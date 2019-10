Ještě nekončím, hlásí Ronaldo. Věk je jen číslo, ve 34 letech nejste na konci kariéry

Čtyřiatřicetiletý fotbalový útočník Cristiano Ronaldo si nemyslí, že je ve svém věku na konci kariéry. Portugalského tahouna Juventusu Turín žene vpřed rodina a touha po týmových trofejích, které upřednostňuje před individuálními cenami.

"Věk je jen číslo. Neznamená to, že ve 34, 35 nebo 36 letech jste na konci kariéry. Dokazuju to svými výkony, tím, jak hraju, jak se cítím pořád dobře a nabroušeně a jak přemýšlím o fotbale. Jsem vyspělejší. To je ten rozdíl," řekl Ronaldo na pondělní tiskové konferenci před dnešním utkáním Ligy mistrů s Lokomotivem Moskva.

Spekulace o konci jeho kariéry se vyrojily počátkem měsíce, když v rozhovoru pro web sportbible.com prohlásil: "Posledních pět si užívám představu, v níž se vidím mimo fotbal. Kdo ví, co se stane za rok nebo dva?"

Ronaldo nadále dokazuje svoji výjimečnost. Minulý týden si v dresu rodné země připsal 700. gól v kariéře a nechybí ani v třicetičlenné nominaci na Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu světa podle magazínu France Football. Spolu s Lionelem Messim z Barcelony je s pěti výhrami rekordmanem ankety. Více než individuální ocenění ho ale zajímají trofeje se "Starou dámou".

"Chceme vyhrát Serii A, domácí pohár a Ligu mistrů. Juventus musí myslet ve velkém. Pokusíme se vyhrát všechny trofeje. Víme, že to bude složité, obzvlášť v italské soutěži a Lize mistrů, ale podle mě na to máme. Všechno je možné," uvedl Ronaldo.

"Pokud jde o individuální ocenění, nemám, co bych dodal, protože tohle individuální je. Nejdůležitější nejsou individuální ceny, ale týmové. Pokud vyhrajete ty, pak máte větší šanci na individuální ocenění. Zlatý míč je pro mě na druhém místě," konstatoval pětinásobný vítěz Ligy mistrů.

Motivaci do dalších bojů čerpá z rodiny. "Jsem šťastný, když vyhráváme, skóruju, vychutnávám si to, přijdu domů, děti jsou šťastné a pogratulují mi ke gólu. To je má motivace do tréninků, zápasů a k tomu, abych bavil fanoušky svou vášní," prohlásil Ronaldo.