám, že to bude pokračovat. O to víc jsem rád, že můžu pomoct tím, že občas ten gól dám já," řekl Souček.

Ještě před přestávkou sudí Pechanec nejprve Frýdkovi za ostrý zákrok ukázal rovnou červenou kartu, ale po zhlédnutí záběrů od videorozhodčího původní verdikt přehodnotil a udělil pouze žlutou.

Těsně po pauze mohl Souček zkompletoval hattrick, ale k dorážce se nedostal. Poté proti Olayinkově hlavičce zasáhl Heča, ale v 51. minutě už potřetí kapituloval. Štetina nechtěně trefil při odkopu svůj obličej, čímž vyslal do brejku Van Burena a po jeho přihrávce uklidil míč do odkryté branky Masopust.

Vzápětí mohl snížit Drchal, ale v úniku minul. Jinak na trávníku jako by existoval jen domácí tým a hosty proti Van Burenovi opět podržel Heča. Nizozemský záložník pak trefil břevno. Sparta, které v lize patří třetí příčka se ztrátou 15 bodů na vedoucí Slavii, dohrávala v depresi a s vědomím, že ani letos nezíská trofej. Čeká na ni už pět let.

Semifinále fotbalového poháru MOL Cupu:

Slavia Praha - Sparta Praha 3:0 (2:0)

Branky: 25. a 45.+3 Souček, 51. Masopust. Rozhodčí: Pechanec - Paták, Dobrovolný - Královec (video). ŽK: Souček, Van Buren, Bořil - Costa, Frýdek, Kanga, Tetteh. Diváci: 16.264.

Sestavy:

Slavia: Kolář - Frydrych, Ngadeu, Deli, Bořil - Souček, Král - Masopust (74. Stoch), Hušbauer (79. Traoré), Olayinka - Van Buren (83. Baluta). Trenér: Trpišovský.

Sparta: Heča - Zahustel, Štetina, Costa, Hanousek - Hložek, Hašek (52. Sáček), Frýdek, Kanga, Plavšič (46. Karlsson) - Drchal (66. Tetteh). Trenér: Ščasný.