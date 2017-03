Devatenáctka ve Zlíně udolala Skoty a má blízko k postupu na mistrovství Evropy

před 31 minutami

Česká reprezentace do 19 let zvládla v závěrečné kvalifikační fázi také utkání se Skotskem a po vítězství nad Maďarskem zapsala do tabulky další tři body. Ze čtyřčlenné skupiny postoupí na ME v Gruzii jediné mužstvo a Češi jsou před posledním střetnutím s Rakouskem na prvním místě.

Zlín - Česká fotbalová reprezentace do 19 let vyhrála i druhý zápas závěrečné části kvalifikace a má na dosah postup na mistrovství Evropy. Výběr trenéra Jana Suchopárka si dnes ve Zlíně poradil 1:0 se Skotskem, a pokud v pondělí neprohraje s Rakouskem, zajistí si účast na šampionátu v Gruzii.

V prvním poločase měli navrch přímočařejší hosté, ale brankáře Jedličku dokázali překonat pouze z ofsajdu. Češi se po přestávce zlepšili, ale ani oni nedokázali dlouho najít recept na soupeřovu obranu. Pomohlo jim k tomu až vyloučení Allardiceho, který dostal v 70. minutě druhou žlutou kartu.

Přesilovku domácí využili po osmi minutách, když střídající Šašinka proměnil penaltu nařízenou za faul Ralstona na Granečného. Český tým navázal na vítězství 2:1 nad Maďarskem a od prvního postupu na mistrovství Evropy od roku 2011 ho dělí jediný bod.

Závěrečná fáze kvalifikace o postup na mistrovství Evropy fotbalistů do 19 let:

Zlín: ČR - Skotsko 1:0 (0:0)

Branka: 78. Šašinka z pen. ČK: 69. Allardice (Skot.).

Sestava ČR: Jedlička - Mareček, Král, Chaluš, Holík - Souček (56. Lingr), Tischler, Havelka, Granečný (87. Sadílek) - Novotný (70. Šašinka), Turyna. Trenér: Suchopárek.

Uherské Hradiště: Rakousko - Maďarsko 1:3 (1:2).

1. ČR 2 2 0 0 3:1 6 2. Maďarsko 2 1 0 1 4:3 3 3. Rakousko 2 1 0 1 4:3 3 4. Skotsko 2 0 0 2 0:4 0

