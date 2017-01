Zabředl do cinklých sázek. A teď Kaplan nechápe: Proč je v průšvihu jediný sudí? A z ligy jen Hauzr?

před 2 hodinami

Daniel Kaplan se ocitl v ekonomické krizi. A řešil ji tak, že přemlouval fotbalisty, aby kvůli sázkám manipulovali zápasy. Nechápe, proč je před soudem tak málo osob.

Strakonice - Před časem se ocitl v problémech. "Příbuzný si půjčil peníze a ručil mým majetkem. Dluh nevrátil a já kvůli němu musel dát z ruky všechny své úspory, abych nepřišel o byt," vysvětluje Daniel Kaplan, proč se nechal "zverbovat" do sítě lidí, která v Česku zkoušela ovlivňovat fotbalové zápasy.

Teď je kvůli tomu obžalován z nabízení úplatků. A celou aféru řeší Okresní soud ve Strakonicích. Kaplan ví, že šlápnul vedle, ani to nezapírá. Odposlechů s jasným obsahem je k dispozici tolik, že svůj podíl na akcích směřujících k pokusům o manipulace zápasů kvůli nepoctivým, cinklým sázkám, vlastně ani dost dobře popřít nemůže. Ale jedna věc je mu divná.

"Obžalovali nás dvaadvacet. Ať se na mě nikdo nezlobí, ale to je opravdu úsměvné. Jak to, že problém má jen jediný rozhodčí? Jak to, že z první ligy je tu jediný Zbyněk Hauzr? " naznačuje, že kauza cinklých sázek vystavila na pranýř nejspíš jen malý zlomek hříšníků.

"Já vím, že jsem udělal chybu. Bohužel, zpátky už to nevezmu. Ale v téhle záležitosti, myslím, nemá čisté svědomí mnohem víc lidí, než kolik nás nakonec obžalovali," říká Kaplan.

Jmenovat nikoho dalšího samozřejmě nechce, raději dodá, že jde spíš o jeho pocit z celé té šlamastyky. "Nevím, možná by to pak celé dosáhlo až příliš vysoko," odtuší neurčitě.

"Kámo asi ne. Je to o hubu..."

Je úterý a v největší jednací místnost Okresního soudu ve Strakonicích se to jen hemží lidmi v talárech. Je tu samozřejmě spousta advokátů, také soudci a státní zástupce. A pak ještě zapisovatelka, jeden novinář a jeden obžalovaný. Ostatní stíhaní už buď akceptovali trestní příkaz, nebo na ně ve druhé skupině předvolaných přijde řada až v jiném termínu. Ti zbývající pak prostě svěřili vše do rukou svých advokátů a z osobní účasti na jednání soudu už se omluvili.

Obžalovaní v kauze cinklých sázek Obžalováno bylo původně 22 osob. Z toho 4 muži, konkrétně Karel Kodeš, Jaroslav Chalupa, Vítězslav Brožík a Michal Káník, už akceptovali podmíněné tresty, které jmenovaní dostali trestním příkazem.



S dalšími 17 bývalými či současnými fotbalisty a jedním rozhodčím probíhá ve Strakonicích u okresního soudu hlavní líčení. Jsou to:



Zbyněk Hauzr, David Jablonský, Ondřej Bíro, Jan Hanzal, Petr Hlaváček, Daniel Kaplan, Zdeněk Kopas, Michal Macháček, David Placák, Jan Procházka, Martin Doubek, Jan Halama, Michal Halama, Jan Kalenda (rozhodčí), Jan Kosak, Lukáš Křeček, Jan Leligdon a Martin Sus.

Všechna další jména obžalovaných najdete v infoboxu. Tentokrát se tedy dostavil jen Daniel Kaplan. A opravdu toliko velmi pozorný pohled do objemných fasciklů spisu by prozradil, že zrovna na ten den, tedy na úterý, vyšly jeho 37. narozeniny. Z logických důvodů to ovšem nevypadá, že by měl náladu cokoli slavit.

Zdlouhavé jednání sleduje nenápadně vyhlížející sporý chlapík pozorně a trpělivě. Když pak dojde i na četbu přepisů jeho "závadné komunikace", kvůli níž se tu ocitl, lehce skloní hlavu a dívá se raději do země.

