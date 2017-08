Usnadnil Plzni vítězství. Chybujícímu sudímu Julínkovi možná v uších dosud zněl Šádkův aprílový řev

před 24 minutami

Slávistický boss Jaroslav Tvrdík vyčetl fandům neslušnost vůči Altintopovi, největší skandál ale přinesl zápas Jihlava - Plzeň.

Glosář - Tahle liga je jiná. Vlna zahraničních posil v obou pražských "S", stejně jako vidina přímého postupu do Ligy mistrů, poutají obrovskou pozornost fanoušků už od prvních kol. V souboji velké trojky, do níž patří i Plzeň, se pitvá každý gól, každé selhání hráče i rozhodčího.

A že tentokrát opět bylo co pitvat. Zatímco Sparta své fandy zklidnila výhrou 1:0 nad Slováckem, prostřídaná slávistická sestava nedokázala vyhrát vršovické derby, ačkoli jí sudí nejspíš odpustil i penaltu za Hromadovu ruku. Atmosféru ještě zahustil incident s dresem, který Halil Altintop hodil fanouškům. A oni mu ho nezdvořile vrátili zpátky.

Nejostřejší žiletky se ale zařezávaly do nervové soustavy těch, kdo sledovali duel Viktorie Plzeň v Jihlavě. Domácí šli záhy do vedení - a příznivci obou "S" už si možná pomalu říkali: No vida, naši hoši si zatím připsali po dvou remízách, už je nejvyšší čas, aby body začala ztrácet i Viktoria.

Leč nedočkali se. V Jihlavě došlo k obratu skóre, na kterém se, bohužel pro soutěž, spolupodílel i sudí Pavel Julínek. Jeho výkon působil natolik jednostranným dojmem, že vznikly i pochybnosti o tom, zda snad pomyslnou rovinu nenaklonil výhodněji pro hosty.

Jak už jsme řekli, liga se jeví jako atraktivnější než ročníky předchozí. Leč vedle nedoladěnosti ofenzivních soukolí obou "S", jež zatím nepořádají žádné střelecké slavnosti, se tu rýsují i další dva problematické faktory: nehoráznost či v lepším případě nevyzrálost v chování některých fanoušků a zmatenost některých rozhodcovských výkonů.

Rakev, přeškrtlá duha a nechtěný dres

Netrpělivost řady příznivců se jistě chápat dá, všechno by ale mělo mít své meze. Už po návratu ze ztraceného utkání v Libercích konfrontovala část ultras sparťanské hráče na letenském stadionu, v týdnu pak přišla další epizoda, kdy fans donesli vedení klubu darem rakev (více zde). Nevybíravost svého počínání ještě podtrhli tím, že si pro to vybrali den pohřbu dlouholetého funkcionáře klubu Rudolfa Bati. I bez toho bychom se snad ale shodli, že vyhrožování smrtí komukoli - a kvůli fotbalu obzvlášť - je vskutku nápad hodně za hranou dobrého vkusu.

Slávisté možnosti předvést se snad v o něco lepším světle v Ďolíčku nevyužili. Vytáhli přeškrtnuté duhové vlajky, patrně jako symbol odporu k projevům gay-komunity - a jak už bylo zmíněno, někdo z nich hodil k nohám Halila Altintopa jeho dres, který chtěl někdejší turecký reprezentant fanouškům na tribuně věnovat. Troufnu si odhadnout, že za 351 mačů odkopaných v bundeslize na takovou odezvu nenarazil.

Těžko říct, jestli mu pražští fandové dres vrátili proto, že hrál slabě, proto, že je muslim - nebo prostě z blbosti. Každopádně se zachovali neslušně. A vyjel po nich na Twitteru i hlavní klubový guru Jaroslav Tvrdík. Napsal tam: "Jsem znechucen. jak z chování k Halilovi, tak z přeškrtnutých duhových vlajek. Pro tyhle fanoušky fotbal neděláme." Odkázal se pak i k noblesním tradicím klubu, vyznávajícím slušnost a úctu ke druhým. Dodal, že Altintop je potěšen projevy následné fanouškovské podpory a že inkriminovaný dres nakonec skončí v klubovém muzeu.

Pohybujeme se v opravdu pozoruhodné realitě, kdy hodnoty slušnosti a úcty ke druhým zdůrazňuje ve veřejném prostoru zástupce investora pocházejícího z Číny, tedy ze země, kde je zmínka o lidských právech považována za protistátní provokaci a kde byl sexuální styk osob téhož pohlaví až do roku 1997 trestným činem.

Nicméně i s vědomím toho nutno Jaroslavu Tvrdíkovi poděkovat, že se k věci za Slavii vyjádřil tak jednoznačně. Vedení Sparty příběh "rakev" raději nekomentuje a třeba k problematickému pokřiku "Jude, Slavie," se kterým se někteří jedinci na letenském stadionu stále nemohou rozloučit, a to ani po angažování izraelského reprezentanta Ben Chaima, mlčí Sparta předtím i teď jakbysmet, nepočítáme-li tedy občasná upozornění hlasatele při zápasech.

