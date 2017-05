Kauza cinklých sázek: Halamu označil Lengyel za pohádkáře, sám se ale u soudu kroutil jako had

před 40 minutami

Soud s osobami, které měly podle obžaloby manipulovat kvůli sázkám fotbalové zápasy, bude pokračovat až v říjnu

Strakonice - Fotbalista Roman Lengyel hrával i za Spartu, za ruský Krasnodar také za český výběr na olympijských hrách v roce 2000. Jako stoper umí útoky odrážet dobře, u Okresního soudu ve Strakonicích to ale v pondělí chvílemi vypadalo, že se kvůli korupční kauze fotbalových sázkařů, musel narychlo naučit i kličkovat.

Nutno zdůraznit, že se někdejší kapitán a nyní člen managementu Dynama České Budějovice ocitl u soudu jako předvolaný svědek. Takže o jednom z obžalovaných (viz infobox níže), tedy o svém bývalém spoluhráči Janu Halamovi, který se podle toho, co zatím u soudu zaznělo, zajímal o téma ovlivňování zápasů s mimořádnou intenzitou, mohl Lengyel teoreticky vyprávět relativně v klidu.

A zprvu se mu to i celkem dařilo. Už méně přesvědčivá byla v jeho podání pasáž, kdy ho soudce Tomáš Uldrich konfrontoval s obsahem SMS-zpráv, jež si Lengyel v roce 2013 s Halamou posílal. A policie je zachytila a zanesla do spisu.

"Halama kopal v Budějovicích hlavně za béčko, ale jo, párkrát jsme hráli i spolu. Proč mi pořád volal a psal? Já nevím, tak asi ho to bavilo, no. On se chtěl dostat do party mezi nás starší, co jsme tam tenkrát byli, ještě s Tomášem Řepkou a tak," zahájil Lengyel.

"Co mu řekneš, kolik v tom jede lidí?" Tuhle větu ze své komunikace s Halamou už vysvětlit neuměl. Natož větu "Dělaj to čtyři o dva za třicet." Nebo "Neříkej to Táborovi a Rýdlovi." Co? To už si dneska Roman Lengyel nepamatuje. "Však už je to pár let," poznamenal.

Obžalovaní v kauze cinklých sázek Obžalováno bylo původně 22 osob. Z toho 4 muži, konkrétně Karel Kodeš, Jaroslav Chalupa, Vítězslav Brožík a Michal Káník, už akceptovali podmíněné tresty, které jmenovaní dostali trestním příkazem.



S dalšími 17 bývalými či současnými fotbalisty a jedním rozhodčím probíhá ve Strakonicích u okresního soudu hlavní líčení. Jsou to:



Zbyněk Hauzr, David Jablonský, Ondřej Bíro, Jan Hanzal, Petr Hlaváček, Daniel Kaplan, Zdeněk Kopas, Michal Macháček, David Placák, Jan Procházka, Martin Doubek, Jan Halama, Michal Halama, Jan Kalenda (rozhodčí), Jan Kosak, Lukáš Křeček, Jan Leligdon a Martin Sus.

A několik vysvětlení posléze i nabídl. Třeba k větám "Vymysli cenu" nebo "Dělají to za směšný peníze." K tomu Lengyel řekl, že Halama budějovickou kabinu zásoboval iphony, notebooky a podobným zbožím, které podle něj přeprodával a tady možná poukazoval na jeho cenu.

"Já jim řekl, že jim helfneš." Co znamenalo tohle? Tady Lengyel připustil lehkou aktivitu směřující k sázkám, a to takovou, že třeba sehnal z Ruska informace, kteří hráči jsou zranění a podobně. A tyhle novinky pak prý bezplatně poskytoval dalším lidem.

Když se Halama bavil o Lengyelovi se třetími osobami, vyznívalo to poněkud odlišně. U předchozích jednání soudu třeba zazněla věta z odposlechů, určená slovenské mafiánské spojce, tedy Mariánu Dirnbachovi. Konkrétně ať přidá peníze, že pro Lengyela není 1000 eur nic moc.

Sám Dirnbach už ovšem u strakonického soudu řekl, že si Halama často vymýšlel a zmiňoval před ním hráče, které přitom do žádné spolupráce vůbec nezapojil.S tím, že ohledně peněz, které měl pro ně "nafasovat", měl v plánu nechat si je sám.

V podobném duchu vedl svou řeč nyní i Roman Lengyel: "Halama byl neskutečnej pohádkář," naznačil, že ničemu z toho, co obžalovaný Halama vypustil z pusy, nebylo radno věřit. "Mně Halama každopádně nikdy žádný úplatek nenabízel a žádné manipulace zápasů jsem se nikdy neúčastnil," zakončil někdejší olympionik své svědectví.

Hanuš připustil: Měl jsem to asi říct někomu z vedení

Roman Lengyel nebyl u soudu nebo na policii zdaleka jediným fotbalistou, který některé termíny ze své telefonní komunikace neuměl dobře vysvětlit. Že vůbec netušil, co mu to kdo posílal za nesmysly, řekl na policejní služebně kupříkladu i Radek Sňozík, bývalý brankář Bohemians.

