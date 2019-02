Hráli jsme špatně. Nepomohl by nám ani Kane, zlobil se kouč Slavie Trpišovský

před 3 hodinami

Jak je jeho zvykem, na nic se nevymlouval. Kouč Trpišovský přiznal, že Slavia ve Štruncových sadech podala špatný výkon. Prohráli jsme zaslouženě, štvalo trenéra červenobílých.

V čem vidíte příčiny porážky?

První půli jsme odehráli špatně. Plzeň byla agresivnější, důraznější, vyhrávala osobní souboje. Naopak my jsme nebezpeční nebyli, kromě několika centrů jsme si větší šanci nevytvořili. Postupem prvního poločasu Plzeň přebírala otěže a získala střed pole, na obranu se to hodně valilo na obranu. Vzadu jsme sice hráli dobře, ale defenziva byla přetížená, a když už to vypadalo, že přežijeme půli, o pauze budeme mít možnost prostřídat, něco si říct, tak jsme nezachytili náběh hráče a do gól do prázdný brány. A to jsme si ještě před zápasem podobné situace pouštěli na videu.

Ve druhé půli jste převzali iniciativu, ale k větším šancím to nevedlo. Proč?

Nepříznivý stav jsme pak honili různými změnami stylu nebo střídáními, Viktorka se hodně zatáhla, což nám umožnilo vytvořit si tlak. Bohužel těch pár šancí, co jsme měli, jsme neproměnili, naopak domácí rozhodli ze situace, kdy jsme zase nechali vzadu hráče samotného. Prostě jsme tahali za kratší konec a zaslouženě prohráli.

Bylo dobrou volbou, že jste na hrot místo Škody postavil Olayinku?

Dneska to nebylo o hrotovém hráči, ale o ofenzivní hře. I kdyby tam byl kdokoli, třeba Kane, stejně by nám byl houby platný. Na Viktorku jsme ztráceli v jiných prostorech, Peter byl sám prosti spoustě soupeřů, ani v tom napadání jsme ho nepodpořili.

Šest let jste v Plzni nevyhráli. Čím to je?

Jednoznačně výkonem Plzně. Do zápasu vstoupila dobře, hrála organizovaně, byla agresivní, když došlo k souboji o míč - my jsme většinou skončili na zemi, soupeř měl balon a vyvážel ho dopředu. Největší rozdíl byl v počtu vítězných soubojů, hlavně ve vzduchu, kterých jsme prohráli snad 90 procent.

Jak může tato porážka ovlivnit souboj o titul?

Jeli jsme sem s šestibodovým náskokem, chtěli jsme ho zvýšit, místo toho je to o tři body. Máme nulu, Plzeň tři. To je ten efekt pro zbytek ligy. Teď pohráli, ale zbývá ještě čtrnáct kol, je to jedna z velkých bitev v dlouhé válce.