Sparta v roli ligového otloukánka? Nepředbíhejme

Mnozí příznivci Sparty prezentují nyní na sociálních sítích svůj klub jako ligového otloukánka. Poukazují na to, že v Liberci měl jejich tým podle komise rozhodčích kopat nenařízenou penaltu a nebyla mu uznána regulérní branka. Přičemž podobně vyhlížel v pátek v duelu se Slováckem i potenciální gól na 2:0, který z hraničního postavení vsítil Lafata. Ale sudí ho pro domnělý ofsajd neuznali.

Na sítích sparťané zhusta poukazují na to, že jim se góly odpírají a Slavii či Plzni se podle nich od úvodu soutěže připískává. Mohu-li, doporučoval bych neuzavírat žádné zásadní soudy tohoto typu už po 4 odehraných kolech.

Hudrající sparťané mnohdy zapomínají, že v LIberci hráli přesilovku 11:9, když dvě domácí vyloučení sice neodporovala pravidlům, ale notně vybočovala z běžně zavedených ligových standardů.

Slavii se zatím připískla penalta proti Teplicím (a v témže zápase se naopak další, už oprávněná penaltová situace nechala být), v sobotu se měl proti červenobílým kopat pokutový kop na Bohemians.

Plzeň mohla být po mém soudu ráda, že jí Živuliče nevyloučili v Jablonci (podle komise to bylo O.K.), tentokrát se bude hodně rozebírat výkon sudího Pavla Julínka v Jihlavě.

Jmenovaný sudí se v zápase možná ocitl pod tlakem zcela speciálním, daným "aprílovým" zážitkem z 1. dubna letošního roku, kdy Julínek pískal ligový zápas Plzeň-Teplice (2:2). Možná si vzpomenete, hosté v něm dosáhli pozoruhodné branky, když úspěšným brejkem využili mimořádně hloupě rozehraného rohového kopu v podání domácí dvojice Kopic - Zeman.

A tak se Julínek, přestože celý zápas pouštěl Plzeňským jejich až příliš tvrdou hru a odpustil jim několik faulů i přísnějších trestů, stejně ocitl pod sprškou nadávek, sypajících se z úst domácího ředitele Šádka, který se mylně domníval, že k rozehrání rohu podle pravidel nedošlo a že právě proto byl tento tento teplický gól neregulérní. Od laviny svých vulgarit neušetřil ani delegáta zápasu Václava Krondla. Ten to uvedl do své zprávy a Šádek pak musel na disciplinárku - více zde.

Jihlava chtěla červenou kartu, Vrba to viděl jinak

Teď se tedy osudové spojení Julínek - Viktoria Plzeň proťalo znovu. A opět neblaze. Představitelé Jihlavy po utkání poukazovali na tři situace. Jako penaltový viděli v první půli kontakt Řezníka s Novotným. Tady se penalta nejspíš jevila jako přísná. Další svár však zasela situace ze 79. minuty, kdy unikajícího domácího Dvořáka zhruba v oblasti půlící čáry stáhnul Hájek a dostal za to žlutou kartu.

Potíž byla v tom že kdyby k faulu nedošlo, měl by Dvořák před sebou volnou autostrádu až k brankáři Kozáčikovi. Nabízela se tedy i varianta udělení červené karty. A podle osobního názoru autora tohoto glosáře udělena být měla.

Pravidla v této souvislosti hovoří o zmaření vyložené brankové příležitosti. A teď můžeme diskutovat, jestli o ni šlo. Ano, Dvořák neměl pod kontrolou balon, musel by si ho dobíhat, Ano, od půlící čáry k brance je ještě daleko, takže další hráči Plzně ho teoreticky ještě doběhnout mohli.

Jenže ve chvíli incidentu mu byli vzdáleni minimálně dva metry, možná víc, domácí kouč Ivan Kopecký hovořil o třech až čtyřech metrech. Dovolil bych si s ním proto souhlasit, že tohle byla vyložená branková příležitost - a míním proto, že měla být udělena červená, nikoli žlutá karta.

Jak už to bývá, protistrana to viděla jinak. "Je otázka, zda by šel domácí hráč ze středu hřiště sám na gólmana. Já myslím, že naši hráči byli v pozici, že by ho tam dva zablokovali. Je to na rozhodčím a ať na svazu rozhodnou, jestli udělal správně nebo ne," podotkl plzeňský trenér Pavel Vrba.

Požádejme osud, aby nám někdy nabídl příležitost zopakování této situace v opačném gardu, tedy až bude na půlce podobně stažen Vrbův svěřenec. Abychom pak mohli posoudit, zda onen dobrý muž, do morku kostí přesvědčený o bezmezné poctivosti veškerých plzeňských úspěchů, toto své hodnocení s nadhledem sobě vlastním i v takovém případě zopakuje.

I kdybychom se ale neshodli u způsobu potrestání Hájkova faulu, nemůže být nejmenší diskuse o tom, že rohovému kopu, ze kterého v nastaveném čase Viktoria vsítila vítěznou branku, předcházel Bakošův jasný útočný faul na Keresteše. A tohle tedy Julínkovi neodpáře ani advokát Perry Mason.