Nicméně směrem k jeho ani Lengyelově uchu nezazněla po telefonu, alespoň tedy v zachycené komunikaci, žádná vyčíslená nabídka úplatku. Důkazy o tom, že by snad měli naplnit naplnit skutkovou podstatu nějakého trestného činu, tedy neexistují. A proto v kauze vystupovali jako svědci.

Podobně jako Jan Hanuš, brankář JIhlavy, kterého spoluhráč Jan Kosak přemlouval, aby se v srpnu 2013 zúčastnil manipulace zápasu juniorské ligy se Spartou. "Přišel za mnou, tuším, den před zápasem. Hned jsem mu řekl, že nic takového u mě nepřichází do úvahy. A s tím jsme skončili, takže vlastně ani nevím, jak ten zápas měl podle něj dopadnout."

Ten rozhovor si každopádně nechal pro sebe. "Když dneska vidím, co z toho všechno vylezlo, asi jsem to někomu z vedení říct měl. A do toho zápasu sám raději nenastupovat," přemítal v pondělí nahlas v soudní síni.

Už na předchozích jednáních soudu zazněly odposlechy, z nichž bylo zřejmé, že Jan Leligdon, který řídil Kosaka (oba jsou obžalovaní), hlásil slovenské spojce DIrnbachovi, že Hanuš je na seznamu ovlivněných hráčů. Jenže Slovák se po utkání rozčiloval, že ho obelhali. "Vždyť ten brankář zachránil dva góly, chytal naplno," spílal jim. Díky Hanušově výkonu vyhrála tehdy Jihlava 2:0 a sázkařská mafie, která věřila, že dokáže zařídit, aby v utkání padlo 4 a více branek, o vsazené peníze přišla.

Na českém území zjevně působilo několik skupin vedených ze zahraničí. Soud nejlépe zmapoval tu, která navazovala na Slováky. A od nich mělo vést chapadlo sázkařské mafie až do jihovýchodní Asie, kde zločinecké kartely sázely na takové zápasy desetitisíce eur, a to většinou na vysoké kurzy, spojené s tím, co měli Dirnbachové či Halamové v Česku domluvit. Obvykle šlo o vysoký počet nastřílených gólů v příslušném utkání.

Aféra v kostce. Neorientujete se v aféře cinklých sázek? Její přehledné shrnutí najdete zde

Mezi obžalovanými je jediný rozhodčí, a to Jan Kalenda. Mezi lidmi, se kterými se bavil konkrétně Jan Halama, byli ale i další sudí. Jak vyšlo najevo, také Michal Paták - v letech, které soud zkoumá, prvoligový sudí, kterého nová odborná komise v létě 2016 vyřadila z listiny pro profesionální fotbal. Nyní Paták pracuje jako sportovní ředitel v Příbrami.

O čem si s Halamou povídal, není známo, takže samozřejmě mohlo jít o rozhovory zcela nezávazné. A obsah těch telefonátů neznal u soudu ani svědek Lukáš Kasl. "No s Halamou jsem si občas psal, sem tam mi dal nějaký tip, na co vsadit, někdy to vyšlo, jindy ne. Ale já sázel jen pro zábavu, za malé částky," řekl Kasl soudu. "Jo a je pravda, že po mně chtěl telefon i na Michala Patáka, to je totiiž můj bratranec. Co spolu řešili, to nevím," řekl Kasl. Jen potvrdil náznak z jednoho odposlechnutého telefonátu, že pak byl Paták na Halamu z nějakého důvodu rozzlobený. "Nevím proč, ale on je Halama sedmilhář, tak mě to ani moc nepřekvapilo," dodal svědek.

Káník je stále na svobodě, ale odmítl výpověď

K soudu dorazil - tentokrát jako svědek - Michal Káník, bývalý ligový fotbalista Plzně či Budějovic, který jako funkcionář vedl před časem i strakonický klub. Podle obžaloby měl sudímu Janu Kalendovi předat úplatek 6000 eur za to, že v utkání 1. ligy staršího dorostu mezi Hradcem Králové a Baníkem Ostrava pomůže tomu, aby po 15. minutě padly minimálně čtyři góly. Sudí, rovněž obžalovaný, nabídku přijal. Skončilo to 6:2 a po 15. minutě padlo šest branek.

Kalenda, který vše odmítá, na verdikt o své vině či nevině čeká, Káník už se ho dočkal dříve prostřednictvím tzv. trestního příkazu. Dostal podmíněný trest, a to v době, kdy mu běžela zkušební doba jiné "podmínky", kterou pro změnu dostal za podvody v účetnictví strakonického klubu. Soud rozhodl o takzvané přeměně na nepodmíněný trest. A už byl dokonce vydán příkaz k nástupu do vězení - ale Káník si z toho trestu zatím neodseděl ani minutu.

Jeho právníci totiž našli v Káníkově trestním příkazu formální chybu a podali stížnost pro porušení zákona. Z toho důvodu byl nástup výkonu trestu zatím zrušen a čeká se na další vývoj. Káník patrně vsází na to, že by strakonický soud mohl rozhodnout o Kalendově nevině. Pokud by k tomu došlo, musel by se logicky znovu projednat i Káníkův skutek.

Další jednání strakonického soudu ve věci fotbalovách sázkařů je nařízeno až na říjen. Dříve obhájci nenašli společný volný termín.

