Berbr prozradil čtyři kandidáty na předsedu FAČR. Sám bude kandidovat na místopředsedu

Roman Berbr na tiskové konferenci oznámil čtyři kandidáty na post předsedy Fotbalové asociace ČR. Současný druhý místopředseda bude kandidovat znovu na pozici místopředsedy.

Praha - Současný druhý místopředseda Fotbalové asociace ČR Roman Berbr prozradil čtveřici kandidátů na post předsedy. Jsou jimi Libor Duba, Petr Fousek, Martin Malík a Petr Mlsna; jeden z těchto mužů se 2.června může stát novým šéfem českého fotbalu.

"Valná hromada bude volební. Nikde ale není napsáno, že zvolíme nového předsedu," zdůraznil první místopředseda FAČR Zdeněk Zlámal.

"Vzhledem k tomu, že jsem taky člověk, tak všechno zvažuju. Poslouchám společnost i fotbalové prostředí. V tomto momentu mám u sebe 21 nominací na předsedu, ale kandidovat nebudu," oznámil na začátku tiskové konference Berbr.

"Nechci jitřit fotbalové prostředí, protože moje osoba je vnímána kontroverzně. Zadruhé je Mirek Pelta mým kamarádem a nikde není napsáno, že je vinen. Pokud se vrátí z vazby, tak s ním chci normálně komunikovat," začal Berbr vysvětlovat své rozhodnutí.

Třetí důvod, proč nekandidovat, je podle Berbra ryze politický. "Myslím, že zhruba pět lidí v Česku ví, co obnáší post předsedy fotbalové asociace. Až nyní zažívám, co to je. Můj fotbalový život je úplně někde jinde. Žiju amatérským fotbalem, mládežnickými soutěžemi."

Během tiskové konference Berbr prozradil dosud známé kandidáty na post místopředsedů. Zatím podali kandidaturu současný první místopředseda Zdeněk Zlámal, šéf prostějovského fotbalu František Jura, bývalý místopředseda Jiří Kubíček, sportovní a generální ředitel fotbalového Třince Karel Kula, Roman Berbr, Petr Mlsna a Petr Fousek. Poslední dva jmenovaní kandidují i na post předsedy.

