Překvapený Vaclík. Nikdy si nemyslel, že vyhraje českou anketu, natož obě

před 52 minutami

Brankář Tomáš Vaclík si nikdy nemyslel, že by někdy mohl vyhrát jednu ze dvou hlavních českých fotbalových anket - novinářský Zlatý míč o nejlepšího hráče sezony a anketu FAČR o nejlepšího hráče roku. Ještě méně by ho napadlo, že obě dvě ovládne v jeden rok. Třicetiletý gólman za to vděčí hlavně skvělému podzimu po letním přestupu do Sevilly. Individuálně nejlepší sezonu v kariéře mu ale trochu pokazilo jaro, v němž se španělským klubem nedosáhl na účast v Lize mistrů.

"Individuální trofej je vždy specifická. Po březnovém fotbalistovi roku je to trofej, která patří k mým nejcennějším. Nikdy mě ani nenapadlo, že bych mohl vůbec někdy vyhrát jednu z těch dvou anket, natož obě v jednom roce. To říkám zcela upřímně. Jsem rád, že jsem se v tomhle mýlil," řekl na tiskové konferenci Vaclík, který navázal na předchozího rekordmana Zlatého míče Petra Čecha, jenž vyhrál dvanáctkrát.

Především podzimní část uplynulé sezony měl Vaclík skvělou. Hned v prvním půlroce po přestupu z Basileje do Sevilly se zabydlel mezi tyčemi a patřil k oporám týmu. S celkem z Andalusie dokonce chvíli vedl španělskou ligu a byl vyhlášen nejlepším hráčem za listopad.

"Po podzimu jsem měl (v anketě) poměrně velký náskok, který se mi podařilo udržet. Ten první půlrok jsme ať už jako tým nebo já osobně měli skvělý. Letní přestup toho hodně změnil, kariéru jsem posunul na další level," uvedl Vaclík.

Na jaře však se Sevillou vypadl v osmifinále Evropské ligy s pražskou Slavií, v domácí soutěži pak tým klesl na šesté místo a dva body mu chyběly k postupu do příští sezony Ligy mistrů.

"Na jaře jsem se i kvůli zranění (proti Slavii) nemohl zúčastnit všech zápasů a navíc se nám nepodařilo naplnit předsezonní cíle - postoupit do Ligy mistrů ať už z Evropské ligy nebo domácí ligy. Samozřejmě je to kaňka," připustil Vaclík.

"Měli jsme v jednu chvíli na Valencii, která nakonec skončila před námi čtvrtá, náskok asi 11 nebo 13 bodů. V únoru a březnu, kdy se to lámalo, jsme ale nevyhrávali venku. Celé se to dokončilo nešťastným zápasem v Edenu, vypadli jsme z Evropy a odešel trenér. Prostě to nějak na jaře nešlo," dodal reprezentační gólman.

Se spoluhráči momentálně čeká na nového trenéra. Do Sevilly se vrátil sportovní ředitel Monchi. "Je to obrovské jméno, co bude chtít, to se v Seville stane. Čekáme, jak se to celé bude vyvíjet. Předsezonní cíle ale budou stejné jako v uplynulé sezoně. Kvalifikovat se do Ligy mistrů a vyhrát Evropskou ligu," prohlásil Vaclík.

Za necelý rok v Seville udělal velký pokrok ve španělštině. "Ze začátku jsem neuměl vůbec nic, zlepšuje se to. Byl jsem i v klubové televizi na hodinový pořad. Samozřejmě slovní zásoba není tak objemná, abych mohl říct úplně vše. Občas mám problém s časy, ty tvary nejsou tak jednoduché jako v angličtině. Ale snažím se, tam je to fakt nutné," uvedl Vaclík.

Na závěr sezony ho ještě s reprezentací čeká červnový domácí dvojzápas evropské kvalifikace s Bulharskem a Černou Horou. Sraz sice začne až v pondělí, ale většina hráčů už se připravuje na krátkém kempu v Praze. "My jsme skončili skoro před 14 dny. Sice jsme pak byli s klubem ještě na přípravném zápase v Tanzánii, ale já nechytal. Jsem rád, že se to zorganizovalo, že už můžu trénovat a nemusím se připravovat někde sám. Říká se, že se musí jen umřít, ale my tyhle dva zápasy musíme zvládnout, pokud chceme pomýšlet na to, abychom hráli na Euru," dodal Vaclík.