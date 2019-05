Horké odpoledne ve Spartě: na Letnou přichází střelec Kozák, blízko je i kouč Jílek

před 35 minutami

Exliberecký útočník Libor Kozák je druhou posilou fotbalové Sparty. Klub by měl v nejbližších hodinách oznámit i příchod nového trenéra Václava Jílka.

Devětadvacetiletý útočník se vrátil do české ligy letos v zimě poté, co v zahraničí strávil více než deset let. A v Liberci se okamžitě chytil: v deseti zápasech nastřílel sedm gólů a na jeden přihrál.

"Příchod do Sparty pro mě znamená obrovskou motivaci, moc se na tohle angažmá těším. Nebylo to náročné rozhodování, sešel jsem se s Tomášem Rosickým, který mi představil, co se snaží na Spartě sestavit za tým - od té chvíle jsem byl odhodlaný jít sem," řekl po přestupu Libor Kozák.

Sparta prý byla s Kozákem v kontaktu již několik měsíců, v úterý na Letné podepsal dvouletou smlouvu. "Je to pracovitý, týmový hráč a zkušený gólový útočník s výborným výběrem místa ve vápně," vysvětloval sportovní ředitel Tomáš Rosický. "Zároveň je to pro nás osobnost na hřiště i do kabiny, od které se naši mladí útočníci mohou učit. Ve své kariéře musel překonat hodně překážek a jen tím potvrdil, že je to bojovník, který má silný charakter a touhu vítězit. Přesně takové typy nyní potřebujeme," dodal.

Bývalý střelec Lazia Řím nebo Aston Villy se shodou okolností v úterý po šesti letech vrátil i do národního týmu: pro dvojzápas s Bulharskem a Černou Horou si ho vybral reprezentační kouč Jaroslav Šilhavý.

Jílek je na cestě

Během dnešního odpoledne, nejpozději zítra by Sparta měla představit i nového trenéra. Má se jím stát Václav Jílek, dosavadní kouč Olomouce.

Jelikož Jílek před měsícem podepsal v Olomouci novou smlouvu, Spartu bude stát jeho návrat na Letnou osm milionů. Ten si podle informací serveru Seznam Zprávy nechá na Letné jako asistenta Michala Horňáka, ze Sigmy si pak s sebou přivede Jiřího Saňáka.