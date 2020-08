Drsná hrozba Koemanovi pouhý den po nástupu: Vyhodím tě, i kdybys vyhrál Ligu mistrů

V úterý nastoupil Ronald Koeman do vysněné funkce, hned o den později dostal novopečený kouč fotbalistů Barcelony nečekaný vzkaz. "Vyhodím ho, i kdyby vyhrál Ligu mistrů," prohlásil Victor Font podle britského listu The Sun. A pozor, není to jen tak nějaké plácnutí. Tenhle chlapík je totiž favoritem voleb příštího prezidenta katalánského velkoklubu!

Vypadalo to jako fantaz nekonečného snílka, když si Koeman dal do smlouvy s nizozemským svazem klauzuli, že v případě zájmu Barcelony může ihned ukončit angažmá u reprezentace. Související Domluveno. Novým trenérem Barcelony je její bývalý hráč Ronald Koeman Jenže od úterý se tenhle sen stal skutečností a blonďatý stratég už úřaduje jako trenér na Nou Campu. "Každý ví, že Barcelona je můj vysněný klub, a velmi si vážím toho, že ji můžu trénovat," zajíkal se dojetím při inaugurační řeči. Jenže jeho štěstí nemusí trvat dlouho. Pouhý jeden den po podpisu smlouvy k němu totiž přiletěl drsný vzkaz. "I kdyby měl skvělou sezonu, i kdyby vyhrál Ligu mistrů, nebudu měnit své plány. Jestli se stanu prezidentem klubu, Koeman nebude v sezoně 2021/2022 trenérem Barcelony," nechal se slyšet Victor Font. Nizozemský trenér, jenž ještě jako hráč pomohl Barceloně vítězným gólem v prodloužení k triumfu v nejprestižnější evropské klubové soutěži, by neměl brát tahle slova na lehkou váhu. Font má totiž velkou šanci vyhrát volby prvního muže klubu, které by měly proběhnout příští rok na jaře. Mocný a úspěšný byznysmen, jenž se pyšní členskou průkazkou Barcelony s číslem 72 609, se dlouhodobě věnuje projektu "Sí al futur", tedy "Ano pro budoucnost", a v jeho plánech hraje hlavní roli jiná ikona klubu: Xavi. Odchovanec Barcelony, za jejíž A tým nastupoval sedmnáct let a do roku 2015 byl u všech úspěchů v tomto tisíciletí, získává první trenérské zkušenosti v katarském Al-Saadu. "Xavi rozumí tomu, že všechny dílky skládačky musí držet u sebe," prohlásil Font. Související Oranžová revoluce začíná. Koeman si vyhlédl první posilu pro Barcelonu, naštve Real Font, jak už název "Ano pro budoucnost" napovídá, hodlá ve svém projektu klást důraz na to, aby se proslulá akademie La Masia znovu stala hlavním dodavatelem hráčů pro první mužstvo. Xavi je jedním z jejích produktů, stejně jako Carles Puyol, Lionel Messi, Andrés Iniesta a další hráči slavné éry nedávných let. Po pátečním ostudném vyřazení ve čtvrtfinále Ligy mistrů od Bayernu Mnichov nastaly na Nou Campu převratné změny. Nejprve skončil trenér Quique Setién, v pondělí přišel o práci i sportovní ředitel Éric Abidal. Ve hře byly dokonce i předčasné volby prezidenta, nakonec však proběhnou v řádném termínu příští rok. Kromě Fonta už ohlásil kandidaturu i Joan Laporta, jenž klub vedl v letech 2003-2010. Současný první muž Barcelony Josep Maria Bartomeu, který vládne od roku 2014, se už o funkci ucházet nejspíš nebude. Vzhledem k současné vlně kritiky, krizi mužstva a přešlapům v posledních měsících by nejspíš neměl reálnou šanci na obhájení pozice. Font se vyjádřil i k budoucnosti největší hvězdy Lionela Messiho, o jehož odchodu z Barcelony se rovněž čile spekuluje. "Lionel Messi je totálně zklamaný kvůli kritické situaci v klubu. Já ale očekávám, že v roce 2021 bude hrát pod Xavim," prohlásil možný příští prezident Barcelony. Související Znesvěcení, ponížení Barcelony, zuří v Katalánsku. Messi a spol. jsou prý na útěku 6:02