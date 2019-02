Vrba přirovnává Dinamo ke Slavii. Bude to těžké, ale mužstvu věřím, řekl

před 22 minutami

Trenér fotbalistů Plzně Pavel Vrba ve čtvrtek očekává v Záhřebu hodně těžkou odvetu druhého kola Evropské ligy. Dinamo, které bude dohánět manko 1:2, je podle kouče Viktorie srovnatelné se Slavií nebo dalšími předními týmy z české nejvyšší soutěže.

"Já si myslím, že Dinamo Záhřeb je na stejné úrovni, jako je třeba Slavia nebo ty top kluby v Česku z první trojky nebo čtyřky. Uvidíme, jestli to zvládneme, to se dozvíme zítra na hřišti. Já svému mužstvu věřím, i když víme moc dobře, že nás čeká nejlepší mužstvo v Chorvatsku a velice těžký soupeř," řekl na tiskové konferenci Vrba.

"Pro nás bylo důležité, že jsme doma výsledek s Dinamem otočili na 2:1. Až po druhém zápase zhodnotíme ten celý dvojzápas a uvidíme, jak to dopadne," doplnil bývalý trenér české reprezentace.

Jeho svěřenci se na odvetu s Dinamem ideálně naladili, když v nedělním prvoligovém šlágru doma porazili Slavii 2:0 a stáhli náskok pražských lídrů tabulky na tři body. "Pro sebevědomí a atmosféru v klubu je samozřejmě důležité, když vyhráváte," konstatoval Vrba.

Nedomnívá se, že by zápas se Slavií vzal úřadujícím českým mistrům příliš mnoho sil. "Je začátek soutěže, takže v tomto období to nemusí být až tak velký problém. Horší by to bylo, kdybychom za sebou měli nějakých dvanáct třináct utkání. Určité změny tam byly a budou tam i ve čtvrtek. Máme dostatečně široký kádr, abychom ty těžké zápasy zvládli ve větším počtu hráčů," uvedl Vrba.

Plzni bude v odvetě chybět kapitán a stoper Roman Hubník, jenž si odpyká trest za třetí žlutou kartu v soutěži. Po zranění Lukáše Hejdy bude jediným středním obráncem k dispozici Luděk Pernica, jenž vstřelil v domácím utkání s Dinamem dva góly. "Vím, jak to vyřeším. Připravovali jsme se na to jeden den, protože víc času jsme neměli," prohlásil pětapadesátiletý trenér, podle něhož na pozici stopera nastoupí jeden z trojice David Limberský, Roman Procházka, Radim Řezník.

Vrba se domnívá, že čtvrteční duel s Dinamem bude náročnější než loňský zápas na hřišti Partizanu Bělehrad ve stejné fázi soutěže. Viktoria tehdy rovněž v bouřlivé atmosféře remizovala 1:1, v domácí odvetě pak zvítězila 2:0 a postoupila potřetí v historii do osmifinále EL. "Respektuji sílu Partizanu, ale myslím si, že nás čeká těžší utkání, protože řadím Dinamo k těm lepším mužstvům. Myslím, že je lepší než Partizan," prohlásil Vrba.