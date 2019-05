Komentář: Nadstavba s rozpaky. Nový formát musí přinést balík peněz, aby se obhájil

před 2 hodinami

Revoluční ročník má za sebou fotbalová liga. Téměř až do konce se hrálo o titul, o baráž, ale i tak: zápasy navíc fotbalové šílenství nerozpoutaly. Spíš naopak.

Je to podobné, jako byste zašli na večeři do luxusní restaurace, najedli se dosyta a na závěr vám přinesli výběr toho nejlepšího, co menu nabízí. "The best of" sice vypadá na jídelním lístku skvěle, ale je to marné, vy jste plní a exkluzivní lahůdky už tolik nešmakují.

Primární cíl nového formátu je jasný: více atraktivních zápasů, více duelů, ve kterých o něco půjde. Při ohlédnutí za nadstavbou vás ale napadá neodbytná myšlenka, zda o to někdo vůbec tolik stojí.

Mělo to být vyvrcholení ročníku, místo toho liga končila ve znaveném rytmu. Zápasy skupiny o titul sice přilákaly nadprůměrné návštěvy, ale očekávaná bomba to nebyla. Sparta dohrávala v křeči a za minimálního zájmu fanoušků, zápas s letenským sokem nevyprodala ani Plzeň. S podprůměrnou docházkou se pak potýkaly kluby hrající o záchranu.

Taková pražská derby jsou výjimečná také tím, že se hrají pouze dvakrát do roka, výjimečně (včetně poháru) třikrát. Čtyři duely v sezoně už jsou moc, zákonitě povedou k inflaci unikátní atmosféry. Zevšední.

O reklamu na nadstavbu se postarali také sami fotbalisté. V Teplicích výsledkem 0:8 s Mladou Boleslaví jasně dali najevo, co si o takové vyřazovací soutěži myslí. Jindy třeskutý zápas mezi Plzní a Spartou zase hosté odehráli na neutrál a kouč Michal Horňák musel na tiskové konferenci vysvětlovat, proč se na to jeho borci vyflákli.

Nárůst počtu zápasů pak posouvá ligu tam, kde by být neměla. Začínat "jaro" zkraje února hraničí s pokusem o ublížení na zdraví, na zmrzlých terénech s oblibou rupají svaly, vazy nebo menisky, a co si budeme povídat, na tribunách je taky pěkná kosa.

Hlavně z toho důvodu není nový formát po chuti ani ligovým trenérům, z nichž asi nejhlasitěji se podle svého naturelu ozval Petr Rada.

Jabloneckému kouči se nezamlouvá ani bonus, který má zatraktivnit prostřední skupinu: pokud to vezmeme hypoteticky, proč by měl desátý tým po základní části hrát v jediném zápase o Evropskou ligu proti soupeři, který ve třiceti kolech vybojoval čtvrté místo?

A na tom něco je.

Všechny argumenty proti ovšem dokáže přebít jeden pádný, ten, o který jde až v první řadě: pokud se vedení ligové asociace podaří díky novému formátu napumpovat do nejvyšší soutěže více peněz, pak smysl má. V opačném případě je pouze změnou pro změnu.