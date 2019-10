"Vrah", hvězdy, žhář i muži v zapomnění. Tak dopadly naděje, kterým měl patřit svět

50. Ever Banega

Argentinec se krátce po zveřejnění žebříčku přesunul z Boky Juniors do Valencie. Mistr světa hráčů do 20 let z roku 2007 a vítěz olympiády z roku 2008 přestoupil v roce 2014 do Sevilly, s níž dvakrát vyhrál Evropskou ligu. Sezonu 2016/17 strávil v Interu Milán, teď už je zase oporou Sevilly.