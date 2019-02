Stoch bude čerpat z pohárových zkušeností. Věří ve vnitřní sílu Slavie

před 58 minutami

Fotbalista Miroslav Stoch už zažil jarní fázi Evropské ligy při třech předchozích angažmá, ale dosud přešel přes úvodní kolo vyřazovací části jen s Fenerbahce Istanbul. Devětadvacetiletý slovenský reprezentant nyní doufá, že se mu to povede i se Slavií v odvetě proti Genku. Je přesvědčen, že Pražané po nedělní ligové prohře 0:2 v Plzni ukážou vnitřní sílu a v pravý čas zaberou.

"Pevně věřím, že ty předchozí zkušenosti mi mohou pomoct, a hlavně mohou pomoci mužstvu. V kabině jsem zatím ještě necítil žádnou nervozitu, takže není třeba nikoho uklidňovat. Není to ale jenom o mně nebo o někom jiném. Musíme hrát jako tým a všichni bojovat za všechny. Myslím si, že v tom je naše největší síla, díky které můžeme postoupit," řekl novinářům Stoch.

Jeho celek vstoupí do odvety po bezbrankové remíze v úvodním duelu v Praze. "Samozřejmě že výsledek 0:0 je možná lepší, než kdyby byl 1:1. Podle těch šancí, které obě mužstva v prvním zápase měla, je výsledek určitě lepší pro nás. Pokud chceme postoupit, měli bychom vstřelit nějaký gól," prohlásil Stoch.

Věří, že jeho tým se v Genku poučí z nepovedeného utkání v Plzni. "Zápas s Plzní jsme nezvládli a prohráli jsme zaslouženě. Tak to ve fotbale bývá, každé utkání nemůžeme vyhrát, ale už je to pryč. Nějakým způsobem jsme si to vysvětlili, něco jsme si k tomu řekli a soustředíme se už na tento zápas," řekl Stoch.

Genk stejně jako Slavia prohrál v generálce s nejbližším ligovým pronásledovatelem Bruggami (1:3). "Vzhledem k jejich utkání v Bruggách je ta situace podobná, protože oni také prohráli u druhého týmu o dva góly. Jsme na tom asi tak podobně, ale pevně věřím, že máme větší vnitřní sílu, kterou ukážeme," podotkl Stoch.

Fotbalisté Slavie vyšli ve dvou ze tří úvodních jarních zápasů gólově naprázdno, trefili se jen při výhře 2:0 proti Teplicím. "Nejdůležitější je, že v každém utkání si vytváříme šance. Pevně věřím, že pokud budeme pokračovat a vytvářet si šance, góly přijdou. Jsme nejproduktivnější mužstvo ligy. Myslím, že to je jen otázka času, a pevně věřím, že to zlomíme v pravý čas už proti Genku," uvedl bývalý hráč Chelsea, Fenerbahce Istanbul, PAOK Soluň či nizozemského Twente Enschede.

Neočekává, že by Genk zásadně změnil oproti úvodnímu duelu v Praze herní styl. "Podle zápasů, co jsme viděli na videu, tak takhle asi hrají pořád. Z vlastních zkušeností znám nizozemský a belgický fotbal, jsou to strašně útočné týmy. Já si myslím, že určitě nebudou nic měnit. Může to být zajímavý zápas, oni chtějí hrát útočně, my také. Věřím, že to bude pěkný zápas se šťastným koncem pro nás," dodal Stoch.

Zápas Slavie v Genku se hraje od 21:00, živě jej vysílá Česká televize. Utkání můžete sledovat také v textovém online přenosu Aktuálně.cz.