Jihlava-Plzeň 1:2. Domácí se tak mohli oprávněně cítit jako výrazně poškozená strana. Podali zatím svůj nejlepší výkon v sezoně, ale k jednomu bodu, který zatím uhráli, další přidat nedokázali.

I proto, že nevyužili dalších zajímavých šancí. Když se například Dvořák s balonem na hlavě ocitl úplně sám před Kozáčikem, musela Vrbova nervová soustava dostávat šílený "záhul". Dvořák v záklonu situaci nezvládl, ale takovým "průchoďákem" by Larnaca dokráčela do Evropské ligy s prstem v nose. A to by se Plzni jistě nelíbilo.

Oproti úvodnímu utkání právě s kyperskou Larnakou protočil Vrba šest hráčů, prvně od začátku nasadil Kozáčika či Čermáka. Ale pro Plzeň jsou jediným pozitivem zápasu v Jihlavě tři body. Urvané navíc způsobem, za který se ceny fair play rozhodně rozdávat nebudou.

V hlavní roli opět goleador Lafata

Sparta-Slovácko 1:0. Italský trenér Andrea Stramaccioni už sice nemusí rozdělovat zátěž svých sparťanských svěřenců mezi evropské poháry a domácí soutěže, přesto však sestavou výrazně rotuje dál, stále hledá tu pravou.

Tentokrát se v ní například objevili rekonvalescenti Hovorka a Costa. A i bez Rosického, jehož škrtla z nominace k utkání angína a podávaná antibiotika, si sparťané vedli kombinačně celkem dobře a vytvářeli si i šance.

Dvě z nich nakonec proměnil David Lafata, z toho jednu mu sudí uznali, takže sparťanský veterán mohl oslavit i 400. zápas v domácí nejvyšší soutěži tak, jak je zvyklý, s ovacemi. Na jednu stranu může Sparta nyní děkovat fotbalovým bohům za to, že ho má. Na stranu druhou je závislost sparťanské úspěšnosti na Lafatově gólovém apetitu možná až trochu varující. Připomeńme, že goleador 18. září oslaví už své 36. narozeniny.

Bohemians-Slavia 0:0. Šest lidí v sestavě měnil i slávistický kouč Jaroslav Šilhavý, přeci jen ve středu se s dalším kyperským týmem jménem APOEL bude hrát o tak velký balík peněz a především tak velkou sportovní příležitost, jakou Liga mistrů nabízí, že vršovické derby muselo této ambici lehce ustoupit.

Jenže střelecká nemohoucnost nyní trápí jak Škodu a spol., tak i náhradníky v čele s Mešanovičem. A to mohli být ještě červenobílí rádi, že tým Bohemians nezužitkoval žádný ze svých brejků. Po Spartě tak klokan remízově obral další pražské "S".

Zlín-Karviná 1:0. V pátek se Páníkův fotbalový batalion dozví soupeře pro Evropskou ligu. Zatím má ale dost starostí i s Karvinou, již ovšem loňský nováčkovský elán a hlavně velmi kvalitní přechodová fáze neopouští.

Ostrava-Teplice 3:3. Na jednu stranu mohou v Ostravě slavit, že Baník nepoložila průběžná gólová ztráta 0:2. Na stranu druhou… Baroš a spol. otočili zápas až do vedení 3:2, takže nakonec po Fillově vyrovnání výhru ztratili. Jako nejpodstatnější bych ale viděl, že ve dvou po sobě jdoucích ligových zápasech inkasoval Baník 8 (!) branek. A to je tedy moc.

Jablonec-Dukla 2:2. Proměnit domácí Trávník v závěru zápasu penaltu, řešil by se vedle Julínka bezpochyby intenzivněji i verdikt jeho kolegy Jiřího Houdka. Protože hvízdnout "desítku" za klopýtnutí domácího Pernici v šestnáctce poté, co mu předcházel snad letmý dotek ruky "dukláka" Bezpalce, to tedy také zavánělo závanem fotbalového pekla. Exekutor Trávník ale potvrdil starou pravdu: Když se ti v zápase nedaří, penaltou to neprorveš. (Vyprávět by mohl například Horst Siegl v souvislosti s utkáním Ligy mistrů proti Girondinx Bordeaux.)

Mladá Boleslav-Liberec 0:3. Asi se nespletu, když řeknu, že tyhle dva týmy by rády aspirovaly na pozici ligové "čtyřky", tedy hned za trojicí papírově jasně nejsilnějších. Jenže jejich vzájemný souboj dopadl tak jednoznačně, že by z toho ještě v Boleslavi mohl mít leckdo pěknou polízanici…

Olomouc-Brno 3:0. To v Brně už teď vědí, že spíš než o Evropu se rozhodně musí starat, aby za rok nejeli třeba do Varnsdorfa. A teď je otázkou, jestli ta starost zůstane ještě na bedrech trenéra Habance.

Aniž bych chtěl jakkoli snižovat výtečný ligový rozjezd olomouckého nováčka, tak tentokrát to měl opravdu až příliš snadné. Ať se na mě nikdo nezlobí, ale to, co Brno "předvádělo", totiž chvílemi asociovalo i slovo sabotáž.

