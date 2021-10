Holešův start proti Walesu je ohrožený, rozhodnutí padne až před zápasem

Fotbalista Tomáš Holeš má lehké zdravotní problémy a dnes nebude s českou reprezentací trénovat. O jeho startu v pátečním utkání kvalifikace mistrovství světa proti Walesu se podle trenéra Jaroslava Šilhavého rozhodne až v den zápasu.

Kouč národního celku ještě nemá úplně jasno o sestavě a váhá především nad posty na krajích obrany. Duel s Ostrovany považuje za klíčový v boji o druhé místo ve skupině, které znamená účast v play off o šampionát.

"Máme lehké zdravotní problémy v týmu, tréninku se dnes nezúčastní Holeš. Uvidíme zítra, co řeknou doktoři. Podle toho se rozhodneme. Jinak jde trénovat celá nominace, která tu je. Věřím, že už to všechno zvládneme," řekl Šilhavý na on-line tiskové konferenci.

Největší otazníky řeší na krajích obrany, z nominace při pondělním srazu kvůli zranění vypadli pravý bek Vladimír Coufal i levý zadák Jan Bořil.

"Když se skládá nominace, už si to člověk tak nějak připravuje. Když pak přijdou omluvenky, člověk musí reagovat jinak. O to je to složitější. Na druhou stranu ti hráči, kteří se teď dostanou do hry, se mohou předvést a ukázat, že na to mají. Třeba si řeknou o stálé místo a vznikne větší konkurence," uvedl Šilhavý.

Připustil, že den před utkáním ještě nemá úplně jasno o základní sestavě. "Přiznám se, že se ještě rozhodujeme, uvažujeme. Po dnešním tréninku se rozhodneme, jak složení krajních obránců bude vypadat. Celkově těch otazníků v sestavě ale moc není, neviděl bych to tak dramaticky. Čekáme, jak bude zdravotní stav, a pak se rozmýšlíme ještě asi na dvou postech. Jinak je to dané," řekl Šilhavý.

Jeho svěřenci mají po pěti z osmi zápasů kvalifikační skupiny na druhém místě tabulky stejně bodů jako třetí Wales, který odehrál o utkání méně. "Jednoznačně to bude zítra klíčový zápas o to druhé místo. Přejeme si ho my, abychom potom v březnové baráži měli co nejlepší výchozí pozici. Myslím, že stejně to vnímá Wales," poznamenal Šilhavý.

Přímo na šampionát projde jen vítěz skupiny, jímž téměř jistě bude vedoucí Belgie. Celky z druhých míst čeká play off stejně jako nejlepší dva vítěze skupin Ligy národů, kteří v kvalifikaci neuspějí. Češi i Velšané mají téměř jisté, že by jedno z těch dvou míst zaujali, baráž by jim tak neměla uniknout.

Šilhavý i tak touží po druhém místě ve skupině, neboť šestice nejlepších celků bude v play off nasazena a v semifinále nastoupí doma.

"Po dlouhé době byl měl být plný stadion, podle mých informací zbývá už jen málo neprodaných vstupenek. Věřím, že ještě se nějací lidé rozhodnou přijít nás podpořit. I kvůli nim budeme hrát na vítězství. V té chvíli člověk nepřemýšlí, že už bychom jako by něco měli v kapse. Navíc jde o nasazení. Když budeme druzí a budeme mít dostatečný počet bodů, semifinále v play off bychom hráli doma. To je taky velký motiv," prohlásil Šilhavý.