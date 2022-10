Trenér Bayernu srovnal hru Plzně s Augsburgem. A varoval před Mosquerou

Fotbalisté Bayernu Mnichov podle trenéra Juliana Nagelsmanna potřebují v úterním utkání Ligy mistrů doma zvítězit nad Plzní, aby se udrželi v rytmu i s ohledem na sobotní bundesligový šlágr v Dortmundu.

Od Viktorie ve třetím kole skupinové fáze očekává především defenzivní hru, z týmu českých šampionů vyzdvihl křídelníka Jhona Mosqueru.

"Je důležité vyhrát nad Plzní a udržet si rytmus i proti Dortmundu. Samozřejmě v lize budeme pod větším tlakem. Očekávám, že zítra podáme vynikající výkon, hráči budou motivovaní a budou pokračovat v tom, co začali v pátek proti Leverkusenu (domácí vítězství 4:0)," řekl Nagelsmann na tiskové konferenci.

"Čekám od Plzně, že bude spíše hodně defenzivní jako v české lize. Díval jsem se na poslední tři zápasy. Hrají na protiútoky, mají kvalitní hráče s dobrými fyzickými parametry. Může to být podobné dobývání jako proti Augsburgu," doplnil pětatřicetiletý kouč a připomněl senzační zářijovou ligovou porážku Bayernu 0:1.

Z Viktorie ho zaujal Kolumbijec Mosquera. "Plzeň jsme s kolegy analyzovali. Obecně jsou týmem, který umí hrát na dlouhé míče. Mosquera má velice dobré fyzické parametry, dokáže rozdělovat míče, přihrávat. Musíme být dobře připraveni," prohlásil Nagelsmann.

V úterý mu budou chybět útočník Thomas Müller a záložník Joshua Kimmich kvůli nákaze koronavirem a domácí izolaci, duel s Plzní vynechá i Kingsley Coman, jenž po zranění teprve začal trénovat s mužstvem. "Nemají žádné symptomy, velice rádi by trénovali. V pátek mají testy, mohli by nastoupit proti Dortmundu. Když se to nebude komplikovat, v dalším zápase budou v týmu. Také Kingsley by mohl zasáhnout do utkání s Borussií," přiblížil Nagelsmann.

"Samozřejmě proti Plzni budeme muset trochu protočit sestavu kvůli absencím Thomase a Joshuy, ale máme více možností. Můžeme začít s hráči, kteří toho zatím tolik neodehráli," dodal bývalý trenér Hoffenheimu a Lipska, jehož svěřenci vedou skupinu C s šesti body, zatímco Plzeň je na nule.