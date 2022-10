Horváthovi nepomohly ani nové kopačky. Ta zkušenost přenést nejde, vzpomíná na Bayern

Sněmovní mandátový a imunitní výbor v úterý rozhodl, že nezahájí disciplinární řízení s lídrem SPD Tomiem Okamurou. Okamura čelil podnětu poslankyně STAN Lucie Potůčkové kvůli svým výrokům na plénu z konce srpna vůči předsedkyni dolní komory Markétě Pekarové Adamové (TOP 09). Výbor označil tyto výroky za nevhodné, řekla novinářům po schůzi předsedkyně výboru Helena Válková (ANO).

Okamura se do Pekarové Adamové opřel kvůli jejímu výroku z televizní debaty o tom, že lidé mohou pomoci situaci ohledně energií například i tím, že si vezmou další svetr. Uvedl, že třeba u nejmenších dětí to není podle jeho zkušeností možné. "Nezlobte se na mě, ale vy prostě nemáte tu osobní zkušenost, proto asi můžete říkat takové nesmysly," prohlásil koncem srpna Okamura.

"Takže já budu mluvit o sobě, nebudu mluvit o vás, to jste si všimla, nechci být osobní, ale o své osobní zkušenosti, kterou vy evidentně nemáte z nějakého důvodu, to je mi jedno, z jakého, to vůbec nebudu hodnotit, ale já zkušenost mám," pokračoval podle sněmovního stenozáznamu. Potůčková tvrdila, že ji Okamurova slova o ženství urazila, jeho výroky byly podle ní "přes čáru".