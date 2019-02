Výhoda pro Slavii? "Falešný" kapitán Pozuelo rozkládá Genk, chce pláchnout do Toronta

před 3 hodinami

Alejandro Pozuelo je hlavní hvězdou, mozkem hry belgického Genku. Ale také potížistou, který se snaží z klubu co nejrychleji zmizet.

Má takovou pověst, že když v prvním zápase vyřazovací části proti Slavii nastoupil, slávistický kouč Jindřich Trpišovský mu v ústrety poslal na hřiště osobku v podobě Alexe Krále.

"Co přišel na hřiště, tak rozdal minimálně dvě finální přihrávky. Ukázal, jak je to skvělý hráč a jak je sehraný s Trossardem, Paintsilem a Samattou," složil sedmadvacetiletému španělskému záložníkovi poklonu Trpišovský.

I přes skvělou formu je pravděpodobné, že i tak Pozuelo zůstane ve čtvrteční odvetě v Luminus Areně na lavičce, ne-li rovnou na tribuně. Belgická liga už několik týdnů řeší jeho námluvy s kanadským Torontem a sám hráč dělá vše pro to, aby se co nejdřív spakoval na transatlantickou trasu.

Už v zimě Pozuelo odmítl velmi lukrativní nabídku ze Spojených arabských emirátů, proti slibu vedení, že ho klub uvolní v létě. Nicméně tvůrce hry a skvělý playmaker je nyní pod velkým tlakem svých agentů, kteří ho tlačí k přestupu do Toronta v zámořské MLS.

Celá kauza má ovšem patologický vliv na ovzduší kolem týmu. Do Pozuela se pustili i vlastní fanoušci, kteří při víkendovém zápase v Bruggách (1:3) vyvěsili transparent s nápisem "V Genku není místo pro falešné kapitány. Sláva těm, kteří bojují až do konce."

Podle posledních zpráv je Toronto ochotno za Pozuela zaplatit požadovanou sumu ve výši osmi milionů eur (205 milionů korun), získat ho ovšem chce co nejdříve, a to do 18. března. Naopak Genk trvá na tom, že by rodák ze Sevilly odešel až k termínu 7. května, což je poslední den přestupového okna v MLS.

Situace už se údajně vyhrotila natolik, že Pozuelovi právníci hledají cestu k vypovězení kontraktu. Hrozící soudní tahanice ovšem belgický klub odmítl komentovat.