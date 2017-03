Vaclík: Jsem rád, že jsme Čecha dokázali zastoupit. Do San Marina jedeme vyhrát

před 28 minutami

Brankář Tomáš Vaclík si užívá roli reprezentační jedničky a chytat by měl také v nedělním kvalifikačním utkání v San Marinu. Brankář Basileje nečeká jednoduché utkání, byť by neměl mít se sanmarinskými amatéry tolik práce. Zároveň je Vaclík rád, že nikdo neřeší absenci Petra Čecha, což považuje za důkaz dobré výkonnosti sebe a svých reprezentačních kolegů.

Ústí nad Labem - Ačkoli se očekává, že gólman Tomáš Vaclík se bude v nedělním kvalifikačním zápase v San Marinu spíše nudit a sledovat své spoluhráče z fotbalové reprezentace, jak dobývají branku soupeře, sám podobné zápase v lásce nemá a považuje je za jedny z nejtěžších. Musí totiž udržet koncentraci a být připraven zastavit ojedinělé útoky protihráčů.

"Pro brankáře jsou to ty nejtěžší zápasy. Nejsem v permanenci, přesto musím být koncentrovaný na každou maličkost. Nechci říct, že dostat od nich gól by byla potupa, ale samozřejmě bych tu branku dostat nechtěl. Víme, že San Marino moc branek nedává, ale s Norskem se jim to povedlo a až do 77. minuty to bylo vyrovnané," uvedl Vaclík v dnešním rozhovoru s novináři před odletem do San Marina.

Proti nejslabšímu týmu Evropy nebere nic jiného než vítězství a povinné tři body do kvalifikace mistrovství světa. "Nic jiného než výhra samozřejmě nepřipadá v úvahu, pokud chceme postoupit. O tom ani nemá cenu se bavit. Jedeme tam prostě vyhrát a tím to končí," řekl.

San Marino potrápilo Nory a Ázerbájdžánce

"S Německem hráli hodně hluboko, ale ostatní jejich zápasy tak jasné nebyly a třeba do poločasu ještě nebyly rozhodnuté. Určitě nás nečeká něco vyloženě jednoduchého, ale musíme jednoznačně vyhrát a bude to o tom, jaký si ten zápas uděláme my," dodal.

"Člověk může v těchto zápasech jen ztratit. Všichni počítají s tím, že vyhrajeme a ještě dáme pět nebo šest gólů. V tom jsou složité a hodně záleží, jak se do zápasu vstoupí, aby se tým uklidnil. Jsou to nevděčné zápasy," připustil.

S podobnými zápasy má ale dostatek zkušeností ze Sparty a Basileje, kdy byl také ve většině ligových duelů favoritem a soupeř ho zaměstnával sporadicky.

"Ve Spartě i Basileji jsem měl dost zápasů, kdy bylo práce málo. Ale musím být vždy připravený tým v rozhodující chvíli podržet. Vždy jsem takové zápasy zvládal. S jednadvacítkou jsem už dokonce se San Marinem hrál (5:0 a 8:0). Takže osobní zkušenost s tím, že by se to s nimi nezvládlo, nemám a doufám, že ani mít nebudu," dodal.

Čechův konec už se neřeší

Od loňského léta je Vaclík reprezentační jedničkou poté, co kariéru v národním týmu ukončil Petr Čech. "Užívám si to. měl jsem sen být reprezentační jedničkou a teď se mi to splnilo. Dělám vše pro to, abych nedal trenérovi důvod to měnit," prohlásil Vaclík.

"Jsem rád za to, že se neprobírá, že Čechíno nároďáku chybí. Je to pro mě důkaz, že jsme ho s klukama (Koubek, Pavlenka, Drobný) dokázali zastoupit a že takové velké jméno nám nechybí. Doufám, že se to bude říkat i za dva roky," dodal gólman Basileje.

Ve švýcarském klubu směřuje za dalším titulem, pro Basilej osmým v řadě a po třech letech připouští, že ho láká nová výzva. Ale ne za každou cenu.

"Chtěl bych zkusit ještě něco nového. Od mládí mám sen Premier League, která je pro gólmana rozhodně nejtěžší soutěží. Chtěl bych si vyzkoušet, jestli bych na to měl. Ale na druhou stranu jsme v Basileji jako rodina spokojeni, mám dlouhodobou smlouvu, mám tam vybudovanou pozici, takže to nebudu tlačit na sílu," řekl sedmadvacetiletý gólman.

"V zimě jsem nějakou nabídku měl, ale když klub řekl, že mě nepustí, tak jsem to tak bral a rozhodně jsem se neurážel. Neuslyší ode mě, že chci přestoupit za každou cenu. Chci, aby se shodly všechny tři strany. Pokud se něco takového objeví, tak bych to zkusit chtěl, ale když to nepřijde, tak s tím nemám problém," dodal.

