Slušňák Giggs? Bratrovi svedl manželku, teď čelí podezření, že napadl přítelkyni

Vrchní soud v Praze v úterý potvrdil tříletou podmínku Ondřeji Pudilovi za schvalování teroristického útoku v novozélandském Christchurchi. Uvedla to mluvčí odvolacího soudu Kateřina Kolářová. Muž ze Žďáru nad Sázavou napsal do internetové diskuse několik příspěvků, v nichž mimo jiné chválil, jakou střelec v mešitách zvolil ráži, a litoval toho, že si útočník nekoupil větší zásobníky. Úterní rozhodnutí je pravomocné.

Pudil připojil loni 15. a 16. března své názory pod článek "Vystřílená mešita" na serveru navratdoreality.cz. Uvedl o střelci například "Kdybych věděl, že se tohle chystá udělat, tak mu pošlu tu desítku na GoPro… těch nádhernejch 17 minut v HD by za to stálo. Škoda že k ARku nekoupil větší zásobníky, to přebíjení ho zbytečně zdržovalo" nebo "Tohle je totiž to jediný, čemu muslimové rozumí! Brutální násilí. Já mu tleskám. Doufám, že to bude pokračovat".

Pražský městský soud v létě při ukládání trestu uvedl, že neuvěřil Pudilovu tvrzení, podle kterého nevěděl, co přesně komentuje. Uložený trest má podle soudu sloužit jako varovný signál i pro ostatní lidi, aby si nemysleli, že na internet mohou napsat všechno, co je napadne.