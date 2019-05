Prožil jsem temné období, přiznal bývalý sparťan. Promluvil o sebevraždě a automatech

před 1 hodinou

Ve sparťanské obraně odkopal desítky zápasů s Pavlem Perglem, který se loni oběsil v německém Magdeburgu. Velmi dobře znal i Davida Bystroně nebo Františka Rajtorala, kteří si sáhli na život o rok dřív. "Tragédie českých fotbalistů mě hodně zasáhly. Psychické problémy má po třicítce řada fotbalistů," upozorňuje Martin Petráš, jenž si v rudém dresu zahrál i Ligu mistrů.

Sám to zažil. Když před čtyřmi roky ukončil profesionální kariéru, život se mu převrátil vzhůru nohama. Žádná kafíčka, konec pohody, najednou se o něj nikdo nestaral a také ta výplata přestala chodit.

"Také já jsem skončil ze dne na den a nevěděl jsem, co mám dělat. Zhruba rok jsem se hledal. Bylo to temné období," prohlásil Petráš v rozhovoru pro slovenský deník SME.

"Najednou jste sám a nemáte spoluhráče, se kterými byste mohli pokecat. Fotbalová kabina je druhá rodina. Děláte legrácky, chodíte na kávičky. Prostě rituály, na které jste zvyklý mnohé roky, " vzpomíná bývalý bek Jablonce. Sparty nebo italského Trevisa.

Období osobní dezintegrace začalo v roce 2015 odchodem z klubu La Fiorita, předního klubu sanmarinské ligy. Zkoušel všechno možné, známému pomáhal prodávat sportovní potřeby. A u toho hledal jiné kamarády.

"Na začátku jsem si třeba koupil permanentku do fitnesscentra. Dostanete se do trochu jiné komunity, můžete se tam vypovídat. Už to není takové, ale díkybohu za to. Nejhorší je, když se člověk uzavře doma doma a s nikým nekomunikuje, to je začátek konce. A já nejsem typ, který by seděl v obýváku a bouchal hlavou o stůl," vypráví Petráš.

Velké štěstí měl v tom, že ho nikdy nezlákala ani blikající světla výherních automatů, ani kurzy sázkových kanceláří. Finanční maléry se ho netýkají a statistiku, podle které tři z pěti fotbalistů Premier League vyhlásí do pěti let po konci kariéry bankrot, nechápe.

"Ale vím, že někteří hráči problémy se sázením a automaty mají. Proč? To už netuším. Asi mají problém s tím, že mají hodně peněz," přemítá devětatřicetiletý internacionál, který v současné době působí jako hráčský agent.

Pro bývalé fotbalisty to ale není jednoduché ani v případě, že do profesionální penze odcházejí s miliony na kontě. "Mnoho kluků si zvykne na nějaký standard a po skončení kariéry v tom pokračuje. Problém je, že na účet už nechodí žádná výplata. Pak je třeba si uvědomit, že nemůžete chodit každý den do restaurace, je třeba si začít věci odpírat. V opačném případě člověk zjistí, že mu na účtě nic nezůstane," dodává bývalý slovenský reprezentant.