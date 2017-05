Slavii píchli osiřelí horalé, hodila by se i pomoc Ajaxu. Sudí už teď před Berbrem neochrání asi nic

před 25 minutami

Tři kola před koncem má v tabulce opět navrch fotbalová Slavia. Ale nemůže si dovolit luxus ani jedné remízy, pokud už by Plzeň všechno vyhrála

Glosář - Šéfové profesionálních klubů aby se teď rozkrájeli. Na jednu stranu vrchol liga, bojuje se o titul, o poháry, o záchranu. Na straně druhé ze známých důvodů osiřel Peltův Železný trůn a dere se na něj Roman Berbr, člověk, jehož existence výrazně přispěla k tomu, že se liga rozhodla osamostatnit. A teď s hrůzou zjišťuje, za jakou cenu, mnohé páky na vliv ve fotbalové asociaci totiž při té rozluce poztrácela.

Ale pojďme se teď alespoň na chvíli věnovat samotnému fotbalu. V boji o titul míchají kartami jablonečtí sirotci, kteří pokračují ve své křivolaké jízdě připomínající horskou dráhu. Po mizerném výkonu se zachraňující se Příbramí zahráli excelentně jak v Edenu, tak i nyní o víkendu proti Plzni. Takže co se týče svého vlivu na boj o titul, můžou mít Jablonečtí svědomí čisté, neboť se Slavií i Viktorií v rychlém sledu za sebou remizovali.

V tabulce tak má nyní po výhře na Bohemians navrch opět Slavia, kterou tři kola před koncem těší dvoubodový náskok na Plzeň. O titul se ještě bude bojovat, ale předkolo Ligy mistrů už slávistům rozhodně neuteče, třetí Sparta na ně ztrácí 10 bodů - a získat už jich může jen devět.

Čistě teoreticky se z toho pro letošního českého mistra stále ještě může urodit i přímý postup do Ligy mistrů. Jak známo, za tím účelem by bylo potřeba, aby vítěz Ligy mistrů i Evropské ligy obsadil v domácí soutěži pozici, která by držitele evropských trofejí poslala přímo i do dalšího ročníku Champions League.

V Lize mistrů to snad klapne, v Evropské lize se dosud české touhy upínaly hlavně k Manchesteru United. Jak známo, když vyhraje Evropskou ligu a v Premier League skončí 1.-3., pomůže do Ligy mistrů českému šampionovi. A když Mourinhovi hoši vyhrají Evropskou ligu a v domácí lize skončí pátí (nebo při výhře Arsenalu v FA Cupu i šestí), mohli by zase dostat přímo do Evropské ligy vítěze českého MOL Cupu, tj. Zlín či Opavu - více zde.

Po nedělní porážce od Arsenalu zůstávají United pátí a zdá se, že pokud někomu z Česka pomůžou, tak spíš vítězi poháru. Ale ani domácí aspiranti titulu ještě nemusejí úplně ztrácet naději. Protože jim může "píchnout" i Ajax Amsterdam. Ten má do finále Evropské ligy po výhře nad Lyonem 4:1 také slušně nakročeno - a kdyby trofej získal, potřebovali by Češi, aby se stal Ajax nizozemským mistrem.

A pozor! V předposledním kole amsterdamský tým stáhnul náskok vedoucího Feyenoordu na jediný bod rozdílu, to proto, že lídr tabulky nečekaně zakopl v rotterdamském derby s Excelsiorem (0:3). Takže i nizozemská linka české naděje pořád žije.

"Pan Horváth" skončil na dně Csaplárovy pasti

V Plzni už v týdnu představili (staro)nového trenéra pro příští sezonu, tedy Pavla Vrbu. A nejen Daniela Koláře v besedě O2 Sport nazvané Tiki-taka zaujalo, kterak přitom Vrba tituloval stávající trenérský tým. Konkrétně hovořil o "panu Horváthovi" a "panu Bečkovi", což dost možná signalizuje jistou odtažitost, uvidíme. Každopádně se rozhodně nedá říct, že by Vrbův avizovaný letní příchod vnesl do plzeňských řad nějaký obzvláštní klid, spíše naopak.

A to všechno se samozřejmě umocnilo překvapivou ztrátou v Jablonci, kde Viktoria vedla v půli 2:0, načež patrně oblažila Josefa Csaplára, když v praxi nadobyčej dokonale prezentovala jeho teorii fotbalové pasti, kterou právě dvougólové vedení v poločase skýtá.

