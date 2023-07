Baník bude mít posilu z Interu Milán. Grygar se vrací domů

Osmnáctiletý záložník Samuel Grygar přestupuje z Interu Milán zpátky do Ostravy, z níž před třemi roky do Itálie odešel. V Baníku podepsal český fotbalista smlouvu na čtyři roky. Klub to uvedl na svém webu. Střední záložník působil v Miláně tři sezony, nastupoval v juniorském týmu Interu, ale za áčko nikdy nehrál, byť s ním občas trénoval.

"Přichází po třech letech v italském fotbalovém prostředí, ve kterém absolvoval i řadu tréninků s prvním týmem Interu, takže už nabral i zkušenosti na opravdu špičkové úrovni. Máme s ním dlouhodobé plány," uvedl v prohlášení šéf sportovního úseku Ostravy Luděk Mikloško. "Splňuje dva důležité atributy naší letní přestupové strategie, tedy že je mladý a velmi perspektivní. A samozřejmě je tu přidaná hodnota v tom, že to je baníkovec. Dáme mu čas na to, aby si zvykl a samozřejmě ho postupně chceme zabudovávat," dodal. Český reprezentant do 18 let s Interem vloni vyhrál i juniorskou italskou ligu. S Ostravou by se už dnes mohl zapojit do přípravy. ✍️ 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗳𝗲𝗿 | Chuť nové sezony! pic.twitter.com/VkOnjUbuSS — FC Baník Ostrava (@fcbanikostrava) July 11, 2023

