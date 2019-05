"Kopu hráče do zadku." Vždycky druhý Klopp chce zlomit prokletí v Lize mistrů

před 1 hodinou

Trenér Jürgen Klopp za posledních sedm let dovedl nejdříve Dortmund a nyní Liverpool hned sedmkrát do finále pohárových soutěží. Z nich si ale odnesl jen jednu trofej, a to už v roce 2012. Od té doby sbírá jen porážky včetně dvou ve finále Ligy mistrů. Do sobotního souboje s Tottenhamem jde ovšem poprvé v roli favorita. V roce 2013 s Dortmundem proti Bayernu i loni s Liverpoolem proti Realu Madrid mohl jen překvapit.

Už když Klopp přicházel na podzim 2015 do Liverpoolu, poukazovali někteří kritici na jeho nepříliš dobrou bilanci v klíčových zápasech. Tým tehdy přebíral na desátém místě Premier League. Klopp si ovšem rychle získal na svou stranu fanoušky svou otevřeností. "Možná byste to chtěli slyšet, ale neumím dělat zázraky," uvedl se na tiskové konferenci na začátku svého angažmá. "Jsem obyčejný člověk, co sem přišel odněkud z Německa. Matka možná sleduje tuhle tiskovku a je pyšná, i když nerozumí ani slovo. Jsem obyčejný - Normal One," odpověděl s narážkou na Josého Mourinha, který se označil nedlouho předtím za "Special One". Získat si v neutěšených časech na Anfieldu fanoušky znamenalo půl úspěchu. Klopp dostal klid, aby v klubu mohl provést změny. Sezonu skončil až na osmém místě, v zimě udělal pouze jeden nákup. Kostru současného extrémně úspěšného týmu začal stavět až tři čtvrtě roku od svého příchodu do Liverpoolu. Kloppův rozhovor s malým fotbalistou Kloppův přístup k fotbalu vystihl jeho rozhovor s devítiletým hráčem akademie Reds Isaacem krátce po svém příchodu na Anfield Road. "Každý máme své slabé stránky, ale to není problém. Nežijeme proto, abychom byli bez chyby. Důležité je se snažit pořád zlepšovat," řekl. Těmto slovům odpovídalo i dění v Liverpoolu po jeho nástupu. Nebál se posadit do té doby nedotknutelné hráče, nenakupoval hotové hvězdy. Sázel spíše na pracovité a týmové pojetí. Často překvapil i pragmatickými nákupy. Jako když přivedl 30letého Estonce Ragnara Klavana z Augsburku. Rozhovor s malým Isaacem měl mezi fanoušky velký ohlas a na začátku přispěl k popularitě nového trenéra. Klopp v něm mluvil o svém pohledu na sport i o osobním životě. "Snažil jsem se nezmeškat jediný den ve škole. Měl jsem pocit, že by mi uteklo něco důležitého," radil malému fotbalistovi. Video: Youtube.com Když mluvil s devítiletým klukem, neschovával se za fráze. "Jsem pracovitý, hodně ambiciózní a hodně zapálený pro věc. Na spoustu věcí jsem neměl takový talent jako ostatní a musel jsem si je odpracovat. Občas nejsem dost nadšený v jiných věcech. Dokážu to ve fotbale, ale ne v normálním životě," prozradil na sebe. "Na fotbale mám nejradši to, že můžete porážet lepší týmy, pokud dokážete sami lépe hrát jako tým. To je hlavní důvod, proč mě baví trénovat," přidal svůj pohled na fotbal, který jej charakterizuje po celou kariéru. Ovšem ne ve finálových zápasech. Tam se mu na lepší týmy vyzrát nedaří. Liverpool můžou zbrzdit zranění Proti Spurs ovšem Liverpool rozhodně není outsiderem. Naopak jde do finálového zápasu LM jako mírný favorit. A Klopp si je dobře vědom historické šance na zisk vysněné trofeje. Je to zároveň šance jak napravit sezonu, ve které skončil Liverpool jen těsně druhý v Premier League za Manchesterem City. "Na trénincích kopu hráče do zadku. Musím mít jistotu, že do toho dávají všechno," řekl s trochou nadsázky pro klubový web před blížícím se finále. "Teď je ta chvíle, kdy pro vítězství musíme udělat všechno. Musíme být připravení, cítit každý sval," dodal Klopp. Ten by měl počítat pro finále s uzdraveným Mohamedem Salahem, naopak velmi nejistá je situace kolem dalšího klíčového ofenzivního hráče Roberta Firmina a krajního obránce Andrewa Robertsona. Při relativně úzkém kádru Liverpoolu to může být komplikace. Zatímco Firmina nahradil už v semifinále proti Barceloně Divock Origi, na levé straně moc alternativ za Robertsona není. Klopp si bude muset poradit. Čeká ho klíčový souboj. Potřebuje ukázat, že umí i velká finále. Jinak zůstane tím, kdo dokázal zázraky, ale nikdy nedokázal vyhrát v pravou chvíli. 22 fotografií Poslední trofej Čechovi unikla. Podívejte se, jak Chelsea ve finále přejela Arsenal

autor: Marek Janoš | před 1 hodinou