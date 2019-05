Sadílek poprvé, Kozák se vrací. Šilhavý nominoval na zápasy s Bulhary a Černou Horou

před 37 minutami

Trenér české fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý povolal k červnovým domácím zápasům kvalifikace mistrovství Evropy s Bulharskem a Černou Horou jednoho nováčka, kterým je středopolař Michal Sadílek z nizozemského Eindhovenu. Do národního týmu se vracejí útočník Libor Kozák a záložník Ladislav Krejčí.

V reprezentaci kvůli zranění scházejí kapitán Bořek Dočkal i další záložníci Vladimír Darida, Antonín Barák a Michal Trávník, proto se Šilhavý rozhodl nominovat devatenáctiletého Sadílka. Chybí také obránce Theodor Gebre Selassie, který minulý týden ukončil reprezentační kariéru. Ve třiadvacetičlenném výběru jsou tentokrát tři útočníci.

Sadílek patří k největším českým talentům. Za roky 2014 a 2015 byl vyhlášen nejlepším mladším dorostencem a totéž zopakoval v následujících dvou letech ve starším dorostu. V Eindhovenu je od podzimu 2015 a přes mládežnické týmy se vypracoval do prvního mužstva, za které začal letos na jaře stabilně nastupovat.

"Jelikož se nám ve středu pole zranilo několik hráčů, rozhodli jsme se nakonec pro Michala. Je tam kontinuita na jednadvacítku, probírali jsme to s jejím trenérem Karlem Krejčím. Doporučil nám ho po dvou zápasech, co hráli v přípravě. Nakonec hraje i stabilně v Eindhovenu. Věřím, že to bude naděje do budoucna, nejen teď," řekl Šilhavý na tiskové konferenci.

Český tým čekají zřejmě klíčové zápasy evropské kvalifikace poté, co v březnu na úvod skupiny utrpěl historický debakl 0:5 v Anglii. Bulharsko reprezentanti přivítají 7. června v Praze na stadionu Sparty, Černou Horu o tři dny později v Olomouci.

🇨🇿 V nominaci Jaroslava Šilhavého pro kvalifikační utkání s Bulharskem 🇧🇬 a Černou Horou 🇲🇪 se premiérově objevuje záložník Michal Sadílek, vrací se útočník Libor Kozák ✅ pic.twitter.com/IEkFPpI3RJ — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) May 28, 2019

Postup na šampionát, který bude poprvé hostit 12 zemí, si zajistí první dva týmy z každé skupiny. O zbylá čtyři místa se bude hrát v baráži Ligy národů. "Hrajeme doma, potřebujeme oba zápasy vyhrát," řekl Šilhavý.