Do "skupiny smrti" bez zvučných jmen. Nám při zlatu chyběl Rosický, namítá Vachoušek

Čeští fotbalisté do 21 let dnes v 18 hodin rozehrají evropský šampionát v Gruzii soubojem proti Angličanům. Vedle nich mají ve skupině obhájce titulu Německo a nevyzpytatelný Izrael. Na turnaji jsou outsidery. "Ale ani my jsme do Švýcarska nejeli jako favorit," podotýká Štěpán Vachoušek, kapitán zlatých "Lvíčat" z roku 2002.

Radost českých fotbalistů do 21 let v zápase proti Islandu. | Foto: Profimedia

Anglie se bude na "malém" Euru spoléhat na hráče z Premier League. Podle specializovaného webu transfermarkt.com figuruje v kádru Albionu hned deset hráčů, kteří mají vyšší hodnotu než celý výběr trenéra Jana Suchopárka dohromady.

"Šance existuje vždy, ale bude to velmi těžké. Bylo by dobré, aby kluci Anglii alespoň potrápili a dokázali si, že mohou hrát s každým. Jestliže Angličanům nevyjde začátek, mohli by být pod tlakem. V tom vidím možnost pro nás," říká sportovní ředitel Teplic Štěpán Vachoušek.

Zlatá jízda "Lvíčat" ve Švýcarsku před 21 lety začala porážkou 0:2 od Francie. "I tehdy jsme ji brali jako největšího favorita, přehrála nás jednoznačně. Přesto jsme pak došli až na vrchol," popisuje.

Mládežnické Euro tehdy hrálo osm týmů oproti současným šestnácti. "Vyhráli jsme kvalifikační skupinu a v baráži dostali nepříjemné Chorvaty. U nich jsme hráli 1:1, doma 0:0 a měli jsme kus štěstí. Začala se však rodit vynikající parta," loví v paměti Vachoušek.

Ze skupiny Češi prošli po výhře 1:0 nad Belgií a remíze 1:1 s Řeckem. V semifinále vedli s Italy ještě v 84. minutě 2:0, ale v závěru náskok ztratili. Přesto jim Michal Pospíšil v prodloužení vystřelil postup.

"Ukázala se ohromná síla týmu a finále s Francií už jsme si užívali. Oni museli, ale my jsme hráli místy velmi dobře. Skončilo to 0:0, Čechíno (Petr Čech) v rozstřelu chytil tři ze čtyř penalt a já už jsem kopat ani nemusel," směje se bývalý záložník.

Čech po turnaji přestoupil ze Sparty do Rennes a naplno rozjel úžasnou kariéru. Martin Jiránek hrál stabilně v Itálii, Milan Baroš byl v Liverpoolu. Ostatní měli místo v předních českých ligových týmech.

Současné mužstvo nevypadá na papíře zdaleka tak silně. O to více překvapilo, že na Euro neodletěl nikdo z pětice zvučných jmen Adam Hložek, David Zima, David Jurásek, Matěj Kovář a Tomáš Čvančara. Ačkoliv všichni více nebo méně patří už do reprezentačního áčka.

"Je otázka, jestli si můžeme dovolit je vynechat," souhlasí Vachoušek. "Na druhou stranu je to na trenérovi, ten rozhoduje i o tom, jaké klima chce v šatně mít. Ale je jasné, že tihle hráči, pokud by byli dobře naladění a ne moc unavení, by kvalitu týmu zvedli," doplňuje.

"V roce 2002 nám taky chyběl Rosa (Tomáš Rosický), který už patřil do áčka a byl strašně unavený po sezoně v Dortmundu. Bylo by to pro něj těžké, my jsme to zvládli i tak, ale měli jsme opravdu dobře poskládaný kádr," pokračuje Vachoušek.

Objevují se i názory, zdali není Euro do 21 let už více o lobby agentů a snaze zviditelnit určitě hráče než o útoku na reprezentační úspěch.

"Matěj je hráčem Manchesteru United. Když to řeknu blbě, na takový šampionát úplně nemusí. Já bych se tam chtěl ukázat a třeba se prodat," odvětil útočník Václav Sejk v rozhovoru pro deník Sport na otázku, jak důležité pro něj ME je a jak bere omluvenku od brankáře Kováře.

"Pro nás byl národní tým na prvním místě, áčko i jednadvacítka. Věřím, že i dnes kluci reprezentovat chtějí a touží po úspěchu. Jde to ruku v ruce, protože bez úspěchu, když budou hrát blbě, se prodají jen těžko," míní Vachoušek, někdejší hráč Slavie, Marseille či Austrie Vídeň.

Dnešní utkání s Anglií můžete sledovat prostřednictvím online přenosu deníku Aktuálně.cz. V neděli Češi narazí na Němce, ve středu na Izrael.

Před startem turnaje je může povzbudit fakt, že domácí Gruzie na úvod šokovala favorizované Portugalsko a vyhrála 2:0. "Bude to zajímavý turnaj a o překvapení podle mě nebude nouze. Týmy jsou vyrovnané," uzavírá Vachoušek.