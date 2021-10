Česko - Wales. Navrátilec Novák nastoupí v základní sestavě, chytat bude Vaclík

Českou reprezentaci čeká dnes večer zřejmě nejdůležitější souboj v rámci kvalifikační skupiny E. S Walesem se utká o druhé místo, které by jeho držiteli mělo zajistit domácí start do jarní baráže o mistrovství světa. Počítá se s tím, že první Belgie už je nepolapitelná, přičemž právě Česko i Wales posune díky kvalitním výsledkům z Ligy národů do baráže s největší pravděpodobností i třetí příčka. Žádný z týmů se s ní ale nehodlá jen tak smířit.