Plzeňští mladíci ve fotbalové Youth League senzačně porazili Bayern

Fotbalisté Plzně do 19 let ve třetím utkání skupinové fáze Youth League na hřišti Bayernu Mnichov senzačně zvítězili 2:1 po obratu v závěru. Viktoria získala první body ve skupině C po úvodních dvou prohrách 0:3 v Barceloně a doma s Interem Milán.

Všechny branky padly až po změně stran. Domácí se ujali vedení v 69. minutě po Scholzeově zakončení z vápna. Zdálo se, že Plzeň prohraje i třetí utkání ve skupině a znovu bez vstřeleného gólu, ale v 87. minutě vyrovnala. Krůta po Kuleho přihrávce zakončil do prázdné branky. Překvapení pak dokonal v první minutě nastavení Paluska po střele do horního rohu branky. Do vyřazovací fáze soutěže postoupí první dva celky. České maximum v Youth League drží Příbram, která v sezoně 2015/16 došla do osmifinále.