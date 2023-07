Sparta dále čeká na první výhru v přípravě. Se srbským celkem v Rakousku remizovala

Fotbalisté Sparty i ve druhém utkání na soustředění v Rakousku hráli 1:1. Po remíze s Dinamem Záhřeb se dnes Pražané stejným výsledkem rozešli se srbským celkem Čukarički a v letní přípravě stále čekají na první vítězství. Český mistr po brance Lukáše Haraslína znovu přišel o vedení, které mu vydrželo jen čtyři minuty.

Sparťané byli od úvodu aktivnější, v koncovce se jim ale nevedlo. Agilní byl především Haraslín, jemuž sudí v první půli neuznal gól z přímého kopu kvůli údajnému ofsajdu. Slovenský reprezentant se dočkal 10 minut po přestávce, kdy se trefil zpoza vápna přesně do horního rohu branky. Po necelé hodině hry ale udělal velkou chybu při rozehrávce kapitán Krejčí a Tomovič srovnal.

Asistent trenéra Sparty Luboš Loučka si souboj s třetím týmem uplynulé sezony srbské ligy pochvaloval.

"Další dobrý test s velmi silným soupeřem. Myslím, že to splnilo, co jsme chtěli, a to ještě rozsekat minutáž na celý tým. Hráli jsme lépe dopředu než dozadu, problémem je malá produktivita. Když dáte jen jeden gól, ve většině zápasů moc nemáte šanci vyhrát. Na té efektivně a produktivitě musíme zapracovat," uvedl Loučka pro klubovou televizi.

Letenští po úvodní porážce 1:2 s druholigovou Jihlavou v letní přípravě ani napotřetí nezvítězili. Sparťané během rakouského soustředění narazí ještě v pátek na Anderlecht Brusel.

Přípravné fotbalové utkání v Bad Kleinkirchheimu (Rakousko):

Sparta Praha - Čukarički Bělehrad 1:1 (0:0)

Branky: 55. Haraslín - 59. Tomovič.

Sestava Sparty: Vorel - Sörensen (60. Vydra), Panák (60. Kukučka), Krejčí (60. Zelený) - Wiesner (60. Pešek), Sadílek (60. Laci), Kairinen (60. Daněk), Ryneš (60. Höjer) - Birmančevič (60. Ševčík), Haraslín (60. Minčev) - Kuchta (46. Sejk). Trenér. Priske.

Přípravné fotbalové utkání v Kirchschlagu (Rakousko):

Sigma Olomouc - Rapid Vídeň 2:1 (2:1)

Branky: 15. a 36. Juliš - 41. Seidl.

Sestava Olomouce: Macík (70. Digaňa) - Vraštil (60. Pokorný), Beneš (60. Matys), Zmrzlý (60. Matoušek) - Chvátal (60. Křišťál), Breite (60. Israel), Ventúra (60. Fortelný), Pospíšil (60. Zorvan), Sláma (60. Navrátil) - Vodháněl (60. Zifčák), Juliš (60. Muritala). Trenér: Jílek.

Přípravné fotbalové utkání v Opalenici (Polsko):

FK Mladá Boleslav - Cracovia Krakov 1:1 (0:1)

Branky: 88. Hilál - 16. Hoskonen.

Sestava Ml. Boleslavi: Trmal (46. Mikulec) - Suchomel (75. Fulnek), Karafiát (75. Šimek), Suchý (55. Poulolo), Kostka - Kušej (65. Mašek), Matějovský (55. Hilál), Sakala (75. Kadlec), Mareček (65. Ladra) - Jawo (75. Kubista), Pulkrab (55. Žitný). Trenér: Kulič.

Přípravné fotbalové utkání:

FK Pardubice - Chrudim 2:0 (1:0)

Branky: 10. Patrák, 56. Krobot.

Sestava Pardubic: Budinský - Surzyn (60. Halász), Halinský (78. Hanč), Icha, Helešic (60. Kurka) - Patrák (60. Huf), Míšek (46. Vacek), Šimek, Hlavatý (46. Tischler), Pikul (78. Brdička) - Krobot (60. Zlatohlávek). Trenér: Kováč.

Přípravné fotbalové utkání ve Vladislavi (Polsko):

MFK Karviná - Termalica Nieciecza 1:1 (1:0)

Branky: 28. Franko - 65. Poznar.

Sestava Karviné:

I. poločas: Lapeš - Hošek, Kauan, Traore, Antovski - Moses, Motyčka - Franko, Vinicius, Rezek - Adeleke.

II. poločas: Ulihanes - Fukala, Trček, Stropek, Cyprian - Jurga, Jurčák - Molitorisz, Kaňák, Brzóska - Adeleke (67. Vinicius). Trenér: Hejdušek.