Hložek si poprvé zahraje za jednadvacítku. Je to velký příslib, tuší Krejčí

před 1 hodinou

Trenér českých fotbalistů do 21 let Karel Krejčí poprvé nominoval do týmu teprve šestnáctiletého ofenzivního záložníka Adama Hložka, který se na jaře zabydlel v základní sestavě pražské Sparty. Mladíky čeká přípravný kemp v Rakousku, kde se 5. června utkají s Ruskem a 9. června se Slovenskem.

"Já už před březnovým srazem řekl, že je Adam pro mě téma. Za ty výkony, které na jaře předváděl ve Spartě, si nominaci zaslouží. Je to obdivuhodné, jakým způsobem se s tím popasoval. V jeho věku se prosadit do základní sestavy Sparty je něco neskutečného," řekl na tiskové konferenci Krejčí.

Hložek byl v pondělí vyhlášen objevem této ligové sezony. V jarní části patřil k nejlepším hráčům Sparty a dal v nejvyšší soutěži tři góly. Navíc se stal nejmladším střelcem v historii samostatné ligy. Vzhledem k tomu, že patřil k oporám Letenských, nestartoval v průběhu jara na evropském šampionátu sedmnáctek.

"Zvládl přechod do dospělého fotbalu velmi dobře, ukázal, že jeho výkony nejsou náhodné. Líbí se mi na něm i to, že nebrečí, že přijme i důraznou hru. Jeho dovednosti jsou na vysoké úrovni, je to velký příslib do budoucna," dodal Krejčí.

Hložka by rád do týmu zapracoval před podzimním startem kvalifikace mistrovství Evropy. "Potřebujeme, aby do týmu nějakým způsobem zapadl, aby zapadl do party. Potřebuji ho poznat blíž. Nechceme to nechávat na poslední chvíli," uvedl Krejčí.

Kouč věří, že tým naváže na povedený březnový kemp ve Španělsku, kde hrál 1:1 s Islandem a 4:0 s mexickou dvacítkou. Šlo o první zápasy jednadvacítky pod jeho vedením.

V Rakousku ale budou chybět čtyři zranění hráči a také středopolař Michal Sadílek, který dostal premiérovou pozvánku do reprezentačního A-týmu.

"Je to poslední příprava před ostrým startem kvalifikace v září. Rádi bychom navázali na březnový sraz ve Španělsku, kde kluci vypadali velmi dobře. V týmu cítím zdravou konkurenci. Čekají nás zase dva velmi kvalitní zápasy," uvedl Krejčí.