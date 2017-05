Berbr se dere na Peltův trůn. Šimáně i Chvalovský vidí kvapnou volbu jako chybu, vše k ní ale spěje

před 1 hodinou

Fotbalový boss Miroslav Pelta je ve vazbě, ale místopředseda asociace Roman Berbr nemíní na nic čekat. A ve volbách 2. června zkusí uspět buď sám, nebo přes prostředníka

Praha - Ani stopa po nějaké sklíčenosti. Roman Berbr se na tiskovce po pondělním mimořádném zasedání výkonného výboru Fotbalové asociace ČR tvářil jako generál před rozhodující bitvou.

Ani fakt, že se Miroslav Pelta, předseda FAČR, nachází momentálně ve vyšetřovací vazbě, obviněn z trestných činů souvisejících se státními dotacemi pro sport, nic nezměnil na záměru fotbalové asociace uspořádat 2. června volby nového vedení.

Sám Roman Berbr konstatoval, že na sekretariátu leží několik návrhů na to, aby se on sám stal novým předsedou. "Otázka je, jestli je podepíšu," podotkl. S tím, že další kandidát na předsedu se prý ještě hledá.

Spekuluje se, že Berbr může místo sebe povystrčit ke kandidatuře svou partnerku Dagmar Damkovou. Nebo oslovit Marcela Chládka, bývalého ministra školství. V kuloárech padá i jméno Kateřiny Radostové, předsedkyně Odvolací komise FAČR.

Na středu svolal schůzku majitelů profesionálních klubů Dušan Svoboda, šéf Ligové fotbalové asociace, která nyní řídí I. a II. ligu. Spekuluje se, že je vyzve k tomu, aby podpořili jeho vlastní, tedy Svobodovu, kandidaturu na funkci předsedy FAČR.

Všechno každopádně probíhá v obrovské časové tísni. Volební valná hromada se koná 2. června, přičemž uzávěrka kandidátek proběhne už tento pátek 12. května o půlnoci. A platí ještě páteční poštovní razítko, čili nějaká ta kandidatura (nejen na předsednickou, ale i další funkce) může dorazit třeba ještě pondělní poštou.

Jiřího Šimáněho, čestného prezidenta Slavie, doporučuje do nového vedení asociace Jaroslav Tvrdík, předseda "červenobílého" představenstva. František Chvalovský už fotbalový svaz řadu let vedl, než jeho funkcionářskou kariéru přeťala trestní kauza z jeho podnikatelského života. Deník Aktuálně.cz je nyní oslovil, aby vyjádřili svůj názor na nynější nezvyklou situaci. A oba muži se shodli, že to nejhorší, co by teď fotbal mohl udělat, by byla uspěchaná volba nového vedení.

"Zvolit teď někoho narychlo, to by byla velká chyba. Fotbal si musí uvědomit, jestli se uvnitř společnosti nadále bude prezentovat důvěryhodně - a najde proto ve svém středu důvěryhodného kandidáta. Ale to nejde za pár dní," říká Šimáně, který ovšem sám s žádnou kandidaturou nepočítá.

"Volit nové vedení už teď? Jen to ne, to nelze dělat tak narychlo, fotbalu pomůže jen změna systému. Když se vše odloží, řekněme, na září, vůbec nic se nestane, zato vznikne prostor pro vytříbení názorů. Pro toho, kdo to s českým fotbalem myslí dobře, musí teď platit dvakrát měř, jednou řež," přidává se i Chvalovský.

Jenže Fotbalová asociace ČR se, jak se zdá, řítí zcela opačným směrem. A sice k tomu, aby už 2. června nové vedení zvolila.

Počítalo se s tím, že valná hromada bude bezproblémová a přinejmenším velká část členů výkonného výboru, tedy jakési fotbalové vlády, své mandáty ve volbách obhájí. Miroslav Pelta už zaslal přihlášku do volby předsedy. Jenže ve středu byl zatčen policií a spolu se Simonou Kratochvílovou, náměstkyní ministryně školství, a Zdeňkem Břízou, bývalým šéfem odboru sportu na MŠMT, byli obviněni z trestných činů souvisejících s přidělováním státních dotací - více zde. Pelta a Kratochvílová jsou stíháni ve vazbě. Jako právnická osoba je obviněna i celá Fotbalová asociace ČR.

Volbu můžou odmítnout delegáti, musí jich na to ale být 202

Návrh fotbalové Slavie, aby po přechodnou dobu řídilo fotbal těleso pracovně nazývané úřednická vláda, s navrhovaným obsazením Šimáně, Kuka, Grygera, Fousek či Mlsna, označil Berbr za mimozemský.

Právě Roman Berbr spolu se Zdeňkem Zlámalem teď (při Peltově pobytu ve vazbě) asociaci řídí. A vycházejí z právního výkladu, že pokud už byla valná hromada na 2. června svolána a její volební program vyhlášen, nelze už volby ze strahovské centrály zastavit.

O tom, zda se volby budou, či nebudou konat, mohou 2. června rozhodnout sami delegáti valné hromady. Vypadá to ale, že k vyhlášení změny programu by bylo zapotřebí 100 procent všech hlasů, to znamená, že by volby muselo odmítnout všech 202 delegátů. A to by patrně ještě všichni museli být přítomni.

Pokud se volby spustí, bude se hledat v první řadě nový předseda, který by musel získat podporu v české i moravské komoře. Taková volba může či nemusí být úspěšná - ať už bude kandidát jeden, nebo se jich sejde více, může se stát, že potřebnou podporu nezíská nikdo.

Platit bude každopádně pravidlo, že nezvolí-li se 2. června předseda, pak už se ani další pozice ve výkonném výboru toho dne volit nebudou. A současnému vedení fotbalu se prodlouží mandát o několik měsíců.

Existuje i teorie, že by se mohl normálně navolit celý nový výkonný výbor, ovšem s nějakým omezením mandátu, ať už časovým, nebo s jiným okleštěním, například zákazem jednat o prodeji Stadionu Evžena Rošického. Pro takové řešení by se ale musely na místě upravovat stanovy. A bylo by k tomu opět zapotřebí všech 202 hlasů, tedy od všech delegátů.

Miroslav Pelta si prostřednictvím svého advokáta Bronislava Šeráka podal proti uvalení vazby stížnost. Její vyřízení může trvat zhruba tři týdny. Nelze tedy úplně vyloučit, že se Pelta na valné hromadě FAČR přeci jen objeví. Jestli potvrdí, nebo stáhne svou předsednickou kandidaturu, je jenom na něm.

Facebooková stránka autora: Luděk Mádl - Aktuálně.cz