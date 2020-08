Oranžová revoluce začíná. Koeman si vyhlédl první posilu pro Barcelonu, naštve Real

Úterní vyhazov kouče Quigueho Setiéna udělal tečku za jednou érou fotbalové Barcelony, ta nová právě začíná. Na starosti ji má mít nizozemský trenér Ronald Koeman, a přestože ještě nebyl oficiálně jmenován do funkce, už si chystá kádr podle svého gusta.

Ponižující debakl 2:8 od Bayernu Mnichov ve čtvrtfinále Ligy mistrů spustil na Nou Campu období velkých změn.

První krok byl jasný a tři dny po frustrující porážce k němu také došlo. Na lavičce skončil Quique Setién.

Hledání jeho nástupce také zřejmě nepotrvá dlouho. Měl by jím být kouč nizozemské reprezentace Ronald Koeman. Blonďatý bombarďák v Barceloně šest let veleúspěšně působil jako hráč a v katalánském velkoklubu už si na konci tisíciletí vyzkoušel trenérský džob dva roky i jako asistent.

Teď se má vrátit už jako hlavní kouč, se zkušenostmi z Arnhemu, Ajaxu, Benfiky, Evertonu, Feyenoordu, Valencie, Southamptonu a Eindhovenu v zádech. Barcelona už údajně jedná se šéfy nizozemského svazu o Koemanově uvolnění od reprezentace, kterou trénuje od roku 2018 a již provedl s jedinou porážkou na zatím odložený evropský šampionát.

Jednání by to měla být úspěšná a Koeman podle španělských médií s klubem podepíše tříletou smlouvu, protože ve smlouvě s nizozemským svazem má klauzulu, díky které může kontrakt právě v případě zájmu Barcelony předčasně ukončit.

Sedmapadesátiletý kouč už je údajně v katalánské metropoli a pracuje i na nové podobě kádru. Na vrcholu seznamu posil pak má svého svěřence z týmu "Oranjes" Donnyho van de Beeka.

Jeho příchod by dával smysl - nejenže se dobře zná s Koemanem, hodně blízko má i k Frenkiemu de Jongovi, který odešel do Barcelony před rokem. Spolu řádili dlouhá léta v Ajaxu a byli klíčovými postavami týmu, který v minulé sezoně oslnil Evropu parádní jízdou v Lize mistrů, při níž amsterdamský celek vyřadil i Real Madrid a Juventus Turín.

Střed zálohy by tak Van de Beekovým příchodem pořádně "zoranžověl", a navíc by transfer třiadvacetiletého šikuly ještě pořádně naštval barcelonského arcirivala. Silně po něm totiž touží rovněž Real Madrid…

"V každém případě je to hodně divoké přestupové období. Ještě pořád není nic jistého. Stále jsem hráčem Ajaxu a jsem pyšný, že v něm jsem," prohlásil Van de Beek v rozhovoru pro Fox Sports.

"Kdyby nebylo koronaviru, možná by to všechno bylo jinak. Teď není nic jasného, musíme počkat a uvidíme, jak se to vyvine. Pořád jsem tady a i po všech těch letech mě to tady baví. A i kdybych hrál za Ajax i příští sezonu, bude mě to bavit dál. Neuslyšíte ode mě, že bych si stěžoval," slíbil nizozemský reprezentant.

Pravděpodobněji však vypadá to, že bude součástí oranžové revoluce na Nou Campu.