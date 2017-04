Vítěz pohárového finále Zlín-Opava může skočit přímo do Evropské ligy. Pomoci mohou Mourinho a spol.

před 1 hodinou

Za určitých okolností, souvisejících s vývojem v Evropské lize a národních soutěžích jejích semifinalistů, se vítěz fotbalového Mol Cupu, tedy Opava či Zlín, může dostat přímo do skupiny příštího ročníku Evropské ligy

Praha - Favoriti vyhořeli, ve finále Mol Cupu se utkají Zlín a druholigová Opava. Finálový mač by se měl hrát ve středu 17. května. Původně se počítalo se stadionem Slavie v Edenu, když je ale nyní známa moravská finálová dvojice, jedná FAČR o možnosti přemístění zápasu. Patrně do Olomouce.

Jisté je, že vítěz Mol Cupu bude český fotbal reprezentovat v příštím ročníku Evropské ligy. Zařazen by měl být do třetího předkola, existuje ovšem i teoretická šance, že by si mohl polepšit a naskočit přímo do základní skupiny Evropské ligy. Což mimochodem letos garantovalo příjem 2,6 milionu eur (70 milionů korun) + další peníze za uhrané body. A lze očekávat, že se finanční ocenění pro příští ročník ještě navýší.

A jak toho tedy docílit? Pomoci může Manchester United, konkrétně jeho případná výhra v právě finišující Evropské lize. A to za zároveň splněné podmínky, že se Mourinhovi svěřenci ocitnou v konečné tabulce Premier League na příčce, odpovídající startu ve skupině příští Evropské ligy. Což je pátá, podle vývoje možná i šestá pozice.

Kdyby United opanovali Evropskou ligu, UEFA by je jako vítěze této soutěže automaticky zařadila do Ligy mistrů. A ono místo, které by si Manchester zároveň uhrál v příští Evropské lize, tedy místo mezi přímo nasazenými do základních skupin, by získal přímo vítěz letošního českého Mol Cupu.

Podobná konstrukce ještě čistě teoreticky může nastat i v případě, že Evropskou ligu vyhraje francouzský Lyon.

Jak je to celé možné? Popišme si nyní celou tu záležitost obecněji:

Platí, že prvních 12 zemí koeficientového žebříčku, platného ke konci sezony 2015/16, má jistý start alespoň jednoho svého zástupce v Evropské lize 2017/18. Česko bylo v danou chvíli třinácté, tedy první pod čarou.

Účast ve skupinách Evropské ligy mají jistou vítězové národních pohárů z 12 nejsilnějších zemí. Nejsilnější čtyřka (Španělsko, Německo, Anglie, Itálie) pak má navíc ve skupině Evropské ligy najisto ještě tým, co skončí v lize těsně za příčkami, jež znamenají start v Lize mistrů či v jejích předkolech. Šestnáct účastníků skupin Evropské ligy je tedy známo bez kvalifikací.

A pokud nastane kombinace, že vítěz Evropské ligy si v domácí lize či poháru zajistil zároveň jednu z těchto 16 pozic - a přitom ji nevyužije, protože ho UEFA díky jeho triumfu v Evropské lize přesměruje přímo do Champions League, pak zůstává jedno z těch 16 míst volné.

A v takovém případě ho získá vítěz pohárové soutěže ze 13. pozice žebříčku, a tím je Česko a tedy vítěz Mol Cupu, kterým bude Opava, nebo Zlín.

Český mistr bude United tlačit v lize očima výš, vítěz poháru níž

Pojďme si teď podrobněji probrat případ kolem Manchesteru United, který se pro český fotbal může stát opravdu velmi zajímavým, pokud Evropskou ligu vyhraje.

Aby to celé bylo ještě trochu komplikovanější, zajímat v tom případě bude jak vítěze Mol Cupu, tak i českého ligového mistra.

Vítěz české ligy se totiž zase může dostat rovnou do skupiny Ligy mistrů, pokud se do ní z národních soutěží přímo kvalifikují její letošní vítěz a zároveň i vítěz Evropské ligy. Vývoj v Lize mistrů vypadá velmi nadějně (detailněji jsme celou situaci rozebírali zde), v Evropské lize už je těch variant ve hře méně.

Věnujme se tedy tomu, co české týmy potřebují pro své blaho od dalšího vývoje Evropské ligy. Pozor, zájmy českého mistra a zájmy vítěze českého poháru se poněkud liší. Každý od United potřebuje něco trochu jiného.

Slavia či Plzeň (= český mistr) potřebují, aby Evropskou ligu vyhrál Manchester United a aby skončil v Premier League na 1.-3. místě. Případně, aby Evropskou ligu vyhrál Ajax Amsterdam a zároveň aby se ještě stal nizozemským mistrem. Na Feyenoord už přitom ale ztrácí 4 body.

Kdyby se něco takového povedlo, dostane se český mistr 2016/17 přímo do Ligy mistrů 2017/2018.

Opava či Zlín ( = vítěz poháru) potřebují, aby Evropskou ligu vyhrál Manchester United. A aby skončil v anglické lize pátý. V případě, že FA Cup vyhraje Chelsea, nebo v případě, že ho vyhraje Arsenal a zároveň skončí v lize mezi Top 4, pak bude hrát Opavě či Zlínu do karet, když United skončí v lize pátí či šestí. (Ibrahimovic a spol. vyhráli sice i anglický ligový pohár, ale ten jim garantuje "jen" účast v předkole, nikoli ve skupině Evropské ligy, a to vítězi českého poháru nijak nepomůže.)

Aktuálně Manchester United právě na 5. příčce anglické ligy najdeme, ještě ho ale v této soutěži čeká 6 zápasů, pořadí se ještě může promíchat.

Opava či Zlín se do skupiny Evropské ligy mohou i díky kombinaci spojené s tím, že by letošní Evropskou ligu vyhrál Olympique Lyon. Zároveń by bylo potřeba, aby tým Paris SG, předpokládaný účastník Ligy mistrů, ve finále Francouzského poháru porazil tým Angers. A v ten moment by přímý start v Evropské lize generovala v Ligue 1 její čtvrtá příčka. Pokud by se měly naplnit moravské sny, pak by bylo potřeba, aby se na ni Lyon dostal. Aktuálně na čtvrté Bordeaux ztrácí bod.

Že je to celé strašně složité? Tak přidejme na závěru jednu větu zcela jednoduchou a zároveň velmi potěšující:

Vítěz Mol Cupu 2017/18 bude mít ve skupině Evropské lize 2018/19 své místo jisté, zcela bez ohledu na kohokoli dalšího.

Lze proto očekávat, že zájem o úspěch v české pohárové soutěži dramaticky vzroste. Ale kdo ví, třeba se velké štěstí spojené s přímým postupem do skupiny Evropské ligy usměje už letos, na Opavu či na Zlín.

