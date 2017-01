Dirnbach, kápo kauzy cinklých sázek, psal čile i Sňozíkovi. Gólman ujišťuje: Mám zcela čisté svědomí

před 44 minutami

U soudu, který řeší aféru cinklých sázek, četli i výpověď Radka Sňozíka, někdejšího gólmana Bohemians. I jemu psala sázkařská mafie

Praha - Na mobil Radka Sňozíka, tehdy gólmana Bohemians 1905, přicházela jedna SMS zpráva za druhou. Ze slovenského čísla, které v té době používal Marián Dirnbach, chlapík, který stál v pozadí mnoha temných příběhů, jež teď otevírá Okresní soud ve Strakonicích. To když rozkrývá velkou korupční aféru, spojenou s takzvaně cinklými sázkami.

Radek Sňozík v té kauze vystupuje v roli svědka. V roce 2013 se ho policisté zeptali, jestli Dirnbacha zná. Odvětil, že to jméno sice ano, protože Dirnbach hrával nějaký čas i českou ligu, dodal však, že vědomě s ním nikdy nekomunikoval, ani se s ním nikdy nesetkal.

Některé Dirnbachovy esemesky, které policie zachytila, evokují atmosféru jistých podezření kolem druholigového utkání Bohemians-Ústí nad Labem, které se hrálo 12. května 2013 v Ďolíčku a domácí "klokani" v něm zvítězili 3:0.

"Moje svědomí je zcela stoprocentně čisté," ujišťuje nyní 41letý Radek Sňozík, jehož teď naplňuje projekt dětské fotbalové školy, kterou vede. "Vůbec ale nechápu, proč se mě teď na to ptáte, proč se to vytahuje."

Důvod je prostý. Sňozíkova výpověď se ocitla mezi listinnými důkazy, které se veřejně četly na úterním jednání Okresního soudu ve Strakonicích.

V jeho největší jednací síni se teď pere hodně špinavé fotbalové prádlo. Celkem 22 osob se ušpinilo tak, že musely či stále ještě musí čelit obžalobě z korupčních trestných činů.

Jedni měli úplatky nabízet, druzí si je podle obžaloby nechávali slibovat. Jejich jména a další základní informace o kauze najdete v infoboxu.

Obžalovaní v kauze cinklých sázek Obžalováno bylo původně 22 osob. Z toho 4 muži, konkrétně Karel Kodeš, Jaroslav Chalupa, Vítězslav Brožík a Michal Káník, už akceptovali podmíněné tresty, které jmenovaní dostali trestním příkazem.



S dalšími 17 bývalými či současnými fotbalisty a jedním rozhodčím probíhá ve Strakonicích u okresního soudu hlavní líčení. Jsou to:



Zbyněk Hauzr, David Jablonský, Ondřej Bíro, Jan Hanzal, Petr Hlaváček, Daniel Kaplan, Zdeněk Kopas, Michal Macháček, David Placák, Jan Procházka, Martin Doubek, Jan Halama, Michal Halama, Jan Kalenda (rozhodčí), Jan Kosak, Lukáš Křeček, Jan Leligdon a Martin Sus.

Celé to bylo spojené s manipulacemi fotbalových zápasů. Princip byl jednoduchý: vytipovat zápas, většinou z nižších či juniorských soutěží, oslovit hráče, kteří v něm měli nastoupit a domluvit s nimi za úplatek, obvykle kolem 5000 eur, že kupříkladu po 15. minutě utkání padne 4 a více branek. Pak si mafie na vysoký kurz vsadila a vydělávala miliony. Samozřejmě, když to celé vyšlo.

Velmi často padá u soudu ve Strakonicích jméno Mariána Dirnbacha. Slovenský fotbalista hrával i českou ligu, na Žižkově i v Blšanech, a zůstala mu v Čechách a na Moravě řada kontaktů.

Spolu s Róbertem Rakem či Ivanem Hodúrem, bývalým slovenským reprezentantem, řídili sázkařskou chobotnici na Slovensku a expandovali co chvíli i do České republiky. Dirnbach se tu obvykle představoval jako Sponzor.

Slovenská a česká policie na odhalování zločinných praktik spolupracovaly, odposlouchávána byla řada telefonů. A zjevně i ten Dirnbachův.

"Při rozcvičení budu u praporku, jak vstanu, makejte"

Patrně z toho důvodu se na podzim 2013 objevil na policejní služebně právě i Radek Sňozík.

