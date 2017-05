Zrazená revoluce? Tajný pakt Křetínského s Berbrem má do role šéfa fotbalu vynést kandidáta Malíka

před 1 hodinou

Favoritem pro volbu předsedy fotbalové asociace je Martin Malík, místopředsedou má zůstat Roman Berbr. Právě on se měl přesně na takovém scénáři dohodnout s Danielem Křetínským, majitelem Sparty.

Glosář - Český fotbal se temného přízraku jménem Roman Berbr podle všeho jen tak nezbaví. Naopak, vše směřuje k tomu, že český místopředseda Fotbalové asociace ČR zůstane ve své funkci i po volbách. A co víc - že tento kontroverzní muž v nové fotbalové vládě svou moc ještě reálně posílí, a to výraznou měrou.

Místo Miroslava Pelty, který je vazebně stíhán ve věci údajných manipulací spojených se státními dotacemi do sportu, se má podle tohoto scénáře stát novým předsedou fotbalové asociace Martin Malík. Tedy nynější ředitel STES, obchodní společnosti zřízené Fotbalovou asociací ČR.

Bývalý příslušník Státní bezpečnosti Roman Berbr už se na tom měl údajně dohodnout s Danielem Křetínským, majitelem fotbalové Sparty. Sám Berbr, spojovaný s despotickým typem chování a nezdravým vlivem na rozhodčí, si má podržet svou dosavadní místopředsednickou funkci a nadto naplnit výkonný výbor svými lidmi, typově Dagmar Damkovou či Miroslavem Libou.

Přitom právě tyto osoby konkrétně jmenoval Jaroslav Tvrdík, šéf Slavie, když před týdnem přicházel do hotelu Marriott na schůzku majitelů prvoligových klubů. Tvrdík tehdy zmiňoval, že ve stávající krizové situaci má český fotbal šanci zabojovat o svou důvěryhodnost v očích veřejnosti. Jako podmínku splnění takového cíle uvedl vytěsnění Romana Berbra a jeho suity z řad vedení asociace.

Jaroslav Tvrdík nebyl sám, kdo podobně razantní a jednoznačný postoj zaujal. Dlouhodobě s Berbrovým vlivem na český fotbal nesouhlasí FK Teplice, jmenovitě šéf tohoto severočeského klubu Pavel Šedlbauer. A jasné "Ne!" vzkázal Berbrově budoucnosti ve vedení FAČR i Petr Paukner, majitel Dukly.

Něco signalizovalo už usnesení, které po skončení zmiňované schůzky bossů profi-fotbalu přednesl Dušan Svoboda, prezident Ligové fotbalové asociace. Kladl v něm důraz na to, že se má hledat řešení společně s představiteli výkonnostního fotbalu. Zároveň usnesení zdůrazňovalo požadavek navyšování důvěryhodnosti. Což si ve Slavii interpretovali jako konec "berbrismu", ve Spartě zjevně nikoli.

Na předsedu Berbr nekandiduje, ale…

Jisté je, že se Daniel Křetínský s Romanem Berbrem skutečně sešli. Jejich schůzku ostatně potvrdil i sám Roman Berbr, který také na pondělní tiskové konferenci připustil, že to byl právě Daniel Křetínský, kdo jej přiměl k tomu, aby na uvolněnou pozici předsedy asociace nekandidoval osobně, aby ještě více nejitřil vášně.

Zbytek údajné dohody o společné podpoře Martina Malíka a Berbrově setrvání v místopředsednické funkci ovšem logicky zůstal nevysloven, schován za oponou.

Do valné hromady, jež se v Praze koná 2. června, ovšem zbývá ještě 17 dní, což je relativně dlouhá doba. A Petru Fouskovi, bývalému generálnímu sekretáři asociace, který je Malíkovým protikandidátem, tak nezbývá než doufat, že se v tomto mezidobí něco změní.

Kandidátovi číslo 3, kterým je Libor Duda, ředitel Ondrášovky, bývá mezi znalci situace přisuzována role Berbrova rezervního koně, připraveného čeřit vodu, kdyby toho bylo zapotřebí.

Kandidáti na pozice do výkonného výboru FAČR Předseda (1): Martin Malík, Petr Fousek, Libor Duba Český místopředseda (1): Roman Berbr, Petr Mlsna, Miroslav Liba Moravský místopředseda (1): Zdeněk Zlámal, František Jura, Jiří Kubíček, Karel Kula Předsedkyně Řídící komise Čechy (1): Dagmar Damková Předseda Řídící komise Morava (1): Pavel Blaha, František Jura, Pavel Nezval, Alan Jančík Člen VV za Čechy (2): Miroslav Liba, Rostislav Votík, Ladislav Čičmanec, Michal Fischer, Petr Mlsna, Michal Blaschke Člen VV za Moravu (2): Miroslav Vrzáček, František Jura, Karel Kula, Pavel Brímus, Stanislav Kaláb, Pavel Blaha Člen VV za ligu (2): Tomáš Paclík, Dušan Svoboda, Miroslav Dvořák



Číslo v závorce značí, kolik osob bude na danou pozici zvoleno. Tučně jsou vyznačeny osoby, které příslušnou pozici ve VV obhajují.

