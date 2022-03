Švédsko - Česko. Fotbalisté naskočí do baráže v útoku s Hložkem i Kuchtou

Český kouč Jaroslav Šilhavý před časem sám vzpomínal, že šance obou týmů vidí jako rovnocenné. Vzhledem k počtu ztrát ve svém týmu a výhodě Švédů v domácím prostředí si to už nemyslí. "Myslím, že to není 50 na 50, i když jsem to někde ještě před časem vzpomínal. S ohledem na ty absence, které máme, to trochu přehodnocuji. Navíc ještě švédský tým určitě bude hnát dopředu plný stadion fanoušků. Nicméně chci věřit, že tým, byť je neúplný, se dokáže semknout. Už jsme si kolikrát dokázali na Euru i před, že dokážeme hrát velké zápasy," řekl Šilhavý na tiskové konferenci v dějišti utkání v Solně poblíž Stockholmu.