Nejdřív se ho tam zeptali, co ví o korupci ve fotbale. "O tom koluje spousta domněnek a spekulací. Sám jsem se ale s korupcí nikdy nesetkal. Žádný úplatek jsem nepřijal, nikdy jsem nikomu úplatek nenabízel ani nepředával, ani z ničeho takového nekořistil," zapsali policisté do protokolu Sňozíkovu odpověď.

Pak přišla řeč na Dirnbacha. "Znám jen jméno, to je jasné, hrával tady. Ale osobně ne, nikdy jsem ho neviděl."

Pak ho policisté seznámili s tím, že ze slovenského čísla, které v té době používal Dirnbach, plynula zjevná komunikační liniie právě také na Sňozíkův mobil V jediném květnovém dni, před zápasem s Ústím, to bylo konkrétně 11 Dirnbachových esemesek.

Místy připomínaly šifru, stálo tam "3g" nebo "bez 15 min". A také z Dirnbachova mobilu vyšel tento pokyn: "Při rozcvičování budu stát na straně u praporku. Když zůstanu, je to zrušené, jak vstanu, makejte."

Sňozík policistům řekl, že z toho pochopil snad jen to, že mají padnout tři goly. Al dodal, že to vůbec neřešil. "Vědomě jsem s žádným Slovákem nekomunikoval, ani se s žádným nesešel. Hráli jsme v tom zápase o postup, že by Bohemka ten zápas prodala, je nesmysl. A já jsem byl tenkrát zraněný, v tom utkání jsem ani nenastoupil."

Nabízí se hypotetický výklad, že Bohemka neměla zápas prohrát, ale že měly v zápase padnout tři góly do jakékoli sítě, třeba ústecké. "Že by hráči Ústí něco prodávali, o tom nic nevím, z Ústí nejsem s nikým kamarád, známe se leda od vidění. Každopádně podle mě byl ten zápas regulérní, já se ho v žádném případě nijak ovlivnit nepokoušel," zdůraznil policistům Radek Sňozík. Alespoň tak jeho svědeckou výpověď, kterou včera ve Strakonicích předčítal soudce Tomáš Uldrich, zapsali.

"V každém utkání jsme hráli na sto procent," hájil při výslechu Sňozík čest svou i zelenobílé Bohemky. S tím, že podivné SMS, jež dostával ze slovenského čísla, neřešil.

Sám ovšem na jiné telefonní číslo v den zápasu napsal: "Přišli za mnou ty starý z Ústí." Sňozík policistům objasnil, že to psal svému otci. A neshledával na obsahu zprávy nic zvláštního.

K výslechu či výpovědi mířila řada známých fotbalových jmen

Sestřih z inkriminovaného utkání Bohemians-Ústí nad Labem si můžete prohlédnout zde. Pokud snad hypoteticky v něčích úvahách měly v zápase padnout tři branky, ovšem všechny až po 15. minutě, pak taková kombinace nenastala. První branka Jakuba Rady totiž padla už ve 13. minutě, další přidali po změně stran Bartek a Moravec.

Sňozíkovu svědeckou výpověď zařadila policie do spisu, a tím podle všeho veškeré šetření spojené s tímto utkáním ukončila. Ve Strakonicích v pondělí četli příslušný protokol jako jednu z mnoha součástek mozaiky, kterou soud v souvislosti s korupční aférou skládá.

Přímo u soudu svědčili v pondělí kupříkladu hradecký brankář Radim Ottmar či jeho bývalý spoluhráč Jiří Poděbradský. Stejně jako ta Sňozíkova byly čteny i výpovědi dalších známých ligových či ex-ligových hráčů, kupříkladu Jana Hanuše, Jakuba Hory, Jakuba Podaného nebo Miroslava Podrazkého - více v odkazu.

Také Sňozík v případu figuruje jakožto svědek, může být v klidu, žádná trestně-právní obvinění se ho netýkají.

Nicméně otazník, jak je možné, že se s Dirnbachem, jak říká, vůbec neznal, a přitom od něj dostával tolik esemesek i s velmi detailními instrukcemi, neosvětlil ani ve včerejším krátkém telefonickém rozhovoru s reportérem Aktuálně.cz.

"Prostě jsem to neřešil. Já nevím, co ode mě chcete slyšet, nechápu, na co se mě ptáte. Každopádně vás můžu ujistit, že moje svědomí je na sto procent čisté," podtrhnul Radek Sňozík na závěr.