Soudce Tomáš Uldrich zrovna předčítá dialog, který Kaplan v roce 2013 vedl na aplikaci WhatsApp s tehdy 20letým Robertem Mariottim. Ten tou dobou kopal za juniorku Táborska a na Kaplanovu otázku, jestli by si nechtěl se spoluhráči vydělat nějaká ta eura, logicky odvětil: "Záleží za co, zadara to asi není." Kaplan ho oslovil, aby v zápase Juniorské ligy se Spartou padly 4 góly. "Dostaneš za to 2000 eur, přemýšlej." Zároveň Kaplan chtěl, aby Mariotti zainteresoval i další své spoluhráče, jenže Mariotti se přemluvit nenechal: "Kámo, asi ne, je to o hubu."

A takových případů byla podle předčítaných stránek spisu spousta, měnila se jen jména, v nuancích pak objednávky na počet gólů a nabízené částky v tisícovkách eur. V lize, juniorské lize, v ČFL.... Když už Kaplan někoho "ukecal", obvykle se nenašlo dost dalších kompliců, sázková kancelář utkání stáhla z nabídky, anebo se duel vyvíjel jinak, než bylo objednáno. Což si parta, jejíž hříchy zkoumá strakonický soud, obvykle vykládala tak, že do příslušného duelu "zajela" jiná, konkurenční skupina podvodníků. Někdy jim to signalizovaly i prudké pohyby kurzu.

"Já z toho vlastně nikdy nic neměl"

V odposleších s Kaplanovým kamarádem Davidem Placákem, který v celé věci také "lítal", jsou obsaženy věty typu: "Potřeboval bych dobýt kredit za 200." Anebo si ti dva sdělovali číslo účtu vedeného na třetí osobu.

"Já z toho vlastně nikdy nic neměl. Já byl ten blbec uprostřed," říká dnes ovšem Daniel Kaplan.

"Nabízel jsem obyčejně tak 5-6 000 eur. On pan Dirnbach chtěl vždycky zainteresovat tak pět šest lidí, tak aby bylo tisíc na jednoho. Můj profit? To bylo vždycky podmíněno tím, že ten zápas vyjde," rozvyprávěl se Daniel Kaplan už 10. října loňského roku, když se před senátem Okresního soudu ve Strakonicích ocitl poprvé. Jednání jeho skupiny pokračovalo tento týden a odročeno bylo zase až na duben.

Kaplan patřil mezi spojky, prostředníky mezi Mariánem Dirnbachem, bývalým slovenským hráčem, který prošel třeba i Viktorií Žižkov, na straně jedné - a fotbalisty, které mafie naťukávala, aby zápasy cinkli, na straně druhé.

Když jméno Daniel Kaplan v souvislosti s aférou cinklých sázek prosáklo na veřejnost prvně, vznikly zmatky. Protože navlas stejné jméno nosí o něco známější bývalý fotbalista, a to Daniel Kaplan ročník 1973, který s Hradcem Králové vyhrál mimo jiné i domácí pohár a následně si v pak jeho dresu vychutnal také pár zápasů Poháru vítězů pohárů.

Jenže Daniel Kaplan, který nyní kvůli sázkám skončil před soudem, je ročník 1980. Shodou okolností také kopal za Hradec, ale v první lize si zapsal jen 3 starty. Následně pak jako defenzivně vyladěný typ působil i v Sokolově či Chomutově.

S fotbalem je konec. Na jeřábu ho strašila závrať

A teď žije v Německu. "Měl jsem rozjednaného něco v okolí Wolfsburgu, že bych tam hrál i fotbal, ale to pak padlo. Šel jsem do Mainzu, pak do Stuttgartu, tam jsem chvíli dělal na stavbách na jeřábu, ale v těch výškách to fakt nešlo. Teď tam pracuju pro velkou firmu Stahlgruber, co vyrábí příslušenství do aut," vypráví Kaplan.

Fotbal hrát nemůže, ani kdyby chtěl. Fotbalová disciplinárka zatím potrestala jen některé z 22 obžalovaných, ale zrovna Kaplana už ano. Jakoukoli aktivitu ve fotbale mu zakázala na pět let a navíc mu vyměřila pokutu 50 000 korun.

U soudu ve Strakonicích mu podle všeho hrozí podmínečný trest. Kaplan už by to celé měl rád za sebou. "Když to prasklo, byla přítelkyně těhotná," vzpomíná na září 2013, kdy si pro něj přišla policie a pěkných pár hodin poté strávil ve výslechové místnosti a v zadržovací vazbě. "Dneska už jsou dítěti tři roky - a ty soudy a všechno kolem pořád ještě ani zdaleka nekončí."

autor: Luděk Mádl | před 2 hodinami

