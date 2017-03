Devatenáctka zvládla vstup do závěrečné kvalifikace o Euro a porazila Maďarsko

před 1 hodinou

Svěřenci Jana Suchopárka porazili výběr Maďarska 2:1 a vstoupili úspěšně do závěrečné kvalifikace o mistrovství Evropy do devatenácti let.

Uherské Hradiště - Česká fotbalová reprezentace do 19 let vstoupila do závěrečné fáze kvalifikace o postup na mistrovství Evropy výhrou 2:1 nad Maďarskem. O výhře domácích v Uherském Hradišti rozhodli Ondřej Lingr a Daniel Turyna, brankář Martin Jedlička navíc v prvním poločase chytil penaltu.

Lingr otevřel skóre v 17. minutě, kdy bez problémů dorazil do prázdné branky Rezkovu vyraženou střelu. O jedenáct minut později vedli domácí o dva góly. Postaral se o to Turyna, který se po špatné přihrávce jednoho z hostujících obránců objevil sám před brankářem.

Maďaři mohli chvíli před přestávkou snížit po Králově ruce ve vápně, ale Jedlička si s Tóthovou penaltou poradil. Hosté přesto zápas zdramatizovali, když v 56. minutě Csernik po na krátko rozehrané standardce dostal ve vápně až příliš mnoho prostoru. V 75. minutě mohl vyrovnat Bíró, ale ve velké šanci po rohovém kopu minul.

V dalším utkání nastoupí výběr trenéra Jana Suchopárka v pátek ve Zlíně proti Skotsku, které dnes prohrálo 0:3 s Rakouskem. S favoritem se česká reprezentace utká v závěrečném duelu kvalifikace v pondělí. Na šampionát v Gruzii postoupí jen vítěz skupiny.

Závěrečná fáze kvalifikace o postup na mistrovství Evropy fotbalistů do 19 let:

Uherské Hradiště: ČR - Maďarsko 2:1 (2:0)

Branky: 17. Lingr, 28. Turyna - 56. Csernik.

Sestava ČR: Jedlička - Holík, Král, Chaluš, Granečný - Havelka - Lingr (88. Mareček), Sadílek, Rezek (63. Souček) - Turyna (71. Kašiar), Sašinka. Trenér: Suchopárek.

Zlín: Rakousko - Skotsko 3:0 (1:0).

Tabulka:

1. Rakousko 1 1 0 0 3:0 3 2. ČR 1 1 0 0 2:1 3 3. Maďarsko 1 0 0 1 1:2 0 4. Skotsko 1 0 0 1 0:3 0