Viktoria nastoupila na severu do druhé půle v rytmu uvolněné rodinné procházky, zatímco Jablonečtí udělali dvě změny v sestavě a na trávníku se po přestávce "hecli". Načež své nasazení a z něho plynoucí převahu dokázali proměnit ve vyrovnání na 2:2. Jestli hráli o své dobré jméno, nebo jim snad v poločase cvrnkla do hlav nějaká jiná motivace, už asi budeme muset ponechat říši fotbalových tajemství. V českých reáliích asi nebude od věci uvědomit si, že sedí-li šéf klubu ve vyšetřovací vazbě, lze předpokládat, že všechny výplaty a prémie jsou tak trochu v luftu…

Podstatné je, že Jablonečtí proti Viktorii hráli jako o život, ačkoli jsou v tabulce sedmí - a jim samotným už to moc nepomůže ani směrem nahoru, ani dolů.

Mimochodem, právě efekt spočívající v nevyrovnanosti toho, jestli v závěru soutěže hrajete s někým, komu o něco jde, nebo s někým "prostředka", by měl do jisté míry odbourávat nový systém ligy, který by od přespříští sezony měl přinést nadstavbovou část, ve které pak všichni budou hrát proti podobně zainteresovaným.

Oba aspiranti titulu ještě hrají s Boleslaví a Brnem

Teď ale jedeme ještě podle klasického zavedeného systému. A v něm zbývají aspirantům titulu tři kola.

Slavia hostí Duklu, jede do Mladé Boleslavi a končí se Zbrojovkou Brno.

Plzeň čeká nejprve střetnutí s Mladou Boleslaví, pak jede do Brna a končí s Jihlavou.

Platí, že pokud by snad Viktoria Plzeň zbývající 3 zápasy vyhrála, nesmí si Slavia dovolit ani jednu remízu. V takovém případě by došlo na bodovou rovnost, která by vyvolala potřebu srovnat klubům bilanci jejich vzájemných zápasů. A tu má lepší Plzeň.

Jak vidno, u aspirantů titulu se dva soupeři pro závěrečná kola, tedy Boleslav a Brno, opakují. Mladoboleslavští hrají naplno o Evropskou ligu, byť mají na dotírající Teplice aktuálně čtyřbodový náskok, jistotu ještě zdaleka nikoli. A Zbrojovce Brno schází bod k jistotě záchrany. Přičemž mnohé naznačí už příští zápas, ke kterému "Flinta" zamíří do Příbrami, tedy na půdu týmu, který je záchranou ohrožen nejcitelněji.

Reálně se záchranářské práce zúžily na čtyři kluby. Bohemians mají v tabulce 25 bodů, Jihlava pak 23, dále je tu Hradec Králové, kde už to nevydrželi a vyměnili trenéry, s 21 body. A úplně stejně, tedy 21 bodů, má i poslední Příbram

I tady může mnohé naznačit zbývající los:

Bohemians jedou do Teplic, hostí Karvinou a končí v Hradci Králové.

Jihlava jede do Zlína, hostí Příbram a končí v Plzni.

Hradec Králové hostí tým Slovácka, jede na Spartu a končí s Bohemians.

A Příbram přivítá Brno, jede do Jihlavy a končí doma se Zlínem.

Nechme se překvapit, jestli už příští kolo mnohé nevyřeší. Nebo jestli naopak všechno ještě nezašmodrchá.

Teplice ještě mohou dravě vyrazit za evropskou kořistí

Svou roli mohou hrát i detaily. Třeba že Brno přijede do Příbrami bez "vykartovaného" Jana Poláka, zatímco Zlínu bude proti Jihlavě ze stejného důvodu scházet stoper Zoran Gajič.

Teplické může v jejich nedělním souboji s Bohemians nabudit vědomí pátečního výsledku zápasu Plzeň-Mladá Boleslav, případná šance dostat se "Evropě" dvě kola před koncem na dosah jediného bodu by jistě byla lákavá. Zvlášť, když Teplice končí dvojbojem v Jablonci a s Duklou.

Zatímco Mladá Boleslav po výletu do Plzně přivítá Slavii a končí v Liberci.

Kostky jsou vrženy, nejbližší tři víkendy rozhodnou všechno. A po nich už přijde valná hromada a přerozdělení moci. Liga je sice na FAČR do značné míry samostatná, ale třeba rozhodčí, jak známo, dodává asociace. A pokud se snad na jaře někomu nelíbily výkony rozhodčích pod komisí vedenou Michalem Listkiewiczem, ten, obávám se, ještě v nostalgii za letošním jarem zamáčkne slzu dojetí, až uvidí, co se tu spustí v sezoně příští. Kdy se o takřka jistý start v českého šampiona v Lize mistrů bude patrně bojovat zase podle bezskrupulózně brutálních berbrovských not.

Pánbůh s námi a zlé pryč.

