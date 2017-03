Devatenáctka první krok k Euru zvládla. Ale náš výkon jsme si představovali jinak, říká Suchopárek

před 1 hodinou

Fotbalová reprezentace do 19 let porazila v závěrečné fázi kvalifikace o mistrovství Evropy Maďarsko 2:1. O výhře rozhodly dvě branky českého týmu v prvním poločase. Maďaři se vrátili do hry gólem z 56. minuty. Nakonec se Češi strachovali o výsledek do poslední minuty. Podle trenéra reprezentace Jana Suchopárka úplně zbytečně.

Uherské Hradiště - Česká fotbalová devatenáctka porazila Maďarsko 2:1, a do závěrečného turnaje kvalifikace o Euro v Gruzii tak vstoupila vítězně. Trenér národního týmu Jan Suchopárek ale nebyl příliš spokojený.

Jeho svěřenci si do pauzy vypracovali dobrým výkonem náskok 2:0 díky brankám Lingra a Turyny. Češi měli převahu i po poločase, ovšem poté, co za Maďary snížil po necelé hodině hry Csernik, se český tým sesypal a do posledních vteřin se bránil snahám soupeře o vyrovnání.

"Vstoupili jsme do turnaje vítězně, ale výkon jsme si představovali jinak," nebyl po zápase příliš spokojený trenér Jan Suchopárek. "Po obdržené brance dostal tým úplně zbytečně strach. Do té doby jsme hru kontrolovali," podivoval se.

Český tým po snížení na 1:2 opravdu zpanikařil a poslední půlhodinu protrpěl. "Dostali jsme se do křeče a vůbec jsme nedrželi míč. Místo, abychom hru zjednodušili a kombinovali, snažili se hráči míč vyvést a po individuálních chybách jej ztráceli," hledal příčiny náhlé změny výkonnosti týmu.

Záložní řadu řídil hráč Eindhovenu Michal Sadílek, který mohl skóre utkání otevřít už po několika minutách. V dobré šanci ale přestřelil. "Výborná akce od Dana Turyny. Já jsem počítal s tím, že mi dá míč pod sebe. Před zápasem jsme totiž mluvili o tom, že z druhé vlny to Maďaři moc nezachytávají. Trošku mi to skočilo, ale určitě to měl být gól," nechtěl se vymlouvat záložník.

Právě neproměněné šance z první hodiny hry mohly Čechy mrzet. "Po přestávce soupeř nastoupil s vysokými útočníky v rozestavení 3-5-2. Předpokládali jsme, že bude nakopávat míče. Tým se začal zbytečně bát o výsledek," krčil rameny trenér Suchopárek.

Není divu, že Maďaři vrhli veškeré síly do útoku. Na Euro postoupí ze čtyřčlenné kvalifikační skupiny jen nejlepší tým a jakákoliv porážka znamená velkou komplikaci v cestě za úspěchem.

Česká devatenáctka zvládla první krok. Ve středu zároveň ve Zlíně porazilo Rakousko Skoty 3:0. Právě se Skotskem se Češi utkají v pátek. "Favoritem skupiny jsou Rakušané, ale Skotové hrají britský fotbal. Soubojový, bojovný a snaží se udeřit ze standardek," hodnotil nadcházející soupeře české reprezentace Sadílek.

