Znesvěcení, ponížení Barcelony, zuří v Katalánsku. Messi a spol. jsou prý na útěku

Katalánsko se vzpamatovává ze šoku. Barcelona po dlouhé době vstupovala do zápasu v nezvyklé pozici. Proti Bayernu ve čtvrtfinále Ligy mistrů nebyla favoritem. Ostudnou porážku historických rozměrů ale nečekal nikdo.

Španělská média se v popisu ostudného debaklu shodují na jednom výrazu: humillación, tedy ponížení. Hrdí Katalálanci berou debakl jako znesvěcení historie barcelonské historie.

Důsledkem prohry 2:8 je, že trenér Quique Setién nejspíš velmi brzy přijde o práci a z Barcelony mohou brzo odejít další. Dlouholetá hvězda Barcelony, obránce Gerard Piqué, dokonce nabídl svůj odchod dobrovolně ihned po zápase.

"Něco se musí změnit. Musí přijít mladá krev a nikdo není nenahraditelný. Pokud je potřeba udělat místo v kabině, nebudu zaclánět. Klidně budu první, kdo odejde," nebral si Piqué po zápase servítky.

V pátečním čtvrtfinále se naplno odhalily problémy současné Barcelony. Od nespolehlivé obrany po vyčichlého Lionela Messiho. Tváří v tvář rozjetému Bayernu katalánský klub absolutně neuspěl.

"Ostuda je to správné slovo. Strašný zápas. Ukazuje, že klub potřebuje změny. A nemluvím o trenérovi nebo hráčích, nechci na nikoho ukazovat. Klub se potřebuje změnit uvnitř po všech stránkách. Není to poprvé, co jsme neuspěli v Lize mistrů. Ani podruhé, ani potřetí…," rozohnil se španělský fotbalista.

Páteční debakl klub hluboce poznamená. Vryje se hluboko do jeho identity, shodují se zahraniční komentátoři. Vliv to může mít i na odchody hráčů.

O budoucnosti Messiho se spekuluje už od zimy. Podle deníku El Partidazo de Cope smete hvězdný útočník nabídku na prodloužení smlouvy na Nou Campu ze stolu, porážka v něm zanechala hořkou pachuť. Pokud bude možnost, odejde už v létě. Pokud ne, počká do příštího roku. Tehdy začne být aktivní klauzule, díky které může odejít zadarmo.

Barceloně se na evropské scéně opravdu nedaří. Za posledních deset let pronikla do finále jen dvakrát, naposledy v roce 2015, kdy Ligu mistrl ovládla po vítězství nad Juventusem 3:1.

Španělská média píší o nutnosti obrovských změn v klubu a přitakávají Piquému, který se pustil do nezvykle ostré kritiky klubu.

Rozpoložení v týmu dobře dokumentuje fotografie z šatny po zápase, která začala ihned kolovat po sociálních sítích. Zachycuje zlomené opory Barcelony Messiho a Ter Stegena.

Na argentinského útočníka směřovala po zápase velká kritika. "Nepředvedl prakticky nic až na jeden pokus, který skončil na tyči. Nemá formu, ale samozřejmě ani Messi nedokáže porazit tým jako je Bayern jen sám," analyzoval zápas reportér Hugo Cerezo.

V létě čekají Barcelonu velké změny a do značné míry budou závislé na tom, zda skutečně dojde k výměně trenéra. Nejčastěji je zmiňován příchod Mauricia Pochettina.