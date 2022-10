Lepší než Barcelona i Bayern. Italský tým nevídaným způsobem válcuje ligu

Italskému fotbalovému týmu z Catanzara se začátek sezony v Serii C, třetí nejvyšší domácí soutěži, nevídaně vydařil. Po šesti kolech má na kontě šestnáct bodů, při pěti vítězstvích ani jednou neinkasoval. Proto nyní mohou v Kalábrii troufale tvrdit, že jsou na tom lépe než leckteří evropští giganti.

"Catanzaro je lepší než Barcelona i Bayern," stojí sebevědomě v příspěvku na facebookové stránce italské Serie C.

A pokud budeme zmíněné týmy srovnávat pouze na základě gólového rozdílu v tabulce, je tomu opravdu tak.

Catanzaro, které hraje ve skupině C třetí nejvyšší italské ligy, zatím konkurenci v soutěži zcela válcuje. Ze šesti zápasů vyhrálo pět a přidalo jedinou remízu. V tabulce je z toho první místo se 16 body a především s drtivým skóre 21:2.

Mužstvo z Kalábrie má v zádech výsledky 4:0, 3:0, 5:0, 2:2, 3:0 a 4:0, což ve výsledku tvoří impozantní gólový rozdíl +19.

A jak jsou na tom zmiňovaní evropští giganti? Barcelona má ve španělské lize skóre 19:1 (+18), Bayern v bundeslize 23:6 (+17). Lepší než Catanzaro jsou v tomto ohledu z evropských soutěží nejvyspělejších fotbalových zemí jen Paris St. Germain (28:5, +23) a Manchester City (29:9, +20).

Avšak třeba při pohledu na tabulku české Fortuna:Ligy zjistíme, že druhá Slavia Praha disponuje ještě lepším skóre 34:9 (+25). Na druhou stranu sešívání nasbírali v deseti kolech už i dvě porážky.

Ve stejné soutěži jako Catanzaro působí také Crotone, tedy klub, který hrál ještě před dvěma lety nejvyšší Serii A. Po šesti kolech má nyní stejný bodový zisk jako lídr, ovšem kvůli skóre 10:3 patří Crotone druhé místo.

Catanzaro si Serii A vyzkoušelo v 70. a 80. letech minulého století a maximem zůstává sedmé místo z roku 1982. Oporou mužstva v té době byl mimo jiné obránce Claudio Ranieri, později úspěšný trenér, jenž před šesti lety dovedl Leicester k senzačnímu triumfu v Premier League.

Serii B hráli "červeno-žlutí" naposled v roce 2006, ale současný start do sezony jim dává postupové šance. Vítěz jejich skupiny projde rovnou do druhé nejvyšší soutěže, dalších devět celků dostane možnost bojovat v play off.