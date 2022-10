Hororový úvod, pak výsledek jako minule. Plzeň inkasovala v Mnichově pět branek

Fotbalisté Plzně v Lize mistrů utrpěli debakl 0:5 na stadionu Bayernu Mnichov a ve skupině C i potřetí prohráli a mají skóre 1:12. Bavorský favorit, který stejným výsledkem doma rozdrtil Viktorii i před devíti lety, naopak zůstává stoprocentní.

Před 75.000 diváky ve vyprodané Allianz Areně už v úvodní půlhodině skórovali Leroy Sané, Serge Gnabry a Sadio Mané, po změně stran se trefili podruhé Sané a střídající Eric Maxim Choupo-Moting. Plzeňští příští středu vyzvou Bayern doma ve čtvrtém kole elitní soutěže.

Utkání jsme sledovali v on-line přenosu.

Související Plzeňští mladíci ve fotbalové Youth League senzačně porazili Bayern

Úřadující čeští šampioni vyrovnali svou nejvyšší porážku v evropských pohárech. Stejným výsledkem prohráli vedle obou duelů v Mnichově také na hřišti AS Řím a doma s Realem Madrid ve skupině Ligy mistrů v roce 2018.

"Věděli jsme, že jejich hra spočívá v obrovské rychlosti, perfektním ovládání míče, v dobré kombinaci, nábězích za obranu. Připravovali jsme se na to, ale soupeř byl nad naše síly," řekl plzeňský trenér Michal Bílek na tiskové konferenci.

Zraněného Staňka v plzeňské brance podle očekávání zastoupil Tvrdoň, který debutoval v evropských pohárech. Na kraji obrany dostal Holík přednost před Jemelkou. Pozici disciplinárně potrestaného Buchy ve středu zálohy zaujal Ndiaye.

Plzeňští drželi s mnichovským gigantem krok jen do sedmé minuty, kdy Sané obešel několik protihráčů a střelou do horního růžku poprvé překonal Tvrdoně. "Úvod nebyl z naší strany úplně špatný, tam jsme poměrně slušně drželi balon, ale z prvního útoku soupeře hned padla branka. To byla obrovská rána," uvedl Bílek.

Hostující Vlkanova poté zamířil do náruče gólmana Neuera. A Bayern hned ve 13. minutě zvýšil. Po Goretzkově přihrávce tentokrát dostal hodně času a prostoru na zakončení Gnabry. "Když to je ve 12. minutě 2:0, tak se těžko otáčí. Asi to už v té době bylo rozhodnuto," konstatoval záložník Jan Kopic.

Jeho přímý kop následně zneškodnil Tvrdoň, ale domácí dál nemilosrdně trestali chyby Viktorie a ve 21. minutě slovenského gólmana potřetí překonal další ofenzivní hráč Mané.

Bayern pokračoval v totální dominanci, Tvrdoň vychytal Musialu, jehož gól v závěru první půle byl odvolán kvůli ofsajdu. Branku hostů ještě před pauzou těsně minul Mané.

Domácí přidali čtvrtý gól v 50. minutě. Sané si naběhl na Maného centr za obranu a po výtečném zpracování prostřelil Tvrdoně. Za devět minut Choupo-Moting uzavřel na 5:0. "Střely byly prudké a šlo na ně těžko reagovat. Možná se to dalo chytat, ale nechám to posoudit trenéry," podotkl Tvrdoň.

Krátce po pátém gólu musel vystřídat hostující kapitán a stoper Hejda. "Má problém se svalem. Uvidíme, co se s ním bude dít po vyšetření," přiblížil Bílek.

Šestinásobní vítězové Champions League pak citelně ubrali a dali Plzni trochu víc prostoru. Ndiayeho ránu si však pohlídal Neuer. Chvílemi byli na stadionu hodně slyšet i plzeňští fanoušci, kterých do Mnichova přijelo přes čtyři tisíce. V závěru nepřesně vystřelili i hostující Mosquera a náhradník Bassey.

"Nemůžeme hráčům upřít snahu. Chvílemi to nevypadalo úplně špatně, ale když vezmeme zápas celkově, tak víme, že byl ve všem obrovský rozdíl," řekl Bílek. "Bylo to ve finále 5:0, ale co? Dostaly s nimi i lepší týmy. Tohle nás nemůže položit," dodal Kopic.

Západočeši tak po porážkách 1:5 v Barceloně a 0:2 doma s Interem podlehli i třetímu soupeři v "milionářské" soutěži. Bayern doma ve skupině Ligy mistrů neprohrál v rekordním 31. utkání po sobě, z toho si připsal 28. vítězství.

3. kolo skupiny C fotbalové Ligy mistrů:

Bayern Mnichov - Viktoria Plzeň 5:0 (3:0)

Branky: 7. a 50. Sané, 13. Gnabry, 21. Mané, 59. Choupo-Moting. Rozhodčí: Dabanovič - Djukič, Todorovič (všichni Č. Hora) - Martínez (video, Šp.). ŽK: Chorý (Plzeň). Diváci: 75.000 (vyprodáno).

Sestavy:

Bayern: Neuer - Mázráví, Upamecano (57. Pavard), De Ligt, Davies (46. Stanišič) - Goretzka (72. Sabitzer), Gravenberch - Sané (58. Tel), Musiala (46. Choupo-Moting), Mané - Gnabry. Trenér: Nagelsmann.

Plzeň: Tvrdoň - Holík, Hejda (63. Tijani), Pernica, Havel - Kalvach, Ndiaye - Kopic (58. Jirka), Vlkanova (46. Jemelka), Mosquera (85. Pilař) - Chorý (58. Bassey). Trenér: Bílek.

Tabulka: