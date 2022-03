Už to není 50 na 50, tuší Šilhavý. Švédové podle něj nasadí žolíka z United

Vzhledem k absenci několika opor v čele s klíčovým útočníkem Patrikem Schickem trenér fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý přehodnotil své původní odhady a před čtvrtečním semifinále play off o mistrovství světa považuje za favorita domácí Švédsko.

Šedesátiletý kouč je ale přesvědčen, že jeho tým se v nelehké situaci semkne a potvrdí, že umí hrát velké zápasy. O sestavě už má jasno, prozradit ji ale z taktických důvodů nechtěl.

"Myslím, že to není 50 na 50, i když jsem to někde ještě před časem vzpomínal. S ohledem na ty absence, které máme, to trochu přehodnocuji. Navíc ještě švédský tým určitě bude hnát dopředu plný stadion fanoušků. Nicméně chci věřit, že tým, byť je neúplný, se dokáže semknout. Už jsme si kolikrát dokázali na Euru i před, že dokážeme hrát velké zápasy," řekl Šilhavý na tiskové konferenci v dějišti utkání v Solně poblíž Stockholmu.

"Jsme tým, který se umí v těchto mezních situacích semknout a smazat handicap, který teď nastal. Dokážeme každý podat výkon na 150 procent. Pak jsme schopni překonat i ty silnější soupeře. Věřím, že to bude jeden z atributů. Nebude samozřejmě stačit jen tohle, ale tomu týmu, který jsme nakonec dali dohromady, věříme. Z hráčů je cítit odhodlání. Kdo půjde na hřiště, ten to odmaká," doplnil Šilhavý.

V play off postrádá kompletní obrannou čtyřku z Eura a minimálně v semifinále pak nejlepšího střelce Patrika Schicka. V případě postupu čeká reprezentanty v úterý finále play off o účast na šampionátu v Kataru proti Polsku.

"Když takhle vypadne celá obrana, je to smolné. Kluci, kteří jsou v nominaci jako defenzivní hráči, jsou dobří, ale ta chybějící souhra může hned v takhle ostrém zápase někdy přinést nějaká slabší místa. Ale chci věřit, že se plně zkoncentrujeme. Že takhle velký zápas ty hráče vtáhne a nahradí to elánem, nasazením a zodpovědností. Věřím, že to zvládneme," řekl Šilhavý.

Řešil několik variant sestavy a už má jasno, rozhodnutí ale neprozradil. Neřekl ani to, zda defenzivní univerzál Tomáš Holeš začne na stoperu nebo v záloze. "Pokud se nic nestane během tréninku, máme jasno, která jedenáctka začne od první minuty. Zdravotně jsou všichni tady v pořádku. Sestavu nechci prozrazovat, jedině, že bychom s trenérem domácích tyhle informace vyměnili. Že by nám vyzradil něco ze svého," vtipkoval Šilhavý. "Tomáš Holeš je ve velké pohodě. Věřím, ať bude tam nebo tam, týmu pomůže," doplnil.

Připustil, že před play off cítí větší napětí než obvykle. Reprezentace usiluje o teprve druhý postup na světový šampionát v samostatné historii. "Samozřejmě nervózní jsem, protože jde o hodně. Možná i víc než normálně. I když zápasy na Euru byly taky hodně důležité. Ale tohle je jeden zápas, buď, anebo. Tam to šlo třeba ještě nahradit," srovnával Šilhavý s loňským evropským šampionátem, kde dovedl mužstvo do čtvrtfinále.

Že se blíží velký zápas, je podle něj poznat i mezi hráči. "Vnímám to z nich, že to cítí. Z médií, všude čtou, jak o tom lidi komunikují a přejí si, aby se to podařilo. Logicky se přeneslo i sem na nás. Já to jen beru a v týmu cítím sílu. Zítra nás čeká plný stadion, co si budeme nalhávat, určitě povalí domácí do boje. Ale já věřím, že nás to publikum nesemele a semkneme se," prohlásil Šilhavý, který při účasti na světovém šampionátu v roce 2006 působil u mužstva jako asistent.

Švédům kvůli trestu za karty chybí hvězdný veterán Zlatan Ibrahimovic. "Hra Švédska je velice nebezpečná a pestrá. Soupeře jsme samozřejmě analyzovali. V posledních zápasech hráli rozestavení 4-4-2, mají na to hráče, skvělé útočníky. Trochu pod nimi by mohl jako překvapení naskočit Elanga, který je rychlý, silný jeden na jednoho. Proti nám by měl debut," dodal Šilhavý.