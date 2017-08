Zvážíme, zda nepodáme protest. Rozhodčí nás proti Plzni třikrát poškodil, zlobí se v Jihlavě

před 8 minutami

Vedení Jihlavy se v zápase proti Plzni nelíbil výkon rozhodčího Pavla Julínka. Podle Vysočiny poškodil rozhodčí domácí i před rozhodujícím gólem zápasu.

Jihlava - Vedení fotbalové Jihlavy zvažuje, zda nepodá protest proti výkonu rozhodčího Pavla Julínka v dnešním utkání 4. ligového kola proti Plzni. Podle zástupců Vysočiny sudí poškodil domácí tým ve třech momentech včetně situace před posledním rohovým kopem, z něhož dal hostující Marek Bakoš vítězný gól na 2:1.

"Určitě zvážíme, zda nepodat protest. Z našeho pohledu tam byly tři situace, které kdyby byly vyřešeny rozhodčím jinak, utkání by se bezpochyby ubíralo jiným směrem," řekl novinářům jihlavský ředitel Jan Staněk.

"Všude na světě mají menší kluby pocit, že rozhodčí pískají nějakým způsobem pro ty větší, a my jsme měli dnes ten pocit taky. Byl to krásný zápas, nechceme brečet, ale zase to nechceme nechat být, pokud bychom byli poškozeni," dodal Staněk.

Domácím se nejprve nelíbilo, že Julínek neodpískal na startu druhé půle penaltu po pádu domácího Filipa Novotného po souboji s Radimem Řezníkem. "Z mého pohledu byla naprosto jasná. Můžeme se bavit, jestli i Plzeň mohla kopat penaltu, protože oni padali neustále. Z té hry se to těžko posuzuje," podotkl jihlavský kapitán Lukáš Vaculík.

Poté se domácí rozčilovali v 79. minutě, kdy Tomáš Hájek stáhl unikajícího Pavla Dvořáka a Julínek mu dal žlutou kartu. "Cítíme se poškozeni. Dívali jsme se na situaci ze záznamu a viděli jsme to jako červenou kartu, protože Dvořák by šel sám na bránu. Sudí řekl, že ho tam blokovali ještě dva hráči, kteří byli tři čtyři metry za ním," prohlásil jihlavský kouč Ivan Kopecký.

"Já to nechci moc komentovat. Je otázka, zda by šel domácí hráč ze středu hřiště sám na gólmana. Já myslím, že naši hráči byli v pozici, že by ho tam dva zablokovali. Je to na rozhodčím a ať na svazu rozhodnou, jestli udělal správně nebo ne," podotkl plzeňský trenér Pavel Vrba.

Jihlavským se nelíbila ani situace před rozhodujícím rohovým kopem v druhé minutě nastavení, po němž Plzeň dala vítěznou branku. "Myslíme si, že tomu předcházel faul na Keresteše," doplnil Staněk.