Ačkoli se teď prakticky každý, kdo má v Česku něco společného s fotbalem, zaklíná slovy jako transparentnost a důvěryhodnost, v praxi vše funguje trochu jinak. Fotbalová asociace ČR například odmítá sdělit, které subjekty poskytly jednotlivým kandidátům své nominace. A to přes to, že v minulosti bývalo zveřejnění takových informací běžnou praxí. Jména jednotlivých aspirantů členství v novém výkonném výboru najdete v infoboxu. Které konkrétní kluby, okresy či kraje ale toho či onoho kandidáta do volebního boje vyslaly, zůstává tajné.

Deníku Aktuálně.cz se přesto podařilo zjistit, že Petru Fouskovi vyřkly kromě tří krajů a sedmi okresů svou důvěru i Slavia, Bohemians 1905, Teplice a Sigma Olomouc. Postavil se za něj veřejně i Jiří Kubíček, jeden z kandidátů na moravského místopředsedu.

Navzdory tomu všemu vyhlíží současná politická mapa českého fotbalu tak, že pokud se něco zásadního nezmění, bude asi Fousek v souboji s Malíkem outsiderem.

V rozhovoru pro deník Sport Malík zmínil, že si spolupráci s Berbrem, jako se svou pravou rukou, dokáže představit. A podotkl, že vidí jako nutnost, aby jeden z dvojice Malík - Fousek před volbou odstoupil. To aby samotná volba byla konsenzuální. Fousek se zatím odkazuje na další jednání, chtěl by se setkat jak s celou českou, tak i moravskou volební komorou.

Návrat Tvrdíka, vrchol ligy, kauza a hrozba vyhladovění

Do celé hry může před fotbalovými volbami zasáhnout ještě několik faktorů. Za prvé bude zajímavé sledovat, co se bude dít, až se Jaroslav Tvrdík vrátí z Číny, kde nyní setrvává spolu s prezidentem republiky Milošem Zemanem.

Za druhé ještě před konáním valné hromady vyvrcholí ligová soutěž. Pokud by snad boj o titul, pohárové pozice či záchranu měl na poslední chvíli ještě protknout nějaký ten skandál, celou situaci by to ještě také mohlo vyostřit či posunout.

Dále bude důležité, jak se vyvine vyšetřování Peltovy trestní kauzy. Jednak v tom ohledu, zda fotbalového předsedu státní orgány náhodou před valnou hromadou přeci jen neuvolní z vazby, zejména však v otázce, zda se okruh obviněných nebude ještě rozšiřovat. A to například o další osoby z fotbalového prostředí. Jak známo, vedle dalších je z trestného činu obviněna i samotná Fotbalová asociace ČR jako právnická osoba.

A s tím souvisí poslední faktor, možná ze všech nejdůležitější. Jak víme, fotbal podle policie prostřednictvím svého předsedy Pelty "zlobil" - a krutě je za to nyní trestán celý sport a fotbal obzvlášť. Vyjma dotačních programů I a II (reprezentace a mládež), ze kterých už byly peníze letos vypláceny, stopla ministryně Kateřina Valachová veškeré další peníze, které měly do sportu letos dotéct v celkové sumě 6 miliard korun.

Různé dotační programy se ruší, předělávají, prošetřují… Ale žádné peníze nyní odnikud nikam netečou. Až v průběhu příštího týdne by ministerstvo mělo uvolnit zhruba 350 korun, kterými by mělo na nějakou dobu "nakrmit" sportovní svazy, ovšem s výjimkou toho fotbalového.

Jak dlouho zůstane fotbal bez státních peněz, nikdo netuší. Moravský místopředseda Zdeněk Zlámal mluvil v pondělí na tiskové konferenci o černých scénářích zvících až pěti fotbalových sezon bez státních peněz, přičemž zákon umožňuje odstřihnout fotbal od dotací až na 20 let.

Něco takového by nevydržel asi žádný mocenský pakt. Pokud se český fotbal nedokáže obrodit sám, může ho k tomu stát dotlačit tím, že ho totálně vyhladoví.

Facebooková stránka autora: Luděk Mádl - Aktuálně.cz