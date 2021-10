S Walesem nás čeká těžký zápas, uvědomuje si kapitán Souček

Kapitán Tomáš Souček věří, že se čeští fotbalisté při pátečním utkání kvalifikace mistrovství světa proti Walesu poučí z porážky 0:1 v březnovém vzájemném duelu v Cardiffu

Šestadvacetiletý defenzivní záložník West Hamu se navzdory náročnému programu z poslední doby cítí fyzicky dobře a věří, že to v nadcházejícím duelu přenese na trávník.

"Měli jsme hodně videí, jak útočnou, tak obrannou fázi Walesu. Samozřejmě jsme tam měli i náš zápas, co jsme s nimi hráli tam. Víme, že jsme tam neodehráli úplně povedený zápas. Myslím, že to bude zase typický ostrovní fotbal, který známe. Čekám hrozně těžký zápas, dost podobný jako nich," řekl Souček při on-line tiskové konferenci.

"Věřím, že se poučíme z našich chyb. Vytvořili jsme si u nich nějaké šance, které jsme bohužel nedali, a pak jsme byli potrestáni. Zítra to musíme zlepšit a využít ty naše příležitosti," doplnil kapitán českého týmu.

V březnovém utkání byl vyloučen útočník Leverkusenu Patrik Schick, který kvůli trestu chyběl českému celku v zářijových zápasech.

"Co se týče nějaké odvety, to nikdo v hlavách mít nebudeme. Chceme je porazit v novém zápase tady v Edenu a vůbec nebudeme přemýšlet, co se dělo tam," uvedl Souček. "Jsme rádi, že Patrik je zpátky a že ukazuje poslední zápasy v Německu velkou formu. Doufáme, že si to přenese sem k nám. Je to pro nás důležitý střelec," doplnil Souček.

Českému týmu vypadlo z nominace několik zraněných hráčů, chybět bude mimo jiné i Součkův spoluhráč z West Hamu obránce Vladimír Coufal.

"Myslím, že každá ztráta je znát. S Vláďou jsme v týmu každý den, naše spolupráce je obrovská. Ty ztráty cítíme, ale zase máme před sebou velký krok to zvládnout i bez těch kluků. Máme plno dalších hráčů, kteří je musí nahradit. Už jsme spolu měli tady pár tréninků, tak věřím, že poskládáme hodně silný tým na to, abychom zápas s Walesem zvládli," uvedl Souček.

Páteční utkání bude klíčové v boji o druhé místo ve skupině, které znamená účast v play off o šampionát. Češi už nicméně mají baráž téměř jistou díky Lize národů. "Druhá pozice je pro nás všechny velmi důležitá. Zaprvé chceme porazit Wales, abychom opět měli velké sebevědomí, jak jsme ho ukazovali na Euru. Zadruhé může druhá příčka v kvalifikaci ukázat naši kvalitu," podotkl Souček.

"Postoupit na mistrovství světa je pro nás velká motivace. Pro většinu z nás bylo i Euro poprvé. Všichni jsme si to zaprvé užili a zadruhé dosáhli velkého úspěchu. Všichni víme, že to samé, nebo ještě ve větším, se může stát na mistrovství světa. Už se to blíží, je to už jen za rok. Je to cíl pro nás všechny se tam dostat a třeba uspět podobně jako na Euru," připomněl Souček čtvrtfinálovou účast českého celku.

V poslední době měl velmi náročný program. "Zápasů je opravdu hodně, ale pro to to všichni hrajeme a děláme. Čím víc zápasů, o to lepší pro nás, o to míň se trénuje. Věřím, že budu zase naplno připravený. Fyzicky se cítím dobře. Doufám, že to jen přenesu na hřiště a pomůžu klukům," řekl vítěz ankety o nejlepšího českého hráče z posledních sezon.